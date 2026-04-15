ETV Bharat / bharat

સમ્રાટ ચૌધરી બિહારના 24મા મુખ્યમંત્રી બન્યા, વિજય ચૌધરી અને બિજેન્દ્ર યાદવે મંત્રી તરીકે લીધા શપથ

בiharના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા સમ્રાટ ચૌધરી (X/@ Samrat Choudhary)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 11:05 AM IST

|

Updated : April 15, 2026 at 11:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પટના: આજે બિહારને નવા મુખ્યમંત્રી મળી ગયા છે. સમ્રાટ ચૌધરીએ બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે આજે વિધિવત શપથ લઈ લીધા છે. તેમની સાથે જેડીયુંના વિજય ચૌધરી અને બિજેન્દ્ર યાદવે મંત્રી તરીકે લીધા શપથ ગ્રહણ કર્યા, શપથવિધિ સમારોહ આજે બુધવારે સવારે 10:50 વાગ્યે યોજાયો હતો.

બિહારના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભાજપના કોઈ નેતાએ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. સમ્રાટ ચૌધરી નીતિશ કુમારની સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા. રાજ્યસભામાં ચૂંટાઈને નીતિશ કુમારે મંગળવારે મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. ત્યારબાદ, ભાજપ વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં સમ્રાટ ચૌધરી નેતા તરીકે ચૂંટાયા હતા.

નીતિશ કુમાર છેલ્લા 20 વર્ષથી બિહારના મુખ્યમંત્રી રહ્યાં. હવે, સમ્રાટ ચૌધરી સત્તાની કમાન સંભાળશે. સમ્રાટ ચૌધરીનો રાજકીય પ્રવાસ 1990 માં શરૂ થયો હતો. તેઓ પહેલી વાર 1999 માં રાબડી દેવીની સરકારમાં કૃષિ મંત્રી બન્યા હતા. બંને ગૃહના સભ્ય ન હોવાને કારણે અને ખૂબ નાની ઉંમરના હોવાને કારણે તેમને રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી.

2014 માં, તેમણે નીતિશ કુમાર સરકારમાં શહેરી વિકાસ અને ગૃહ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. તેઓ 2021 માં પંચાયતી રાજ મંત્રી બન્યા અને પછી 2024 માં NDA સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા. હવે તેઓ બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપશે.

જનતા દળ (યુનાઈટેડ)ના નેતા વિજેન્દ્ર યાદવે બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.

નીતિશ કુમારના માર્ગે ચાલીને કામ કરીશ: વિજય કુમાર ચૌધરી

બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરતી વખતે, જેડીયુ નેતા વિજય કુમાર ચૌધરીએ કહ્યું, "આજે મેં જે શપથ લીધા છે તેના માટે હું નીતિશ કુમારનો આભાર માનું છું. તેમના વિશ્વાસને કારણે જ મને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. અમે તેમના (નીતીશ કુમારના) માર્ગ, તેમની નીતિઓ, તેમની પદ્ધતિઓ, તેમના કાર્યક્રમો, તેમની કાર્યશૈલીને અનુસરીને કામ કરીશું."

  1. બિહારમાં CM પદેથી નીતીશ કુમારે આપ્યું રાજીનામું, હવે કોણ બનશે નવા મુખ્યમંત્રી?
  2. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનું MLCના પદ પરથી રાજીનામું, મુખ્યમંત્રી બન્યા રહેશે
TAGGED:

BIHAR CM SAMRAT CHOUDHARY OATH
SAMRAT CHOUDHARY OATH
BIHAR CM SAMRAT CHOUDHARY
BIHAR POLITICS
BIHAR CM OATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.