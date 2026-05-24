ટ્વિશા શર્મા મૃત્યુ કેસ: ટ્વિશા શર્માના અંતિમ સંસ્કાર આજે સાંજે થશે, શું પતિ સમર્થ સિંહ હાજરી આપશે?

ટ્વિશા શર્માના અંતિમ સંસ્કાર ભોપાલના ભડભડા વિશ્રામ ઘાટ પર કરવામાં આવશે

Published : May 24, 2026 at 4:19 PM IST

ભોપાલ : હાઈ-પ્રોફાઈલ ટ્વિશા શર્મા કેસમાં, તેમના મૃત્યુના લગભગ 13 દિવસ પછી, રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. પોસ્ટમોર્ટમ પછી પરિવારે ભોપાલમાં અંતિમ સંસ્કાર માટે સંમતિ આપી દીધી છે. ભડભડા વિશ્રામ ઘાટ પર અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. એવી અપેક્ષા છે કે તેમના પતિ સમર્થ પણ તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી શકે છે. દિલ્હીના AIIMSના નિષ્ણાત ડોકટરોની ટીમની દેખરેખ હેઠળ AIIMS ખાતે બીજું પોસ્ટમોર્ટમ ચાલી રહ્યું છે.

ભાઈ મેજર હર્ષિત શર્મા અને આશિષ શર્માના જણાવ્યા અનુસાર, "પોસ્ટમોર્ટમ સમયસર પૂર્ણ થયા પછી, ટ્વિશા શર્માના અંતિમ સંસ્કાર ભોપાલના ભડભડા વિશ્રામ ઘાટ પર કરવામાં આવશે. પરિવારે નિર્ણય લીધો છે." પરિવારનું કહેવું છે કે તમામ તબીબી અને કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા પછી જ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. અહેવાલ છે કે ટ્વિશાના પતિ સમર્થ પણ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી શકે છે.

ટ્વિશાના ભાઈનો અંતિમ સંસ્કાર અંગેનો પત્ર
બીજા પોસ્ટમોર્ટમ પર બધાની નજર

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બીજા પોસ્ટમોર્ટમ માટે ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની એક ખાસ પેનલ હાજર છે. તપાસમાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સમગ્ર પ્રક્રિયાનું વીડિયોગ્રાફી કરવામાં આવી રહી છે. નોંધનીય છે કે ટ્વિશા શર્માનું બીજું પોસ્ટમોર્ટમ હાઇકોર્ટના નિર્દેશ પર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કેસમાં પોલીસ તપાસ ચાલુ છે. આરોપી પતિ સમર્થ સિંહને સાત દિવસના રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યો છે અને SIT દ્વારા તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. હવે બધાની નજર બીજા પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર છે, જેમાં મૃત્યુના કારણ અંગે મહત્વપૂર્ણ તથ્યો બહાર આવવાની અપેક્ષા છે.

પતિ સમર્થ સિંહ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપશે?

આરોપી સમર્થ સિંહ અને તેનો પરિવાર અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપશે કે કેમ તે પ્રશ્નના સંદર્ભમાં, આશિષ શર્માએ કહ્યું, "આ કોઈ આમંત્રણનું કામ નથી. જે ​​કોઈ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માંગે છે તે આવી શકે છે. પરિવારને કોઈના પણ હાજરી આપવા સામે કોઈ વાંધો નથી." એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ટ્વિશાના અસ્થિ ઋષિકેશમાં વિસર્જન કરવામાં આવશે. તે તેના પિતા સાથે વારંવાર ઋષિકેશ જતી હતી. પરિવાર ઇચ્છે છે કે અસ્થિ ઋષિકેશમાં વિસર્જન કરવામાં આવે, જે મૃતકના પ્રિય સ્થળોમાંનું એક છે.

