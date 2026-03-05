નીતિશ કુમારે કહ્યું રાજ્યસભાનો સભ્ય બનવા માંગુ છું, નિવાસસ્થાનની બહાર કાર્યકરોનો વિરોધ સાથે વલોપાત
નીતિશ કુમારની રાજ્યસભા ઉમેદવારીની અફવાઓને પગલે JDU કાર્યકરો મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને ઉમટી પડ્યા છે. રાજીવ રંજન પટેલે આ બાબત પર ઉંડા દુ:ખ સાથે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો.
Published : March 5, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : March 5, 2026 at 11:19 AM IST
પટના: શું બિહારમાં મુખ્યમંત્રી બદલાઈ રહ્યા છે? આ પ્રશ્ન એટલા માટે ઉભો થાય છે, કારણ કે મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર રાજ્યસભામાં જવાની ચર્ચા છે. જોકે, પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા વિજય કુમાર ચૌધરીએ થોડા કલાકો રાહ જોવાનું કહ્યું હતું. પરિણામે, એવી ચર્ચા છે કે ગુરુવારે નીતિશ કુમાર અને નિશાંત અંગે કોઈ મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે.
ત્યારે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે ટ્વીટ કર્યું, "જ્યારથી મેં મારા સંસદીય જીવનની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારથી જ મને બિહાર વિધાનસભાના બંને ગૃહો તેમજ સંસદના બંને ગૃહોના સભ્ય બનવાની ઇચ્છા હતી. આ ક્રમમાં, હું આ ચૂંટણીમાં રાજ્યસભાના સભ્ય બનવા માંગુ છું..."
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
પ્રશ્ન એ પણ ઉભો થાય છે કે જો નીતિશ રાજ્યસભામાં જાય છે, તો બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ હશે? દરમિયાન, ગુરુવારે, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન રાજ્યસભા માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કરશે, અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાજરી આપવા માટે પટના આવી શકે છે. નોંધનીય છે કે આજે ગુરુવાર રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો છેલ્લો દિવસ છે.
#WATCH | पटना: JDU नेता राजीव रंजन पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, " (नीतीश कुमार के बेटे)निशांत कुमार को राज्यसभा भेजें लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं मनाई है...… pic.twitter.com/24jRGJSNZ9— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 5, 2026
JDU નેતા રાજીવ રંજન પટેલે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના રાજ્યસભાના નોમિનેશનની શક્યતા પર ઊંડું દુ:ખ અને સખત વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. પટનામાં મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે નીતિશ કુમારના પુત્ર નિશાંત કુમારને રાજ્યસભામાં મોકલી શકાય છે, પરંતુ નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી રહે, કારણ કે બિહારના લોકો રડી રહ્યા છે અને કોઈએ હોળી ઉજવી નથી. કાર્યકરોની લાગણીઓનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે હજારો JDU કાર્યકરો રડી રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ બીજા કોઈ માટે નહીં પણ નીતિશ કુમારના નામે ઘરે ઘરે જઈને મત માંગ્યા હતા. પટેલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે નીતિશ કુમારની તબિયત સારી છે, તેમને કોઈ સમસ્યા નથી, અને જો કોઈ મોટો નિર્ણય લેવાનો હોય તો કાર્યકરોની સલાહ લેવી જોઈતી હતી. જનતાએ નીતિશને મત આપ્યો છે, તેથી તેમની સલાહ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.
#WATCH | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर जमा हुए JD(U) कार्यकर्ताओं ने JD(U) नेता कृष्ण मुरारी शरण को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से रोक दिया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 5, 2026
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों को लेकर JD(U) कार्यकर्ता यहां विरोध कर रहे हैं। pic.twitter.com/hkHIKnJaQb
મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન પર કડક સુરક્ષા
હિલસાના ધારાસભ્ય કૃષ્ણ મુરારીને કાર્યકરોએ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનેથી ભગાડવામાં આવ્યા હતા. તેમની કારને પણ નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. કાર્યકરોના વિરોધને ધ્યાનમાં રાખીને, ડીજીપી મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન પર પહોંચ્યા છે. પટણા ડીએમ અને એસએસપી પણ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન પર નજર રાખી રહ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનની બહાર "જયચંદ, હોશમાં આવો" ના નારા
આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે અને નિવાસસ્થાનની બહાર બેરિકેડ્સ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. કાર્યકરો "જયચંદ, હોશમાં આવો" ના નારા લગાવી રહ્યા છે.
"નીતીશ કુમાર વિરુદ્ધ ષડયંત્ર સહન કરવામાં આવશે નહીં"
મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનની બહાર કાર્યકરો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ છે. કાર્યકરો "નીતીશ કુમાર ઝિંદાબાદ" ના નારા લગાવી રહ્યા છે. જેડીયુ નેતા સંતોષ કુશવાહાએ કહ્યું કે નીતિશ કુમારે રાજ્યસભામાં ન જવું જોઈએ. આ દરમિયાન, જેડીયુ કાર્યકર્તા મનોજ કુશવાહાએ આરોપ લગાવ્યો કે નીતિશ કુમાર વિરુદ્ધ ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું છે, જે સહન કરવામાં આવશે નહીં.