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લાલુ યાદવને મોટી રાહત, ચારા કૌભાંડ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો જામીન રદ કરવાનો ઇનકાર

ચારા કૌભાંડ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે લાલુ યાદવને મોટી રાહત આપી છે. ED તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં જામીન રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

લાલુ યાદવને મોટી રાહત
લાલુ યાદવને મોટી રાહત (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 1:33 PM IST

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પટણા: ચારા કૌભાંડ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે લાલુ યાદવને મોટી રાહત આપી છે. ED તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં જામીન રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સોમવારે સુનાવણીમાં કોર્ટે લાલુ યાદવના જામીન રદ કરવા અને સજા પર લાગેલી રોક હટાવવાની માંગ ફગાવી દીધી છે.

બન્ને પક્ષના વકીલોની દલીલ: આ મામલે સુનાવણી જસ્ટિસ એમ.એમ.સુંદરેશ અને પી.બી.વરાલેની બેંચે કરી હતી. એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એસ.વી.રાજુ CBI તરફથી હાજર થયા હતા. સીનિયર વકીલ કપિલ સિબ્બલે બેંચ સામે લાલુ યાદવ તરફથી પોતાની દલીલો કરી હતી અને પક્ષ મજબૂત કર્યો હતો.

જામીન આદેશમાં દખલનો ઇનકાર

બેંચે જણાવ્યું કે લાલુ યાદવને જામીન આપ્યે 8 વર્ષ વીતી ગયા છે. બેંચે કહ્યું કે તે હાઇકોર્ટના આદેશમાં દખલ આપવા માટે તૈયાર નથી પરંતુ તેમણે ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણય વિરૂદ્ધ લાલુ યાદવ અને CBI દ્વારા દાખલ મુખ્ય અપીલો પર સુનાવણીમાં ઝડપ લાવવા કહ્યું હતું.

ઝડપી સુનાવણી માટે આદેશઃ આ અપીલ વર્ષ 2018ની છે, તેથી કોર્ટે હાઈકોર્ટ દ્વારા સજા વિરુદ્ધ લાલુની અપીલની ઝડપથી સુનાવણી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. ખંડપીઠે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો શક્ય હોય તો 6 મહિનામાં અપીલની સુનાવણી ઝડપી કરવા હાઈકોર્ટને વિનંતી કરવી યોગ્ય રહેશે.

CBIના વકીલ એસવી રાજુની દલીલોઃ સુનાવણી દરમિયાન રાજુએ કહ્યું કે બે વખત સજાને સ્થગિત કરવાની અરજી યોગ્યતાના આધારે ફગાવી દેવામાં આવી હતી. રાજુએ કહ્યું કે હાઈકોર્ટે આ આધાર પર જામીન આપ્યા કે લાલુ યાદવે તેની 50% સજા પૂર્ણ કરી લીધી છે, જે વાસ્તવમાં ખોટું છે.

CBIની દલીલઃ તેઓએ દલીલ કરી હતી કે હાઈકોર્ટે લાલુ યાદવની જેલની સજાની ગણતરીમાં ભૂલ કરી હતી અને જજની ગણતરી ખોટી હતી. રાજુએ આગ્રહ કર્યો કે લાલુ યાદવે સળંગ સજા ભોગવવી પડશે, તેથી ટ્રાયલ કોર્ટનું કહેવું ખોટું હતું કે તેણે અડધી સજા ભોગવી છે.

CBIને જવાબઃ સિબ્બલે રાજુના મુદ્દાનો જવાબ આપતા કહ્યું કે લાલુ યાદવે બીજી સજા પહેલા પહેલી સજા સંભળાવી જોઈતી હતી તે સમગ્ર દલીલ સંપૂર્ણપણે ખોટી છે. સિબ્બલે કહ્યું કે ન્યાયાધીશે સમાન માપદંડ અપનાવ્યો છે અને તે સંપૂર્ણપણે ન્યાયાધીશની પોતાની પસંદગી છે.

કલમ 427નો સંદર્ભ: સિબ્બલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કલમ 427, જે સમવર્તી અને સળંગ વાક્યો સાથે સંબંધિત છે, તે અંતિમ નિર્ણયના તબક્કે જ લાગુ થશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે સજાના વચગાળાના સસ્પેન્શન પર વિચાર કરતી વખતે આ નિયમ લાગુ થશે નહીં.

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