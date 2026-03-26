ભારતને ઇસ્લામિક દેશ બનાવવાના મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ: ગુજરાત, રાજસ્થાન અને દિલ્હી સુધી ફેલાઇ હતી જાળ

તપાસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું, આ લોકો ઇંસ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ, ટેલીગ્રામ, X (ટ્વિટર), ફેસબુક અને વોટ્સએપ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા કટ્ટરપંથી વિચારધારા ફેલાવતા હતા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
Published : March 26, 2026 at 4:14 PM IST

અમરાવતી (આંધ્રપ્રદેશ): દેશની સુરક્ષા એજન્સીઓેએ ભારતને ઇસ્લામિક રાષ્ટ્ર બનાવવાના એક ખતરનાક ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ (CI) સેલની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે એક વિદેશી હેન્ડલર, અલ-હકીમ શકૂરના ઇશારા પર વિજયવાડાના યુવાઓને કટ્ટરપંથી બનાવવામાં આવતા હતા. આ આતંકી નેટવર્કના તાર ગુજરાત, બિહારના દરભંગા અને ઓરંગાબાદથી લઇને દિલ્હી,રાજસ્થાન, પશ્ચિમ બંગાળ અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક શહેર સુધી ફેલાયેલા હતા.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ શંકાસ્પદો માત્ર સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જ ઝેર ફેલાવી રહ્યા નહતા, પરંતુ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં ટ્રેનિંગ લઇને ભારતમાં મોટા પાયે વિનાશ અને વિસ્ફોટકો બનાવવાનું કાવતરૂં પણ ઘડી રહ્યા હતા. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 13 આરોપીાના નામ જાહેર કર્યા છે અને તેમની ધરપકડ માટે છ રાજ્યમાં સઘન દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

તપાસમાં થયા મોટા ખુલાસા

કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ (CI) સેલની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે અલ-હકીમ શકૂર નામના એક વિદેશી હેન્ડલરે વિજયવાડાના રહેવાસી મોહમ્મદ રહમતુલ્લાહ શરીફને ભડકાઉ વાતો કરી કટ્ટરપંથી બનાવ્યો હતો.

શકૂરે કથિત રીતે કહ્યું હતું, "અમારો ઉદ્દેશ્ય ભારતને ઇસ્લામિક દેશ બનાવવાનો છે. જિહાદી ટ્રેનિંગ માટે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન જવા માટે તૈયાર રહો. ભારતમાં વિનાશ વેરવા માટે હું પાકિસ્તાનથી હથિયાર અને વિસ્ફોટકોની વ્યવસ્થા કરીશ."

તપાસમાં આ વાત પણ સામે આવી છે કે રહમતુલ્લાહે શકૂરના કહેવા પર મિર્ઝા સોહેલ બેગ અને મોહમ્મદ દાનિશ સાથે મળીને સ્થાનિક યુવાઓને ભડકાવવા અને તેમણે જિહાદ તરફ ધકેલવાનું કામ કર્યું હતું. તપાસ અધિકારીઓએ આ વાતની પૃષ્ટી કરી છે કે આ લોકો ઇંસ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ, ટેલીગ્રામ, X (ટ્વિટર), ફેસબુક અને વોટ્સએપ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા કટ્ટરપંથી વિચારધારા ફેલાવતા હતા.

આ લોકોએ ઇન્ટરનેટ પરથી વિસ્ફોટક બનાવવાની રીત અને જરૂરી સામાનની જાણકારી પણ ડાઉનલોડ કરી હતી અને તે તેને બનાવવાની તૈયારીમાં હતા.

આતંકી જૂથો તરફ ઝુકાવ

ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે ચાલી રહેલા હુમલા વચ્ચે રહમતુલ્લાહનો ઝુકાવ 'અલ-કાયદા' અને ISIS જેવા પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠનો તરફ વધવા લાગ્યો હતો, તેણે પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને તુર્કીના કટ્ટરપંથીઓના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સને ફોલો કરવાનું શરૂ કર્યું હતું અને મસૂદ અઝહરના વીડિયો સહિત જિહાદી સામગ્રી શેર કરવા લાગ્યો હતો. આ દરમિયાન વિજયવાડાની એક મસ્જિદમાં તેની મુલાકાત સોહેલ બેગ અને દાનિશ સાથે થઇ હતી.

તેમણે કેટલીક દુકાનની બહાર ઇઝરાયેલના ઉત્પાદનોના બહિષ્કારની અપીલ કરતા પોસ્ટર પણ લગાવ્યા હતા. યુવાઓને પોતાની તરફ ખેચવા અને તેમણે કટ્ટરપંથી બનાવવા માટે આ પોસ્ટરની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર પણ શેર કરી હતી.

આતંકવાદી કાર્યકરો સાથે સંબંધ

ગુજરાત પોલીસ દ્વારા અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ પણ, આ ત્રણેય જિહાદ માટે પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર હોવાના મેસેજ પોસ્ટ કરતા હતા, તેઓએ ઓસામા બિન લાદેનના વીડિયો જેવી સામગ્રી પણ શેર કરી હતી. ઇંસ્ટાગ્રામના માધ્યમથી તે ગુજરાતના સૈફુલ્લાહ કુરેશી, દિલ્હીના મોહમ્મદ કૈફ અને ઝારખંડના એક અન્ય વ્યક્તિ સહિત શંકાસ્પદોના સંપર્કમાં હતા, તેઓએ કથિત રીતે ભારતમાં તોડફોડ અને હુમલાઓનું ષડયંત્ર રચવા વિશે ચર્ચા પણ કરી હતી.

તેઓ ટ્રેનિંગ માટે પાકિસ્તાન અથવા અફઘાનિસ્તાન જવાની યોજના બનાવતા હતા પરંતુ જુલાઇ 2025માં સૈફુલ્લાહ કુરેશીની ધરપકડ બાદ તે સાવચેત થઇ ગયા હતા. તે બાદ તેમણે શકૂર નામના વ્યક્તિનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેના આદેશ અનુસાર વિવિધ રાજ્યમાં અન્ય શંકાસ્પદ તત્ત્વો સાથે સંબંધ બનાવ્યા હતા.

છ રાજ્યમાં દરોડા

આ ઘટનામાં કૂલ 13 લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ (CI) સેલ અને વિજયવાડા પોલીસે છ રાજ્યમાં દરોડા પાડ્યા છે અને કેટલાક શંકાસ્પદની અટકાયત કરી છે.

લકી અહેમદ (દિલ્હી), જીશાન (જોધપુર,રાજસ્થાન), શેખ ફૈયાઝ રહમાન (મુંબઇ), શાહરૂખ ખાન (પૂણે), મીર આસિફ અલી( બાંકુરા, પશ્ચિમ બંગાળ, અજમાનુલ્લાહ ખાન (ઓરંગાબાદ, બિહાર) અને શાદમાન દિલખુશ (દરભંગા, બિહાર) સામેલ છે. આ તમામને વધુ પૂછપરછ અને તપાસ માટે વિજયવાડા લાવવામાં આવશે.

INDIA ISLAMIC STATE EXPOSED
INDIA AN ISLAMIC COUNTRY EXPOSED
MAJOR CONSPIRACY TO TURN INDIA
INDIA TERROR MODULE EXPOSED
INDIA AN ISLAMIC COUNTRY EXPOSED

