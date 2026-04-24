સમ્રાટ ચૌધરીએ વિશ્વાસ મત જીત્યો, ગૃહમાં મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું: "મુખ્યમંત્રીની ખુરશી કોઈનો વારસો નથી"
સમ્રાટ ચૌધરીએ બિહાર વિધાનસભામાં વિશ્વાસ મત જીત્યો, અને ભાર મૂક્યો કે, "મારી સરકાર 3C પર ક્યારેય સમાધાન કરશે નહીં."
Published : April 24, 2026 at 3:52 PM IST
પટના : બિહારના મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ આજે પોતાનો બહુમતી સાબિત કર્યો. તેમણે ધ્વનિ મત દ્વારા વિધાનસભામાં વિશ્વાસ મત મેળવ્યો. NDA સરકારને 201 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે. પોતાના સંબોધનમાં, મુખ્યમંત્રીએ નીતિશ કુમારના કાર્યને આગળ ધપાવવાનું વચન આપ્યું. તેમણે બિહારના લોકોને ખાતરી પણ આપી કે તેઓ ગુના, ભ્રષ્ટાચાર અને સાંપ્રદાયિકતા સાથે કોઈ સમાધાન કરશે નહીં.
ગુના, ભ્રષ્ટાચાર અને સાંપ્રદાયિકતા પર કોઈ સમાધાન નહીં
ગૃહમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર બોલતા, મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ કહ્યું કે તેમની સરકારમાં 3C એટલે કે ગુના, ભ્રષ્ટાચાર અને સાંપ્રદાયિકતા પર ક્યારેય કોઈ સમાધાન થશે નહીં.
મને ખબર નહોતી કે હું મુખ્યમંત્રી બનીશ..."
સમ્રાટ ચૌધરીએ કહ્યું કે કોઈ પણ નીતિશ કુમારને મુખ્યમંત્રી પદ પરથી દૂર કરી શકતું નથી, રાજકીય રીતે કે હૃદયથી. તેમણે કહ્યું, "હું સરકારમાં નંબર બે હતો, પરંતુ મને ખબર નહોતી કે પાર્ટી શું નિર્ણય લેશે. પાર્ટીએ મારા નામને મંજૂરી આપી. નીતિશ કુમારની મજબૂત ઇચ્છાશક્તિએ જ આજે સમ્રાટ ચૌધરીને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા."
મુખ્યમંત્રી પદ કોઈનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર નથી
સમ્રાટ ચૌધરીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન અને એનડીએના ટોચના નેતાઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "મુખ્યમંત્રી પદ કોઈનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર નથી; હું 14 કરોડ લોકોના સમર્થનથી મુખ્યમંત્રી બન્યો. નીતિશ કુમારે લાલુ પ્રસાદ યાદવને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા. જો લાલુ પ્રસાદ યાદવે કરેલા અત્યાચારો ન હોત તો હું બિહારનો મુખ્યમંત્રી ન બન્યો હોત."
"ભાજપે મને પ્રદેશ પ્રમુખ, બે વાર નાયબ મુખ્યમંત્રી અને હવે મુખ્યમંત્રી બનાવ્યો. હું પાર્ટીનો આભારી છું." - સમ્રાટ ચૌધરી, મુખ્યમંત્રી, બિહાર
હું લૂંટવા માટે મુખ્યમંત્રી નથી બન્યો
મુખ્યમંત્રીએ તેજસ્વી યાદવને કહ્યું, "કોઈ ગેરસમજમાં ન રહો. મીડિયા રિપોર્ટિંગ કરતું રહેશે, પરંતુ કોઈ મૂંઝવણ નથી. અમે બધા પાર્ટીમાં એક છીએ." તેમણે પોતાના સોગંદનામામાં પણ સ્પષ્ટતા કરી, કહ્યું કે તેઓ પહેલી વાર 1999માં મંત્રી બન્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું કે માધવ આનંદે કહ્યું હતું કે તેઓ સૌથી નાના મુખ્યમંત્રી છે. લાલુ યાદવ પણ સૌથી નાના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા, પરંતુ તેઓ લૂંટવા માટે મુખ્યમંત્રી નહોતા બન્યા; તેઓ બિહારને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે મુખ્યમંત્રી હતા.
જો તે સગીર હોત, તો પોલીસે તેને જેલમાં નહીં, પણ કિશોર ગૃહમાં મોકલ્યો હોત
સમ્રાટ ચૌધરીએ તેની ઉંમરને લગતા વિવાદ પર કહ્યું કે જો તે સગીર હોત, તો પોલીસે તેને જેલમાં નહીં, પણ કિશોર ગૃહમાં મોકલ્યો હોત.
મહિલા અનામત પર બોલ્યા સમ્રાટ ચૌધરીએ
મહિલા અનામત પર બોલતા સમ્રાટ ચૌધરીએ કહ્યું કે, આપણી 29 બહેનો ચૂંટણી જીતનું કારણ છે. જો મહિલા અનામત લાગુ કરવામાં આવે તો 122 મહિલાઓ જીતશે. મહિલાઓનું સન્માન કરવું જોઈએ. જો મહિલાઓ સાથે કોઈ ઘટના બને તો આપણી પોલીસ ગુનેગારને અંડરવર્લ્ડમાંથી પણ શોધી કાઢશે.
હું પોલીસ સ્ટેશન, સર્કલ અને બ્લોક સ્તર પર વ્યક્તિગત રીતે દેખરેખ રાખીશ
બિહારમાં જમીન અને મહેસૂલ પર, સમ્રાટ ચૌધરીએ કહ્યું કે દિલીપ જયસ્વાલ, વિજય સિંહા અને સંજય સરાવગીએ જમીન વિવાદોને સમાપ્ત કરવા માટે ઘણા પગલાં લીધાં છે અને હું ખાતરી આપું છું કે હું પોલીસ સ્ટેશન, સર્કલ અને બ્લોક સ્તર પર વ્યક્તિગત રીતે દેખરેખ રાખીશ.
સમ્રાટ ચૌધરીએ વીમા અંગે મોટી જાહેરાત કરી
સમ્રાટ ચૌધરીએ કહ્યું કે, ધારાસભ્યો તરફથી ફરિયાદો મળી રહી હતી કે વીમા કંપની પાસેથી અકસ્માતની રકમ મેળવવી મુશ્કેલ છે, હવે અમારી સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે અકસ્માતની સ્થિતિમાં વીમાના 4 લાખ રૂપિયા અને સરકાર તરફથી 4 લાખ રૂપિયા પણ આપવામાં આવશે.
દરેક બ્લોકમાં એક ડિગ્રી કોલેજ, નવા એરપોર્ટ અને 11 ટાઉનશીપ
મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ જાહેરાત કરી છે કે રાજ્યના દરેક બ્લોકમાં એક ડિગ્રી કોલેજ ખોલવામાં આવશે. અગિયાર ટાઉનશીપ બનાવવામાં આવી રહી છે, દરેકના નામ ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક સ્થળોના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યા છે. દરેક જિલ્લામાં એરપોર્ટ બનાવવામાં આવશે, અને જ્યાં એરપોર્ટ ઉપલબ્ધ નથી ત્યાં હેલિપેડ બનાવવામાં આવશે.
