તમામ ઉમેદવારોમાં મુખ્યમંત્રીએ જરૂરી સ્થળોએ સહી કર્યા પછી, વિધાનસભા સચિવ કાયતિ સિંહને તેમના ઉમેદવારી પત્રો સુપરત કરનારા સૌપ્રથમ હતા.

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર દાખલ કર્યું (Special Arrangement)
By Dev Raj

Published : March 5, 2026 at 2:40 PM IST

પટના: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (એનડીએ) ના અન્ય ચાર નેતાઓ સાથે, આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ગુરુવારે તેમના ઉમેદવારી પત્રો દાખલ કર્યા.

કેન્દ્રીય મંત્રી અને જેડીયુ નેતા રામ નાથ ઠાકુર, ભાજપના શિવેશ કુમાર, તેમજ રાષ્ટ્રીય લોક મોરચા (આરએલએમ) ના પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ઉપેન્દ્ર કુશવાહા, જેમણે તેમના ઉમેદવારી પત્રો દાખલ કર્યા તેમાં સામેલ હતા.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પટના પહોંચ્યા અને નીતિન સાથે મુલાકાત કરી, ત્યારબાદ નીતિશને તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન 1, એન માર્ગ પર મળ્યા, જે દિવસે સ્પષ્ટ થયું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં મુખ્યમંત્રી પદ છોડશે.

ટૂંકી વાતચીત પછી, અમિત નીતિશ સાથે બિહાર વિધાનસભા ગયા, જ્યાં રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા હતા. નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપ નેતા સમ્રાટ ચૌધરી પણ હાજર હતા. બધા ઉમેદવારોમાંથી, મુખ્યમંત્રીએ વિધાનસભા સચિવ ક્યાતિ સિંહને પોતાના ઉમેદવારી પત્રો સુપરત કરનારા સૌપ્રથમ હતા, જેમાં જરૂરી સ્થળોએ સહી કરવામાં આવી હતી. તેમણે પોતાની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો અને તેમની સામેના કોઈપણ ફોજદારી કેસોની વિગતો આપતા સોગંદનામા પણ સુપરત કર્યા હતા.

સંસદના ઉપલા ગૃહમાં 16 માર્ચે પાંચ બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે. દરેક બેઠક જીતવા માટે ધારાસભ્યોના કુલ 41 પ્રથમ પસંદગીના મતોની જરૂર પડે છે.

NDA આ બેઠકોમાંથી ચાર બેઠકો સરળતાથી જીતે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે 243 સભ્યોની વિધાનસભામાં તેની પાસે 202 ધારાસભ્યો છે. તેને વધુ ત્રણ મતોની જરૂર પડશે, જે વિપક્ષ તરફથી આવવાની અપેક્ષા છે, જેમાં કુલ 41 ધારાસભ્યો છે.

25 ધારાસભ્યો સાથેનો સૌથી મોટો વિપક્ષી પક્ષ RJD એ તેના વર્તમાન રાજ્યસભા સભ્ય, અમરેન્દ્ર ધારી સિંહને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, જે ખાતરના વ્યવસાયમાં રસ ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસિક છે.

રાજ્યસભામાં ચૂંટાયેલા ઉમેદવારોનો કાર્યકાળ 9 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે, જ્યારે હાલમાં લડાઈ રહેલી બેઠકો ખાલી થઈ જશે.

NDAના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નીતિશ કુમાર હાલ માટે મુખ્યમંત્રી રહેશે. તેમના પુત્ર, નિશાંત કુમાર જેડીયુમાં જોડાશે અને બદલાવના સમયગાળા દરમિયાન વિવિધ રાજકીય બાબતોમાં તેમનું માર્ગદર્શન કરશે. નીતીશ કેન્દ્રમાં ગયા પછી તેઓ (નિશાંત) નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લે તેવી અપેક્ષા છે.

