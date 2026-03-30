બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનું MLCના પદ પરથી રાજીનામું, મુખ્યમંત્રી બન્યા રહેશે
નીતિશ કુમારે 30 માર્ચે બિહાર વિધાન પરિષદમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. હવે તે ચારેય સદનના સભ્ય બની ચુક્યા છે.
Published : March 30, 2026 at 11:30 AM IST
પટણા: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે વિધાન પરિષદના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. આ રાજીનામું રાજ્યસભાનું સભ્યપદ મેળવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે આપવામાં આવ્યું છે. નીતિશ કુમાર 16 માર્ચે રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા અને 10 એપ્રિલે રાજ્યસભાનું સભ્યપદ લઇ શકે છે.
બંધારણીય જોગવાઇ હેઠળ રાજીનામું જરૂરી
બંધારણ અનુસાર, રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયાના 14 દિવસની અંદર વિધાન પરિષદના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપવું જરૂરી હોય છે. જો આવું ના થાય તો રાજ્યસભાનું સભ્ય પદ સમાપ્ત થઇ જાય છે. મુખ્યમંત્રીએ બંધારણીય વ્યવસ્થાનું પાલન કરતા આજે 30 માર્ચે રાજીનામું સોપી દીધુ છે. આ પહેલા તેમણે 16 માર્ચે ચૂંટણી પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું હતું.
સતત ચોથી વખત વિધાન પરિષદના સભ્ય હતા નીતિશ કુમાર
નીતિશ કુમાર પ્રથમ વખત 2006માં વિધાન પરિષદના સભ્ય બન્યા હતા, તે બાદ 2012,2018 અને 2024માં સતત ચોથી વખત તેમણે વિધાન પરિષદનું સભ્ય પદ મેળવ્યું હતું. વિધાન પરિષદનું સભ્ય પદ છ વર્ષ માટે હોય છે. આજે રાજીનામું આપીને તેમણે આ લાંબી સફરને સમાપ્ત કરી છે.
2005થી મુખ્યમંત્રી, હંમેશા ઉચ્ચ સદનમાંથી સત્તા સંભાળી
નવેમ્બર 2005માં પ્રથમ વખત બિહારની સત્તા સંભાળ્યા બાદ નીતિશ કુમારે હંમેશા વિધાન પરિષદના રસ્તે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા છે, તેમણે ક્યારેય વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી નથી. 1985માં હરનૌતથી ધારાસભ્ય બન્યા બાદ તે લોકસભાના સભ્ય પણ રહ્યા અને કેન્દ્રમાં મંત્રી પદ પણ સંભાળ્યું પરંતુ બિહારમાં મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ તેમણે વિધાનસભાની જગ્યાએ વિધાન પરિષદના સભ્યપદને પ્રાથમિકતા આપી હતી.
ચારે સદનના સભ્ય બની ચુક્યા છે નીતિશ કુમાર
રાજ્યસભાનું સભ્યપદ મેળવ્યા બાદ નીતિશ કુમાર હવે ચારેય સદનના સભ્ય બની જશે, તેમણે પહેલા વિધાનસભા પછી લોકસભા અને તે બાદ વિધાન પરિષદ અને હવે રાજ્યસભાનું સભ્ય પદ મેળવી લીધુ છે. આ તેમના રાજકીય કરિયરમાં એક અનોખી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.
મુખ્યમંત્રી પદ પર 6 મહિના સુધી રહી શકે છે
વિધાન પરિષદનું સભ્ય પદ છોડ્યા બાદ નીતિશ કુમારે મુખ્યમંત્રીનું પદ પણ છોડવું પડશે. જોકે, બંધારણીય જોગવાઇ અનુસાર, તે છ મહિના સુધી વિધાન પરિષદ અથવા વિધાનસભાનું સભ્ય પદ વગર મુખ્યમંત્રીના પદ પર રહી શકે છે. આ દરમિયાન તેમણે અથવા વિધાનસભા ચૂંટણી લડીને સભ્ય પદ મેળવવું પડશે અથવા કોઇ અન્ય રસ્તો અપનાવવો પડશે.
રાજકીય કરિયરમાં નવો વળાંક
1985થી શરૂ થયેલી નીતિશ કુમારની રાજકીય કરિયરમાં રાજ્યસભા જવું એક નવો અધ્યાય જોડી રહ્યો છે. લાંબા સમય સુધી વિધાન પરિષદ પર નિર્ભર રહ્યા બાદ તે ઉચ્ચ સદનમાં હાજરી આપશે. 10 એપ્રિલે રાજ્યસભાનું સભ્યપદ લેવાની સાથે જ તેમના રાજકીય જીવનનો નવો અધ્યાય શરૂ થઇ જશે.
નીતિશ કુમારના જવાથી બિહાર દુ:ખી- અવધેશ નારાયણસિંહ
બિહાર વિધાન પરિષદના સભાપતિ અવધેશ નારાયણ સિંહે જણાવ્યું, "મેં સવારે મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી છે, તેમણે પોતાનું રાજીનામું આપ્યું છે, હવે તેની પ્રક્રિયા થઇ રહી છે. બેઠક ખાલી જાહેર કરવામાં આવશે...તેમના જવાથી બિહાર દુ:ખી છે...આજે બિહારની ગણના વિકસિત રાજ્યમાં થઇ રહી છે...રાજીનામું સ્વીકાર થઇ ગયું છે."
#WATCH पटना: बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, " मैंने सुबह मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। सीट खाली घोषित की जाएगी... उनके जाने से बिहार दुखी है... आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में हो रही…
