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મમતા બેનરજીને મોટો ઝટકો, TMC સાંસદ સુખેંદુ શેખર રાયે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું; રાજ્યસભાનું પદ છોડ્યું

રાજ્યસભાના સભ્ય સુખેન્દુ શેખર રોયે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને સંસદના ઉચ્ચ સદનનું સભ્યપદ પણ છોડી દીધું.

સુખેન્દુ શેખર રાય
સુખેન્દુ શેખર રાય (File- ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 2:34 PM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય સંકટનો સામનો કરી રહેલી તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સોમવારે મોટો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે રાજ્યસભાના સભ્ય સુખેન્દુ શેખર રોયે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને સંસદના ઉચ્ચ સદનનું સભ્યપદ પણ છોડી દીધું.

તૃણમૂલના સીનિયર નેતા અને સંસદમાં પાર્ટીના સૌથી વધુ અવાજ ઉઠાવનારામાંથી એક રોયે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને પોતાનું રાજીનામું સોપ્યું હતું અને સાથે જ મમતા બેનરજીની પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરી હતી.

આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ખેંચતાણ જોવા મળી રહી છે. પાર્ટીના વિધાયક દળની બેઠકમાં વિદ્રોહ અને વિવિધ જૂથ વચ્ચે વધતા તણાવે સંગઠનને ચોંકાવી દીધુ છે.

આરજી કર ઘટના પર સુખેન્દુ શેખર રોયે શું કહ્યું?

તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ, સુખેન્દુ શેખર રોયે આરજી કર રેપની ઘટના પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે સત્તા TMCના માથામાં એટલી હદે ચઢી ગઇ છે કે તેમણે લાગે છે કે દુનિયામાં કોઇ પણ તેમને ટચ કરી શકતું નથી. તેમણે કહ્યું કે બંગાળના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ સરકાર સત્તામાં આવી છે. વોટર ટર્નઆઉટે 97 અથવા 98 ટકાનો ઓલટાઇમ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે...પાર્ટીએ આ વખતે કોઇ વિશ્લેષણ કર્યું નથી.

તેમણે ટિપ્પણી કરી કે છેલ્લા 15 વર્ષથી સત્તા સંભાળનારાઓ - મંત્રીઓ, પંચાયત નેતાઓ, કાઉન્સિલરો, મેયર અને તેમના જેવા લોકો સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. તેમનો સંપર્ક કરવો પણ એક પડકાર હતો; તેઓ જમીની વાસ્તવિકતાથી દૂર થઇ ગયા હતા. સુખેન્દુએ કહ્યું, "અમારી પાર્ટીના કાર્યકર્તા જેમણે પોતાના લોહી અને પરસેવાથી સંગઠનને મજબૂત બનાવ્યું અને વર્ષો સુધી ડાબેરી મોરચા સામે લડ્યા, તેમને બાજુ પર કરી દેવામાં આવ્યા. તેમની જગ્યાએ, વચેટિયાઓ, ચોર, ડાકુઓ અને બળાત્કારીઓ સામે આવ્યા."

TMCમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ, સુખેન્દુ શેખર રોયે જણાવ્યું હતું કે આ બધું હવે સામે આવી રહ્યું છે અને ટીવી પર બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, આપણા દેશમાં રેપ અને મર્ડરની ઘટનાઓ અવાર નવાર બને છે. સમાજમાં તેનાથી વધુ ધૃણાસ્પદ કંઇ નથી. તેમણે કહ્યું કે, આરજી કરની ઘટનાની અસર માત્ર ત્યાં સુધી જ મર્યાદિત નહોતી; ઘટના બનતાની સાથે જ જનતા રસ્તા પર ઉતરી આવી હતી.

સુખેન્દુએ કહ્યું કે, જે લોકો પોતાના જીવનમાં ક્યારેય સરઘસ કે જાહેર સભામાં સામેલ થયા નહતા અને જેમનો રાજકારણ સાથે કોઇ લેવા દેવા નહતી તે પણ ડૉક્ટર પણ, આખી રાત રસ્તા પર રહ્યા હતા...તે સમયે નેતાઓ અને વહીવટકર્તાઓએ આ બાતે કોઇ વિચાર કે ચર્ચા કરી નહતી.

સુખેન્દુએ કહ્યું કે TMC સત્તાના નશામાં એટલી મગ્ન હતી કે તેને લાગતું તું કે વિશ્વમાં તેને કોઇ ટચ કરી શકતું નથી પરંતુ જે લોકોએ તેમને જે ઊંચાઇ પર મોકલ્યા હતા તેમને જ નીચે ઉતારી દીધા છે. તેમણે TMCના નેતાઓના સંપત્તિની તપાસની પણ માંગ કરી છે.

રાજ્યસભાના સીનિયર સાંસદ સુખેન્દુ શેખર રોયે શુક્રવારે સંકેત આપ્યો હતો કે ધારાસભ્યો દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલા બળવાની અસર પાર્ટીના સાંસદો પર પણ પડી શકે છે.

તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના એક મોટા જૂથે વિધાનસભામાં પાર્ટીના નેતૃત્વને ખુલ્લેઆમ પડકાર ફેંક્યો અને વિધાનસભા પક્ષ પર અસરકારક રીતે નિયંત્રણ મેળવ્યું તેના થોડા સમય પછી રોયનું રાજીનામું આવ્યું છે. આને તૃણમૂલ કોંગ્રેસની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ સંગઠનાત્મક સંકટ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યુ છે.

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