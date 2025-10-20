બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, 59 ઉમેદવારો ઉતાર્યા મેદાનમાં
સોમવારે, કોંગ્રેસે બિહાર ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારોના નામની યાદી જાહેર કરી છે. યાદી અનુસાર કુલ 59 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
Published : October 20, 2025 at 5:11 PM IST
પટના: બિહાર ચૂંટણી માટે મહાગઠબંધનમાં બેઠકોની વહેંચણીને લઈને થયેલા વિવાદ બાદ, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સોમવારે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેની ત્રીજી યાદીમાં 6 ઉમેદવારોનો સમાવેશ કર્યો છે. પહેલી યાદીમાં 48 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે, અને બીજી યાદીમાં 5 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.
59 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી
આ દરમિયાન, RJD એ પણ સોમવારે 143 બેઠકો માટે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી. 243 બેઠકોમાંથી, RJD એ 143 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે અને કોંગ્રેસે 59 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. બંને પક્ષોએ કુલ 202 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે. CPI અને મુકેશ સાહનીની પાર્ટી VIP એ બાકીની બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। pic.twitter.com/6Hsld0fABc— Bihar Congress (@INCBihar) October 20, 2025
બગહાથી જયેશ મંગલ સિંહઃ પ્રથમ યાદીમાં બગહાથી જયેશ મંગલ સિંહ, નૌતનથી અમિત ગિરી, ચનપટિયાથી અભિષેક રંજન, બેતિયાથી વસી અહમદ, રક્સૌલથી શ્યામ બિહારી પ્રસાદ, ગોવિંદગંજથી શશિ ભૂષણ રાય ઉર્ફે ગપ્પુ રાય, અમિત કુમાર સિંઘ તુન્ના, બથનાહા-એસસી સે ઈ.નવીનકુમાર, બેનીપટ્ટીથી નલિની રંજન ઝા, ફુલપરાસથી સુબોધ મંડલ, ફારબિસગંજથી મનોજ વિશ્વાસ, બહાદુરગંજથી પ્રો.મસવર આલમ ઉર્ફે મુશબ્બીર આલમનો સમાવેશ થાય છે.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 👇🏼 pic.twitter.com/zat6h8evFG— Bihar Congress (@INCBihar) October 16, 2025
કદવાથી શકીલ અહેમદ ખાનઃ કટિહારના કદવાથી શકીલ અહેમદ ખાન, મનિહારી-એસટીથી મનોહર પ્રસાદ સિંહ, કોઢા-એસસીથી પૂનમ પાસવાન, સોનબર્ષા-એસસથી સરિતા દેવી, બેનીપુરથી મિથિલેશ કુમાર ચૌધરી, સકરા-એસસીથી ઉમેશ રામ, મુજફ્ફરપુરથી બિજેન્દ્ર ચૌધરી, ગોપાલગંજથી ઓમપ્રકાશ ગર્ગ, કુચાયકોટથી હરિ નારાયણ કુશવાહા, લાલગંજથી આદિત્ય કુમાર રાજા, વૈશાલીથી ઇ. સંજીવ સિંહ, રાજા પાકર-એસસીથી પ્રતિમા કુમારી ઉમેદવારો છે.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। pic.twitter.com/QOJYmfbYgw— Bihar Congress (@INCBihar) October 18, 2025
મહાગઠબંધન અને NDA વચ્ચે મુકાબલો
મહત્વપૂર્ણ છે કે, બિહારમાં, મહાગઠબંધન અને NDA ઉપરાંત, જન સૂરજ, આમ આદમી પાર્ટી, AIMIM અને તેજ પ્રતાપની પાર્ટી, જનશક્તિ જનતા દળના ઉમેદવારો પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ઘણા અપક્ષ ઉમેદવારો પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો 6 નવેમ્બરે અને બીજો તબક્કો 11 નવેમ્બરે થશે. પરિણામો 14 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.