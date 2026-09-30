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ભોપાલમાં નિવૃત IAS અધિકારીની ઘાતકી હત્યા, ઘટના બાદ ફરાર નોકર પર શંકા

ભોપાલમાં નિવૃત્ત IAS અધિકારી રાકેશ અગ્રવાલની હત્યાએ ચકચાર મચાવ્યો છે. ઘટના બાદ તેમનો નોકર ફરાર થઈ જતાં પોલીસ તેને શોધી રહી છે. આબિદ મુમતાઝનો અહેવાલ.

ભોપાલમાં નિવૃત્ત IAS અધિકારી રાકેશ અગ્રવાલની હત્યા
ભોપાલમાં નિવૃત્ત IAS અધિકારી રાકેશ અગ્રવાલની હત્યા (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 12:13 PM IST

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ભોપાલ: મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલના રાતીબડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના સૂરજ નગરમાં બુધવારે સવારે એક ચકચારી હત્યાનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો. અહીં નિવૃત્ત IAS અધિકારી રાકેશ અગ્રવાલની તેમના જ ઘરમાં ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી. ઘટનાની માહિતી મળતાં, રાતીબડ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ અધિકારી સાથે વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું. જોકે, હત્યારાની ઓળખ અને હત્યા પાછળનો હેતુ જાણવા મળ્યો નથી. FSL ટીમ દ્વારા નિરીક્ષણ બાદ ઘટનાસ્થળને સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

પોલીસને નવા નોકર પર શંકા

નોકર વરુણ કુમાર પર નિવૃત્ત IAS અધિકારીની હત્યા કરી હોવાની શંકા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઘટના બાદથી નોકર ગુમ છે. પોલીસ તેની શોધખોળ કરી રહી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, રાકેશ અગ્રવાલ તેની પત્ની સાથે સૂરજ નગર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને રહેતા હતા. તેમના ઘરની અંદર જ તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ભયના માહોલ સાથે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે . પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, ઘટનાસ્થળને સીલ કરી દીધું છે અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.

હત્યાની ઘટનાને પગલે તપાસ કરતી પોલીસની ટીમ
હત્યાની ઘટનાને પગલે તપાસ કરતી પોલીસની ટીમ (Etv Bharat)

જોકે, હત્યા પાછળનો ચોક્કસ હેતુ અને ઘટનાની આસપાસના સંજોગો હજુ સુધી બહાર આવ્યા નથી. પોલીસ નજીકના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે અને પરિવારના સભ્યો અને ઘરકામ કરનારા લોકોની પૂછપરછ કરી રહી છે. તેઓ એ પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે હત્યા સમયે ઘરમાં કોણ હાજર હતું અને ઘટના પછી શંકાસ્પદ નોકર કઈ દિશામાં ગયો.

દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે પોલીસ

અધિક પોલીસ કમિશનર શૈલેન્દ્ર સિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "નિવૃત્ત IAS અધિકારીની હત્યાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે. પોલીસ કેસના દરેક પાસાની તપાસ કરી રહી છે. ઘરનો નોકર ઘટના બાદથી ગુમ હોવાથી તેની શોધ કરવામાં આવી રહી છે. હત્યા પાછળનું કારણ જાણવા માટે તપાસ ચાલુ છે. પોલીસ તપાસ અને પૂછપરછ બાદ જ હત્યાનું કારણ અને ઘટના સાથે સંબંધિત અન્ય હકીકતો બહાર આવશે."

ભોપાલમાં નિવૃત્ત IAS અધિકારી રાકેશ અગ્રવાલ
ભોપાલમાં નિવૃત્ત IAS અધિકારી રાકેશ અગ્રવાલ (Etv Bharat)

1982 બેચના IAS અધિકારી હતા રાકેશ અગ્રવાલ

રાકેશ અગ્રવાલ 1982 બેચના IAS અધિકારી હતા. નિવૃત્તિ પછી, તેઓ તેમની પત્ની સાથે સૂરજ નગરમાં એક ઘરમાં રહેતા હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, રાકેશ અગ્રવાલે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ પંજાબમાં એક એજન્સી દ્વારા વરુણ કુમારને કેરટેકર તરીકે રાખ્યો હતો. ઘટના બાદથી વરુણ ગુમ છે. ઘરમાંથી તેમનો સામાન પણ મળ્યો નથી.

ઘરમાં આગ લગાવવાનો પ્રયાસ, સિલિન્ડર પાઇપ ખુલી

એવું જાણવા મળ્યું છે કે, રાકેશ અગ્રવાલની પત્ની સવારે 5:30 વાગ્યે જાગ્યા અને તેઓ મોર્નિંગ વોક માટે જવા નીકળ્યા હતા, પરંતુ ઘરનો મુખ્ય દરવાજો બહારથી બંધ જણાયો હતો. તેમણે ઘરકામ કરનાર બીજા કર્મચારી રાજન થાપાને ફોન કર્યો. રાજન આવ્યા પછી, તેમણે રાકેશ અગ્રવાલના રૂમનો દરવાજો ખોલતાં, જોયું તો રાકેશ અગ્રવાલનો મૃતદેહ જમીન પર પડેલો જોવા મળ્યો. એવો આરોપ છે કે ઘરમાં આગ લગાડવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. રસોડામાં ગેસ સિલિન્ડર પાઇપ પણ ખુલ્લી હતી. આખા ઘરમાં ગેસની ગંધ આવતી હતી.

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TAGGED:

MURDER CASE
IAS OFFICER RAKESH AGARWAL KILLED
SERVANT MURDER RETIRED IAS
નિવૃત આઈએએસ અધિકારીની હત્યા
BHOPAL RETIRED IAS MURDERED

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