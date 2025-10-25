બિહાર ચૂંટણી: PM મોદી, શાહ અને CM યોગીની રેલીઓની ડિમાન્ડ, જંગલરાજ, ઘુસણખોરી NDAના મુખ્ય મુદ્દા
બિહાર ચૂંટણીમાં વડા પ્રધાન મોદી અને અમિત શાહે તેમની રેલીઓમાં જંગલ રાજ, ઘુસણખોરી અને અન્ય મુદ્દાઓ ઉઠાવીને મહાગઠબંધનને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
Published : October 25, 2025 at 10:43 PM IST
અનામિકા રત્ન, નવી દિલ્હી: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પ્રચાર પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહની રેલીઓએ NDA ઉમેદવારોની માંગને વધુ વેગ આપ્યો છે. સમસ્તીપુર, બેગુસરાય, સિવાન અને બક્સરમાં શુક્રવારે યોજાયેલી રેલીઓમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા, જેમાં ઉમેદવારોએ તેમના સંબંધિત મતવિસ્તારમાં સુશાસન, વિકાસ અને જંગલ રાજ સામે લડવાની માંગણીઓ કરી હતી. આ રેલીઓએ બિહારમાં રાજકીય વાતાવરણને વધુ ગરમાવ્યું છે. વધુમાં, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહની રેલીઓમાં મોટી ભીડને કારણે, ઉમેદવારો આ બે વરિષ્ઠ પક્ષના નેતાઓના પ્રચાર ઉપરાંત વડા પ્રધાન મોદી અને અમિત શાહ, તેમજ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની રેલીઓની માંગણી વધુને વધુ કરી રહ્યા છે.
વડા પ્રધાન મોદીએ સમસ્તીપુરના કરપુરીગ્રામ અને બિહારના બેગુસરાયમાં જાહેર સભાઓમાં યુવાનોને દાવો કર્યો છે કે, "બિહાર સ્ટાર્ટઅપ્સ અને રોકાણોનું હબ બનશે." NDAને મત આપીને વિકાસને વેગ આપો. તેમણે રોજગાર સર્જન, ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા અને માળખાગત વિકાસ વિશે વાત કરી. બેગુસરાયમાં, તેમણે મહાગઠબંધન પર ટિકિટ વેચાણ અને કૌભાંડોનો આરોપ લગાવ્યો, જેનાથી NDA ઉમેદવારોની માંગ વધુ મજબૂત થઈ, અને PM મોદીના ભાષણોમાં ખૂબ તાળીઓ પડી.
પાર્ટીના સૂત્રો કહે છે કે બિહારના ઉમેદવારોમાં PM મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા રેલીઓની માંગ વધી રહી છે, અને પાર્ટીને તે પૂરી કરવામાં ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે પાર્ટી રાજ્યને ઝોનમાં વિભાજીત કરી રહી છે અને PM મોદી દ્વારા વધુ રેલીઓનું સમયપત્રક તૈયાર કરી રહી છે.
અત્યાર સુધી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સિવાન અને બક્સરમાં રેલીઓ કરી છે. આ રેલીઓમાં, તેમણે NDA ઉમેદવારો માટે મત માંગ્યા. સિવાનમાં, શાહે RJD ઉમેદવાર ઓસામા શાહાબ પર નિશાન સાધતા કહ્યું, "લાલુ-રાબરીના જંગલ રાજ દરમિયાન, સિવાન આતંકનું શાસન હતું. હવે NDA સરકારે બિહારને સુરક્ષિત બનાવ્યું છે. ઓસામાને હરાવીને, જંગલરાજનો કાયમ માટે અંત લાવો."
બક્સરમાં, શાહે ઘૂસણખોરી અને ગુનામુક્ત બિહારની માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે કહ્યું, "જો NDA સત્તામાં પાછું આવશે, તો દરેક ઘુસણખોરને બહાર ફેંકી દેવામાં આવશે." શાહે ચંદા બાબુગંજ, બક્સર, ડુમરાવ, રાજપુર, બ્રહ્મપુર, કોચીકોટ અને ચૈનપુરમાં ઉમેદવારો માટે જાહેર સમર્થન માંગ્યું. મહાગઠબંધનને "તૂટેલું ગઠબંધન" ગણાવતા શાહે કહ્યું, "બિહાર 14 નવેમ્બરે તેની વાસ્તવિક દિવાળી ઉજવશે, જ્યારે NDA જીતશે."
શાહે તેમની રેલીઓમાં સુશાસન અને સુરક્ષા, જંગલ રાજનો કાયમી અંત અને ગુનામુક્ત બિહાર પર પ્રકાશ પાડ્યો. અન્ય મુદ્દાઓમાં વિકાસ અને રોજગાર, સ્ટાર્ટઅપ હબ, ઔદ્યોગિક રોકાણ અને યુવાનો માટે રોજગારની તકો, પાકા મકાનો સહિત કલ્યાણકારી યોજનાઓ, મફત અનાજ, મફત તબીબી સારવાર અને ખેડૂતો માટે ખાસ પેકેજનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે અનામત અને સામાજિક ન્યાય વિશે પણ વાત કરી, જેમાં OBC, EBC અને મહાદલિતો માટે અનામત મજબૂત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. શનિવારે, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ખગરિયા, મુંગેર અને નાલંદામાં રેલીઓ યોજી, 12 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કર્યો.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન બે તબક્કામાં થશે - 6 અને 11 નવેમ્બર - અને પરિણામો 14 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. પીએમ મોદી અને શાહની રેલીઓએ NDA ઉમેદવારોની માંગણીઓને માત્ર મજબૂત બનાવી નહીં, પરંતુ બિહારના લોકોને સુશાસન અને વિકાસની ખાતરી પણ આપી.
