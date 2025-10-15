બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: ભાજપે બીજી યાદી જાહેર કરી, મૈથિલી ઠાકુર સહિત 12 નામ જાહેર કર્યા
બિહાર ભાજપે ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી છે. કુલ 83 નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
Published : October 15, 2025 at 5:44 PM IST
પટના: ભાજપે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાની બીજી યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં કુલ 12 ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુરને અલીનગરથી નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારી આનંદ મિશ્રાને બક્સરથી નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.
કોને બનાવાયા ઉમેદવાર?: ભાજપે અલીનગરથી મૈથિલી ઠાકુર, હયાઘાટથી રામ ચંદ્ર પ્રસાદ, મુઝફ્ફરપુરથી રંજન કુમાર, ગોપાલગંજથી સુભાષ સિંહ, બાનિયાપુરથી કેદારનાથ સિંહ, છપરાથી છોટી કુમારી, સોનપુરથી વિનય કુમાર સિંહ, રોસેરાથી બિરેન્દ્ર કુમાર, બારહથી ડૉ. સિયારામ સિંહ, આગિયાઓનથી મહેશ પાસવાન, શાહપુરથી રાકેશ ઓઝા અને બક્સરથી આનંદ મિશ્રા (IPS) ને જાહેર કર્યા છે.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर चयनित प्रत्याशियों की द्वितीय सूची जारी की जा रही है।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 15, 2025
सभी को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/Jyu7kpjhJU
આનંદ મિશ્રા બક્સર ચૂંટણીમાં પ્રવેશ: બક્સર ચૂંટણી હંમેશા રસપ્રદ રહે છે. બક્સર વિધાનસભા બેઠકને લઈને ભાજપમાં ભીષણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. એક તરફ, ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની ચૌબે તેમના મનપસંદ ઉમેદવાર માટે ટિકિટ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જ્યારે બીજી તરફ, અડધો ડઝન પાર્ટી કાર્યકરોએ પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો. કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ એક મોટો નિર્ણય લીધો અને બક્સરમાં ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારી આનંદ મિશ્રાને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા છે.
સીટિંગ ધારાસભ્યની ટિકિટ રદ: બારહના ધારાસભ્ય જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ જ્ઞાનુની ટિકિટ પણ રદ કરવામાં આવી છે. ડૉ. સિયારામ સિંહને બેઠક આપવામાં આવી છે.
