ભાજપને મોટો ઝટકો, કે.અન્નામલાઇનું રાજીનામું, નવી પાર્ટી બનાવવાની અટકળો
ભાજપના નેતા અને તમિલનાડુ ભાજપના પૂર્વ અધ્યક્ષ કે.અન્નામલાઇએ રાજીનામું આપ્યું છે.
Published : June 5, 2026 at 11:07 AM IST
નવી દિલ્હી: ભાજપના નેતા અને તમિલનાડુ ભાજપના પૂર્વ અધ્યક્ષ કે.અન્નામલાઇએ રાજીનામું આપ્યું છે. અન્નામલાઇનું રાજીનામું સ્વીકારી પણ લેવામાં આવ્યું છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને અન્નામલાઇનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું છે.
ભાજપ તરફથી જાહેર પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, કે.અન્નામલાઇએ પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને તેમના રાજીનામાનો સ્વીકાર કર્યો છે. કે.અન્નામલાઇ હવે ભાજપના પ્રાથમિક સભ્ય નથી.
BJP National President Nitin Nabin has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Ex-State President K Annamalai from the primary membership of the Party. pic.twitter.com/qaQ9gWPL6g— ANI (@ANI) June 5, 2026
કોણ છે કે.અન્નામલાઇ?
કે.અન્નામલાઇ ભારતીય રાજકારણી અને પૂર્વ IPS અધિકારી છે. તેઓ 2011ની બેચના કર્ણાટક કેડરના IPS અધિકારી હતા. કર્ણાટકમાં ફરજ દરમિયાન તેમની કામગીરીને કારણે તેમને 'સિંઘમ' તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. તેમણે મે 2019માં પોલીસ સેવામાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
2020માં ભાજપમાં જોડાયા હતા
કે.અન્નામલાઇ પોલીસ સેવામાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ તેઓ ઓગસ્ટ 2020માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. જુલાઇ 2021થી એપ્રિલ 2025 સુધી તેઓ તમિલનાડુ ભાજપના પ્રદેષશ અધ્યક્ષ તરીકે રહ્યા હતા. તેમના નેતૃત્ત્વ હેઠળ ભાજપ રાજ્યમાં સક્રિય થયું હતું. કે.અન્નામલાઇ ભાજપમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ પોતાની નવી રાજકીય પાર્ટી બનાવી શકે છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 2021ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી (કોઇમ્બતુર)થી લડી હતી પરંતુ બન્ને વખત તેમની હાર થઇ હતી.
દિલ્હીમાં ભાજપના નેતાઓને મળ્યા હતા અન્નામલાઇ
અન્નામલાઇએ બે જૂને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન અને રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) બીએલ સંતોષ સાથે મુલાકાત કરી હતી. તે બાદ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે અલગ ગુપ્ત બેઠક કરી હતી. અમિત શાહ અને નીતિન નવીન સહિત ભાજપના ટોચના નેતાઓ સાથે યોજાયેલી બેઠકમાં અન્નામલાઇએ પાર્ટી છોડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
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