બિહાર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ કોણ બનશે? ત્રણ નામો પર ચાલી રહ્યું છે મંથન

ધારાસભ્યો મંત્રીની નિમણૂકની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે વિધાનસભાના અધ્યક્ષની આસપાસ પણ નોંધપાત્ર ચર્ચા ચાલી રહી છે.

ડાબેથી રામકૃપાલ યાદવ, વિજય સિંહા અને પ્રેમ કુમાર
ડાબેથી રામકૃપાલ યાદવ, વિજય સિંહા અને પ્રેમ કુમાર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDA એ અણધારી જીત મેળવી છે. આ પછી, સરકાર રચવાને લઈને ગતિવિધિઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. પટનાથી દિલ્હી સુધી, મંત્રીમંડળમાં કોને સામેલ કરવામાં આવી શકે છે તે અંગે અટકળો ચાલી રહી છે.

અમિત શાહના નિવાસસ્થાને બેઠક: આ બધા વચ્ચે, બિહાર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ કોણ બનશે તે અંગે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. હકીકતમાં, મંગળવારે, NDA એ દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવાસસ્થાને એક બેઠક યોજી હતી. JDU કાર્યકારી પ્રમુખ સંજય ઝા અને કેન્દ્રીય મંત્રી લલ્લન સિંહ પણ હાજર હતા. આ બેઠક ત્રણ કલાક સુધી ચાલી હતી.

અધ્યક્ષનું પદ ભાજપની ઝોળીમાં છે!: પાર્ટી સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, બેઠકમાં અધ્યક્ષના પદ પર પણ ચર્ચા થઈ હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે JDU અને BJP બંને તેના પર દાવો કરી રહ્યા છે. જો કે, આ વખતે પણ અધ્યક્ષનું પદ ભાજપને જતું દેખાય છે. પરિણામે, ભાજપ તરફથી ત્રણ નામો અંગે ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે.

ત્રણ નામોની ચર્ચા: જે ત્રણ નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે તેમાં પ્રેમ કુમાર, વિજય સિંહા અને રામકૃપાલ યાદવનો સમાવેશ થાય છે. પ્રેમ કુમારને વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય માનવામાં આવે છે, જ્યારે વિજય સિંહા વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. વધુમાં, રામ કૃપાલ યાદવને વિધાનસભાથી લોકસભા સુધીનો અનુભવ છે.

પ્રેમ કુમાર
પ્રેમ કુમાર (ETV Bharat)

શું પ્રેમ કુમારનું નામ મંજૂર થશે?: હકીકતમાં, એક દિવસ પહેલા જ, સોમવારે, પ્રેમ કુમાર અણધારી રીતે નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય સિંહાના નિવાસસ્થાને તેમને મળવા પહોંચ્યા. બંને વચ્ચે વાતચીત થઈ. જ્યારે તેઓ બહાર આવ્યા, ત્યારે પત્રકારોએ પ્રશ્નો પૂછ્યા. વિજય સિંહાએ જવાબ આપ્યો, "હું સ્પીકર રહી ચૂક્યો છું. પ્રેમ કુમાર એક આદરણીય વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય છે. જો તેમને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવે, તો તેઓ તેને સારી રીતે નિભાવશે."

"એનડીએએ જબરદસ્ત વિજય મેળવ્યો છે. લોકોએ અમારા વિકાસ કાર્યોની પ્રશંસા કરી છે. ગમે તે હોય, હું પક્ષ મને જે પણ જવાબદારી આપે તે નિભાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. છેવટે, આપણે બધા ભાજપના સભ્ય છીએ." - પ્રેમ કુમાર, ભાજપના ધારાસભ્ય

પ્રેમ કુમાર કોણ છે?: પ્રેમ કુમાર ભાજપના શક્તિશાળી ધારાસભ્ય છે. તેઓ છેલ્લી સતત 9 ટર્મથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે. આ વખતે પણ તેમણે ગયા ટાઉનથી જંગી જીત મેળવી. તેઓ બિહાર સરકારમાં મંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.

વિજય સિંહા
વિજય સિંહા (ETV Bharat)

વિજય સિંહા કોણ છે?: વિજય સિંહા હાલમાં બિહાર સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી છે. તેઓ બિહાર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેઓ લખીસરાયથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે અને તેમના મતવિસ્તારમાં ખૂબ જ પ્રભાવશાળી નેતા તરીકે જાણીતા છે.

રામકૃપાલ યાદવ
રામકૃપાલ યાદવ (ETV Bharat)

રામ કૃપાલ યાદવ કોણ છે?: રામ કૃપાલ યાદવે દાનાપુરમાં મજબૂત નેતા રિતેશ લાલ યાદવને હરાવ્યા હતા. રામ કૃપાલ એક સમયે આરજેડીના સભ્ય હતા. બાદમાં તેઓ ભાજપમાં જોડાયા, બે ટર્મ સાંસદ તરીકે સેવા આપી અને મોદી સરકારમાં મંત્રી પણ બનાવવામાં આવ્યા. લાલુ યાદવના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે આરજેડી ક્વોટામાંથી વિધાન પરિષદ અને સાંસદ તરીકે પણ સેવા આપી.

ભાજપની પ્રેસ રિલીઝ
ભાજપની પ્રેસ રિલીઝ (ETV Bharat)

કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત: સરકાર રચના પ્રક્રિયા વચ્ચે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંસદીય બોર્ડે બિહારમાં પાર્ટીના ધારાસભ્ય પક્ષના નેતાની ચૂંટણી માટે ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યને કેન્દ્રીય નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ અને સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિને કેન્દ્રીય સહ-નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

