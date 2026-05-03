પરિણામ પહેલા પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાંપતો બંદોબસ્ત: ભૂટાન અને બાંગ્લાદેશની સરહદો સીલ; 48 કલાક માટે સરહદ પાર અવરજવર બંધ

ચૂંટણી પંચના નિર્દેશો અનુસાર, પશ્ચિમ બંગાળને અડીને આવેલા ભૂટાન અને બાંગ્લાદેશની સરહદો મતગણતરી પહેલા 24 કલાક સીલ કરી દેવામાં આવી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 8:39 PM IST

જલપાઇગુડી: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતગણતરી સોમવારે થવાની છે. ચૂંટણી પરિણામો નક્કી કરશે કે બંગાળમાં સત્તાની ગાદી પર કોણ બેસશે. મતગણતરીને ધ્યાનમાં રાખીને, ચૂંટણી પંચ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યું છે. મતગણતરી શરૂ થાય તેના 24 કલાક પહેલા પશ્ચિમ બંગાળ દ્વારા ભૂટાન અને બાંગ્લાદેશ સાથે વહેંચાયેલી સરહદો સીલ કરવામાં આવી છે.

ચૂંટણી પંચના નિર્દેશો અનુસાર, જલપાઇગુડી જિલ્લા વહીવટીતંત્રે જાહેરાત કરી છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો 48 કલાક માટે વાણિજ્યિક વાહનો માટે સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે - ખાસ કરીને રવિવાર, 3 મેના રોજ સવારે 6:00 વાગ્યાથી મંગળવાર, 5 મેના રોજ સવારે 6:00 વાગ્યા સુધી. આ સમયગાળા દરમિયાન, કોઈપણ વાહન કે ડ્રાઇવરને પશ્ચિમ બંગાળથી બાંગ્લાદેશ કે ભૂટાન જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં કે ન તો આ બે પડોશી દેશોમાંથી વાહનોને રાજ્યમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

જોકે, કેટલીક છૂટછાટો આપવામાં આવી છે; ઉદાહરણ તરીકે, કટોકટી સેવાઓ અને આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓને આ પ્રતિબંધોમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપવામાં આવી છે. વધુમાં, હાલમાં ભૂટાનની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓને ભારત પાછા ફરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. વધુમાં, કામકાજ માટે ભૂટાન અથવા બાંગ્લાદેશની મુસાફરી કરનારા નાગરિકોને સરહદ પાર કરીને તેમના વતન પાછા ફરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જો કે, આવા કિસ્સાઓમાં, નાગરિકોએ માન્ય દસ્તાવેજો રજૂ કરવા જરૂરી રહેશે.

કમિશનના નિર્દેશો અનુસાર, પ્રવાસન હેતુ માટે ભૂટાન અથવા બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લેવા માંગતા નાગરિકો સરહદ ચેકપોઇન્ટ પર માન્ય દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા પછી અને તેમની મુસાફરી યોજનાઓ સંબંધિત વિગતો પ્રદાન કર્યા પછી આ પડોશી દેશોમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. કટોકટી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા વાહનોને પણ છૂટ આપવામાં આવશે. આવા કિસ્સાઓમાં, વાહનની સંપૂર્ણ તપાસ અને તેની સાથેના દસ્તાવેજોની ચકાસણી પછી જ સરહદ દ્વારા રાજ્યમાં પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

આ નિર્દેશો જારી થયા પછી, બનારહાટમાં ભૂટાન સરહદ પર સ્થિત કાલચીની ખાતેના સરહદી દરવાજા આજે વહેલી સવારથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. જયગાંવ-ભૂતાન સરહદ પણ બંધ છે. વધુમાં, સિલિગુડી નજીક ફુલબારી ખાતે ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પણ સીલ કરી દેવામાં આવી છે. જો કે, બાંગ્લાદેશ સરહદના કિસ્સામાં, પ્રવેશ પર પ્રતિબંધો ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને લક્ષ્ય બનાવે છે.

જલપાઇગુડીના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સંદીપ કુમાર ઘોષ દ્વારા જારી કરાયેલા નિર્દેશમાં જણાવાયું છે કે: "ભારત-બાંગ્લાદેશ અને ભારત-ભૂતાન સરહદો પર કટોકટી તબીબી સેવાઓ અને દૈનિક આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની અવરજવર અવિરત ચાલુ રહેશે; જોકે, સરહદ પારની અન્ય તમામ પ્રકારની અવરજવર હાલ પૂરતી સ્થગિત રહેશે."

એવી ધારણા છે કે આ સરહદો બંધ થવાથી સ્થાનિક વેપારીઓ અને વ્યવસાયો પર નોંધપાત્ર અસર પડશે. ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે આ પ્રદેશના સ્થાનિક વેપારીઓને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે, ખાસ કરીને જયગાંવ અને કાલચીની સરહદો પર સરહદ પારની અવરજવર પરના પ્રતિબંધોને કારણે. કાલચીની સરહદ પરના સ્થાનિક વેપારી રાજેશ પ્રધાને ટિપ્પણી કરી, "આજે સવારથી, આ વિસ્તાર લગભગ ઉજ્જડ થઈ ગયો છે. જો સરહદના દરવાજા બે દિવસ પણ બંધ રહેશે, તો અમારા વ્યવસાયોને ભારે નુકસાન થશે."

