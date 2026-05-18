NEET પેપર લીક કેસમાં CBI એક્શનમાં, લાતુરથી RCC કોચિંગના ડાયરેક્ટરની ધરપકડ
CBIએ NEET UG 2026ની પરીક્ષા પેપર લીક કેસમાં રેણુકાઇ કેમિસ્ટ્રી ક્લાસીસ (RCC)ના સ્થાપક શિવરાજ રઘુનાથ મોટેગાંવકરની લાતુરમાંથી ધરપકડ કરી છે.
Published : May 18, 2026 at 2:19 PM IST
લાતુર/પુણે: CBIએ NEET UG 2026ની પરીક્ષા પેપર લીક કેસમાં રેણુકાઇ કેમિસ્ટ્રી ક્લાસીસ (RCC)ના સ્થાપક શિવરાજ રઘુનાથ મોટેગાંવકરની લાતુરમાંથી ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓ અનુસાર, મોટેગાંવકરને દિલ્હીની કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવી શકે છે.
પીવી કુલકર્ણીની પૂછપરછ દરમિયાન પેપર લીક કેસમાં મોટેગાંવકરનું કનેક્શન સામે આવ્યું છે. CBIની 28 લોકોની ટીમ આ કેસની તપાસ માટે લાતુર પહોંચી છે અને મોટેગાંવકરની સંપૂર્ણ પૂછપરછ કરી છે. તે બાદ પુણેમાં પણ તેની લાંબા સમય સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એવી જાણકારી સામે આવી છે જેનાથી ખબર પડે છે કે મોટેગાંવકરની કથિત સંડોવણી, ખાસ કરીને પી.વી.કુલકર્ણીની પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવી હતી. મોક ટેસ્ટના કેટલાક સવાલ પરીક્ષામાં આવ્યા હતા. ખાસ કરીને, 3 મેએ NEET પરીક્ષા બાદ, RCC ક્લાસીસ દ્વારા પોતાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે કરવામાં આવેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં ચોંકાવનારા દાવા સામે આવ્યા હતા.
વિદ્યાર્થીઓએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેમની મોક ટેસ્ટમાં ઘણા સવાલ અંતિમ પરીક્ષામાં આવ્યા હતા. RCC ક્લાસીસ અને તેના ડાયરેક્ટર શિવરાજ મોટેગાંવકર તે સમયે વિવાદમાં ફસાયા હતા જ્યારે એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચોંકાવનારા 42 સવાલ ચોક્કસ મેચ ખાતા હતા. વિદ્યાર્થીના પેરેન્ટ્સે ફરિયાદ નોંધાવતા સમગ્ર કેસની તપાસ તેજ બની હતી.
આ દરમિયાન એવા સમાચાર છે કે મનીષા વાઘમારેની પૂછપરછ દરમિયાન મોટેગાંવકરનું નામ પણ સામે આવ્યું હતું. તે બાદ, CBIએ મોટેગાંવકરની ઓફિસમાંથી મળી આવેલા દસ્તાવેજો, કોમ્પ્યુટર અને ડિજિટલ ડેટાની તપાસ હાથ ધરી હતી.
NEET પેપર લીક કેસમાં પુણેમાં CBIની તપાસ તેજ થઇ
NEET પેપર લીક કેસની તપાસને વેગ મળ્યો છે, અને CBIએ પુણેમાં સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરી છે. આ મામલાના સંબંધમાં ઘણા ડોક્ટરો અને વિદ્યાર્થીઓને પૂછપરછ માટે પુણેમાં CBI ઓફિસમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર ગત રાતથી ઘણા લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. જાણવા મળ્યું છે કે આરસીસી ક્લાસીસના ડાયરેક્ટર શિવરાજ મોટેગાંવકરની 11 કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય તેમને વધુ તપાસ માટે દિલ્હી લઈ જવામાં આવશે તેવા સમાચાર છે.
આ સિવાય તેને દિલ્હીની કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવનાર છે. CBI વિવિધ કડીઓ શોધવા માટે સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં આ તપાસમાં વધુ મહત્વના ઘટસ્ફોટ થવાની આશા છે.
