સોનાની દાણચોરીના મોટા સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ; ₹14 કરોડથી વધુ કિંમતનું સોનું અને ચાંદી જપ્ત

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ ગ્રુપ વિદેશી મૂળના સોનાની તસ્કરી કરી તેને રેલ માર્ગ દ્વારા દેશના વિવિધ ભાગમાં પહોંચાડતો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 5:30 PM IST

નવી દિલ્હી: ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ સંગઠિત સોનાની દાણચોરી સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કરતા છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહીમાં, કુલ ₹14.13 કરોડથી વધુ કિંમતનું સોનું, ચાંદી અને ભારતીય ચલણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ સિન્ડિકેટ વિદેશી મૂળના સોનાની દાણચોરી કરતું હતું, તેને રેલ દ્વારા દેશના વિવિધ ભાગોમાં પહોંચાડતું હતું, અને ત્યારબાદ તેને પીઘળાવી, ઓળખ મીટાવી સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં વેચવાામં આવતું હતું.

DRIના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ 8,286.81 ગ્રામ સોનું-અંદાજે 13.41 કરોડ રૂપિયા, 7350.4 ગ્રામ ચાંદી જેની કિંમત 19.67 લાખ રૂપિયા અને 51,74,100 રૂપિયાની ભારતીય કેસ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ પુરી કાર્યવાહી કસ્ટમ્સ એક્ટ 1962ની જોગવાઇ હેઠળ કરવામાં આવી છે.

ગુપ્ત માહિતીના આધારે, DRIની ટીમે નવી દિલ્હી રેલ્વે સ્ટેશન પર દેખરેખ વધારી હતી. આ દરમિયાન કોલકાતામાંથી ટ્રેન દ્વારા પહોંચેલા એક શંકાસ્પદ મુસાફરને રોકવામાં આવ્યો હતો. તપાસ કરતા તેની પાસેથી વિદેશી માર્કિંગ ધરાવતું સોનું મળ્યું હતું, જે સ્ટેશન બહાર હાજર એક રિસીવરને સોપવાનું હતું. DRI અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળેથી સોનું લઇને આવેલા કેરિયર અને તેને લેવા પહોંચેલા વ્યક્તિ બન્નેને ઝડપી લીધા હતા.

પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે, દિલ્હીમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન, એક ગેરકાયદેસર સોનાને પીગળવાનું એકમ શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું જ્યાં વિદેશી મૂળના સોનાને ઓગાળીને તેની ઓળખ ભૂંસી નાખવામાં આવતી હતી જેનાથી સ્થાનિક બજારમાં તેનું વેચાણ સરળ બન્યું હતું. આ પરિસરમાં વધારાનું સોનું ,ચાંદી અને મોટી માત્રામાં રોકડ પણ મળી આવી હતી.

યુનિટ ચલાવનારા મેનેજરની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓ જણાવે છે કે આ એક સંગઠિત તસ્કરી નેટવર્ક છે, જે વિદેશથી સોનું લાવીને વિવિધ માધ્યમોથી દેશના અલગ અલગ ભાગમાં સપ્લાય કરે છે. DRI આ ઘટનાની વિસ્તૃત તપાસ કરી રહી છે અને આ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોની ઓળખ કરી તેમને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

