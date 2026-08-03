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બૃજભૂષણ શરણસિંહને મોટી રાહત, મહિલા પહેલવાન યૌન શોષણ કેસમાં નિર્દોષ છૂટ્યા

મહિલા પહેલવાનોના યૌન શોષણ કેસમાં બૃજભૂષણ શરણ સિંહને કોર્ટે નિર્દોષ છોડવાનો આદેશ કર્યો હતો.

બૃજભૂષણ શરણસિંહને મોટી રાહત
બૃજભૂષણ શરણસિંહને મોટી રાહત (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 11:43 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 2:04 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉજ એવેન્યૂ કોર્ટે મહિલા પહેલવાનના યૌન શોષણ કેસમાં ભારતીય કુશ્તી સંઘના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને ભાજપના નેતા બૃજભૂષણ શરણ સિંહ અને ભારતીય કુશ્તી સંઘના પૂર્વ સચિવ વિનોદ તોમરને નિર્દોષ છોડ્યા છે. એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ અશ્વિની પવારે બન્નેને છોડવાનો આદેશ કર્યો હતો.

કોર્ટે 2 જુલાઇએ ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો હતો. 7 જુલાઇ 2023ના રોજ કોર્ટે દિલ્હી પોલીસ તરફથી દાખલ ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લીધુ હતું. 15 જૂન, 2023ના રોજ દિલ્હી પોલીસે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ચાર્જશીટમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 354,354ડી, 354એ અને 506 (1) હેઠળ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે 10 મે 2024ના રોજ બૃજભૂષણ શરણ સિંહ વિરૂદ્ધ આરોપ નક્કી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

સુનાવણી દરમિયાન બૃજભૂષણ શરણ સિંહ તરફથી અરજી દાખલ કરીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે 7 સપ્ટેમ્બર 2022ની ઘટનાના દિવસે તે ભારતમાં નહતા. બૃજભૂષણે આ તથ્યની દિલ્હી પોલીસ પાસે તપાસ કરવાનો આદેશની માંગ કરી હતી જેને કોર્ટે ફગાવી દીધો હતો. કોર્ટે 20 જુલાઇ 2023ના રોજ બૃજભૂષણ શરણ સિંહ અને સહ આરોપી વિનોદ તોમરને જામીન આપ્યા હતા.

સુનાવણી દરમિયાન બૃજભૂષણ શરણ સિંહના વકીલ રાજીવ મોહને જણાવ્યું હતું કે ઓવરસાઇટ કમિટીનો રિપોર્ટ દિલ્હી પોલીસ કમિશનરે કેન્દ્ર સરકારને મોકલ્યો હતો. રાજીવ મોહને કહ્યું હતું કે પ્રથમ વિરોધ 18 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ જંતર-મંતર પર હતો. 19 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ એક પહેલવાને સરકાર સાથે મુલાકાત કરી હતી અને કહ્યું કે હું પોતાનો કેસ સરકાર સામે મુકવા માંગુ છું. સુનાવણી દરમિયાન મહિલા પહેલવાનો તરફથી વકીલ રેબેકા જોને જણાવ્યું હતું કે ઓવર સાઇટ કમિટીના નિયમોના હિસાબથી બનાવવામાં આવી નહતી અને તેમણે કહ્યું હતું કે જે આરોપો હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ થઇ તેના આરોપી વિરૂદ્ધ આરોપ નક્કી થવા જોઇએ.

કોર્ટના નિર્ણય પર વિનેશ ફોગાટની પ્રતિક્રિયા

રાઉજ એવેન્યૂ કોર્ટના ચુકાદા પર વિનેશ ફોગાટે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. વિનેશ ફોગાટે જણાવ્યું કે, "અમારે રસ્તા પર ઉતરવા અને સત્તાધારી પક્ષના એક બાહુબલી નેતા વિરૂદ્ધ FIR નોંધાવવા માટે ઘણી હિમ્મત કરવી પડી હતી. સત્તા અને પોતાના બાહુબલના દબમ પર બૃજભૂષણે કેટલીક યુવતીઓને ડરાવીને તેમના નામ પરત કરાવડાવ્યા છે. કેટલીક મહિલા પહેલવાનો ઉભી રહી અને કોર્ટમાં બૃજભૂષણ વિરૂદ્ધ લડાઇ લડતી રહી. અમને આ વાતનું દુ:ખ છે કે કોર્ટે બૃજભૂષણ શરણ સિંહને મહિલા પહેલવાનો દ્વારા લગાવવામાં આવેલા યૌન શોષણના આરોપોમાં દોષી ગણ્યા નથી.

શરૂઆતના દિવસોથી જ તમામ તંત્ર, સરકાર અને આ સિસ્ટમ બૃજભૂષણને બચાવવા માટે લાગેલો છે. મહિલા પહેલવાનોએ વકીલોને આ નિર્ણય વિરૂદ્ધ અપીલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. અમને આશા છે કે પહેલવાન પોતાની લડાઇ ચાલુ રાખશે.

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Last Updated : August 3, 2026 at 2:04 PM IST

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