પતિ સાથે ઝઘડો થયા પછી, પાડોશી પાસે મદદ માંગી: સ્ટેશન પર છોડવાના બહાને સામૂહિક બળાત્કાર ગુજાર્યો
Published : March 30, 2026 at 7:19 PM IST
ભુવનેશ્વર : રાજધાનીમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. એક બંગાળી મહિલાએ સામૂહિક બળાત્કારનો આરોપ લગાવ્યો છે. પીડિતાએ સોમવારે તામાંડો મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તબીબી તપાસ કરાવી હતી અને તેનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ઘટના શું છે?
ફરિયાદ મુજબ, આ જઘન્ય ઘટના શુક્રવારે તનમંડો પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના નરસિંહપુર વિસ્તારમાં બની હતી. એવું કહેવાય છે કે બે બદમાશોએ મહિલાને રેલ્વે સ્ટેશન પર ઉતારવાના બહાને પોતાની કારમાં લલચાવી અને પછી તેના પર બળાત્કાર ગુજાર્યો. માનસિક તણાવ અને ડરને કારણે, તે તાત્કાલિક પોલીસ પાસે ગઈ નહીં. પીડિતાએ આજે તનમંડો પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પતિ સાથે ઝઘડો થયો હતો
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિતાનો પતિ કડિયાકામ કરે છે. આરોપીઓમાંથી એક મહિલાને પહેલાથી ઓળખતો હતો. ગયા શુક્રવારે, દંપતી વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને ઝઘડો થયો હતો, જેના કારણે મહિલા ગુસ્સે થઈ ગઈ હતી, અને તેણે ઘર છોડી દેવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેણે આરોપી પાસે મદદ માંગી અને તેને રેલ્વે સ્ટેશન પર છોડી દેવા વિનંતી કરી.
ત્યારબાદ, આરોપી મહિલાને AIIMS નજીક નરસિંહપુર વિસ્તારમાં તેના એક સાથીના ઘરે લઈ ગયો. ત્યાં બંને આરોપીઓએ તેના પર બળાત્કાર ગુજાર્યો. તેમણે તેને ઘટના વિશે કોઈને ન કહેવાની ધમકી પણ આપી.
પોલીસ તપાસ કરી રહી છે
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની જામીન અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી હતી અને તેમને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.
