TVKને મોટો ઝટકો, હાઇકોર્ટે એક મતથી જીતેલા ધારાસભ્યને ફ્લોર ટેસ્ટમાં ભાગ લેતા રોક્યા
Published : May 12, 2026 at 2:21 PM IST
ચેન્નાઇ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયની પાર્ટી TVKને ફ્લોર ટેસ્ટ પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મદ્રાસ હાઇકોર્ટે તમિલનાડુ વિધાનસભામાં તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK)ના તિરૂપથ્થુરના ધારાસભ્ય શ્રીનિવાસ સેતુપતિને વિશ્વાસ મત પ્રસ્તાવમાં ભાગ લેતા રોકી દીધા છે. પૂર્વ મંત્રી કે.આર.પેરિયાકરૂપ્પનના પોસ્ટલ બેલેટમાં ગડબડના આરોપ બાદ કોર્ટે આ વચગાળાનો આદેશ આપ્યો છે.
તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલી 17મી તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં DMKના ઉમેદવાર અને પૂર્વ મંત્રી પેરિયાકરૂપ્પને શિવગંગા જિલ્લાની તિરૂપથ્થુર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી હતી અને TVKના ઉમેદવાર શ્રીનિવાસ સેતુપતિ સામે માત્ર એક મતથી હારી ગયા હતા. પેરિયાકરૂપ્પનને કૂલ 83,374 મત મળ્યા હતા.
તે બાદ, પેરિયાકરૂપ્પને ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે શિવગંગા જિલ્લાના તિરૂપ્પથુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર નંબર 185 માટે પોસ્ટલ બેલેટમાં ભૂલથી વેલ્લોર જિલ્લાના તિરૂપ્પથુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર (નંબર 50)માં મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમણે માંગ કરી છે કે મતને યોગ્ય મતવિસ્તારમાં જોડવામાં આવે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે બે અલગ અલગ જિલ્લામાં આવેલી વિધાનસભા મતવિસ્તારનું નામ એક જ છે.
પેરિયાકરૂપ્પનની ફરિયાદ છતાં, ચૂંટણી પંચે કોઇ કાર્યવાહી કરી નથી. પરિણામે, પેરિયાકરૂપ્પને મદ્રાસ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો અને પોસ્ટલ બેલેટ પરત ખેંચવા, ગણતરી પ્રક્રિયા સંબંધિત CCTV ફૂટેજ સુરક્ષિત રાખવા અને વિજેતા ઉમેદવારને મામલો ઉકેલાય ત્યાં સુધી ધારાસભ્ય તરીકે શપથ લેતા રોકવાની માંગ કરી છે.
મદ્રાસ હાઇકોર્ટે રવિવાર (10 મે)ના રોજ, આ મામલાને તાત્કાલિક કેસ તરીકે લીધો હતો અને ચૂંટણી પંચને આરોપોનો જવાબ આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, પેરિયાકરૂપ્પન વતી હાજર રહેલા વકીલે દલીલ કરી કે ચૂંટણી પંચ પોસ્ટલ બેલેટના કથિત ટ્રાન્સફર અંગે સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. વકીલે જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી પંચની બેદરકારીને કારણે, એક ઉમેદવાર જીતથી વંચિત રહ્યો. આ માટે ચૂંટણી પંચે જવાબદારી લેવી જોઇએ."
ચૂંટણી પંચ તરફથી હાજર રહેલા વકીલે દલીલ કરી હતી કે મત ગણતરી પહેલાં પોસ્ટલ બેલેટના ટ્રાન્સફરની ગણતરી ત્યારે જ કરી શકાય છે જ્યારે તે ગણતરી શરૂ થયા પહેલા મળ્યા હોય. ચૂંટણીના નિયમોમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે ગણતરી શરૂ થયા બાદ મળેલા પોસ્ટલ બેલેટને સામેલ ના કરી શકાય. તમામ પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ, હાઇકોર્ટે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો.
મંગળવારે જાહેર કરાયેલા વચગાળાના આદેશમાં, જસ્ટીસ એલ.વિક્ટોરિયા ગૌરી અને જસ્ટીસ એન. સેન્થિલ કુમારની બેન્ચે અવલોકન કરતા કહ્યું, "પ્રથમ દ્રષ્ટિએ, પેરિયાકરૂપ્પનની ફરિયાદમાં નોંધપાત્ર પુરાવા છે, તેથી આ કોર્ટના આગામી આદેશ સુધી, તિરૂપથ્થુર (બેઠક નંબર 185)થી TVKના ધારાસભ્ય શ્રીનિવાસ સેતુપતિને વિધાનસભામાં ફ્લોર ટેસ્ટ, અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ અને સમાન કાર્યવાહીમાં ભાગ લેતા રોકવામાં આવે.
કોર્ટે શ્રીનિવાસ સેતુપતિની ચૂંટણી જીતને રદ કરી નથી. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આને તેમની ચૂંટણી જીતની ન્યાયિક માન્યતા તરીકે અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
કોર્ટે ચૂંટણી પંચને મત ગણતરી પ્રક્રિયા સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો સાચવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેમાં રાઉન્ડ-વાઇઝ ગણતરી વિગતો, EVM રેકોર્ડ, પોસ્ટલ બેલેટ અને રિજેક્ટ કરાયેલા પોસ્ટલ બેલેટ અને તેમના કવરનો સમાવેશ થાય છે.
બેન્ચે વધુમાં આદેશ આપ્યો હતો કે જો તિરુપ્પથુર મતવિસ્તાર (નં.185) માટે મોકલવામાં આવેલા કોઇ પણ પોસ્ટલ બેલેટ તિરૂપથ્થુર મતવિસ્તાર (નં. 50)ની અંદર મળી આવે, તો તેને ખોલ્યા વિના અકબંધ રાખવા જોઈએ. જસ્ટીસે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ વચગાળાના આદેશનો અગાઉ જાહેર કરાયેલા ચૂંટણી પરિણામો પર કોઈ અસર પડશે નહીં અને તેને ફરીથી ગણતરી માટેના નિર્દેશ તરીકે અર્થઘટન ન કરવો જોઈએ.
ચૂંટણી પંચને નીચેની બાબતોની ખાતરી કરવા માટે પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો :
- તિરુપ્પથુર મતવિસ્તારમાં પોસ્ટલ મતવિસ્તારની કુલ સંખ્યા કેટલી છે.
- ખરેખર ગણતરી કરાયેલા પોસ્ટલ મતવિસ્તારની સંખ્યા કેટલી છે.
- બીજા મતવિસ્તારમાં ખોટી રીતે મોકલવામાં આવેલા મતવિસ્તારની સંખ્યા.
કોર્ટે ચૂંટણી પંચને પોસ્ટલ બેલેટ અને મત ગણતરી પ્રક્રિયા દરમિયાન રેકોર્ડ કરાયેલા તમામ વીડિયો ફૂટેજ સુરક્ષિત રાખવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. આ મામલે વધુ સુનાવણી 26 મે સુધી ટાળી દેવામાં આવી છે.
