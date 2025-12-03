ETV Bharat / bharat

ભોપાલ ગેસ પીડિતોની વણઉકેલાયેલી આનુવંશિક પીડા, એક દુર્ઘટના જે 41 વર્ષ પછી પણ ઝેર ફેલાવી રહી છે

ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટનાના પીડિતોની બીજી અને ત્રીજી પેઢીમાં જન્મજાત વિકલાંગતા અને મગજનો લકવો ધરાવતા હજારો બાળકોમાં કેન્સરનું જોખમ પણ વધ્યું.

ભોપાલ ગેસ દુર્ધટના
ભોપાલ ગેસ દુર્ધટના (ETV Bharat)
ભોપાલ : 2 અને 3 ડિસેમ્બર, 1984ની એ કાળી રાત્રે, લોકો પોતાના જીવ બચાવવા માટે ભાગી રહ્યા હતા. ઝેરી ગેસથી બચવા માટે શહેરમાંથી ભાગવાની દોડધામ થઈ રહી હતી. ભાગદોડમાં સેંકડો લોકો કચડાઈને મૃત્યુ પામ્યા. "ભાગો, ભાગો!" ના બૂમો બધે સંભળાઈ. બધી જગ્યાએ મૃતદેહો જમીન પર પડ્યા હતા.

આ અકસ્માતમાં 22,000 થી 25,000 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. જ્યારે લાખો લોકો આ ઝેરી ગેસથી પ્રભાવિત થયા હતા. આ દુર્ઘટનાના 41 વર્ષ પછી પણ, લોકોના ઘા તાજા છે. ચિંગારી ટ્રસ્ટના સ્થાપક સભ્ય અને મિથાઈલ આઈસોસાયનાઈડ ગેસથી પ્રભાવિત લોકોમાંના એક, રામાદેવી શુક્લા કહે છે કે, તેમના બાળકો અપંગ જન્મી રહ્યા છે.

બે બાળકો અને પતિ ગુમાવ્યા, હવે પુત્રીને કેન્સર છે

આજે ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટનાની 41મી વર્ષગાંઠ છે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક અકસ્માતોમાંની એક છે. 1984માં આ દિવસે, જેપી નગરમાં યુનિયન કાર્બાઇડ ફેક્ટરીમાંથી ઝેરી મિથાઈલ આઇસોસાયનાઇડ ગેસ લીક ​​થયો હતો. રમા દેવી શુક્લા કહે છે કે, "આ ઝેરી ગેસે તેમના સુખી પરિવારને બરબાદ કરી દીધો છે. તેમના પતિ અને બે બાળકો અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. હાલમાં, તેમની બે પુત્રીઓ છે. તેમાંથી એકને કેન્સર છે, જ્યારે બીજી પુત્રી ગંભીર રીતે બીમાર છે. દરમિયાન, ગેસ પીડિતોને સરકાર તરફથી ન તો તબીબી સહાય મળી રહી છે કે ન તો નાણાકીય સહાય."

કોર્ટે બાળકોના વીમા માટે સૂચનાઓ આપી હતી

ગેસ પીડિતો માટે કામ કરતી અને ચિંગારી ટ્રસ્ટની સ્થાપક સભ્ય રશીદા બી કહે છે, "ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટનાને કારણે આપણું આખું શહેર બરબાદ થઈ ગયું હતું. આજે 41 વર્ષ પછી પણ કોઈ સરકાર કંઈ કરવા તૈયાર નથી. સરકાર જાણતી હતી કે યુનિયન કાર્બાઇડથી પ્રભાવિત બાળકો અપંગ જન્મશે. સુપ્રીમ કોર્ટે 1 લાખ બાળકોનો વીમો લેવાના નિર્દેશ પણ આપ્યા હતા, પરંતુ સરકારે કોઈ પગલાં લીધાં નહીં. મારી નાની બહેને એક છોકરીને જન્મ આપ્યો, તે સંપૂર્ણપણે અપંગ હતી. દીદીને પણ એક છોકરી હતી, તે હોઠ અને તાળવું વગરની હતી."

હવે પરિસ્થિતિ પહેલા કરતાં પણ ખરાબ છે

રશીદા બી કહે છે, "હવે ફક્ત થોડા ગેસ પીડિતો જ બચ્યા છે, પરંતુ તેમના બાળકો પીડાઈ રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ તે દિવસ કરતાં પણ વધુ ખરાબ છે, તે વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. આવનારી પેઢી બરબાદ થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં લોકો અહીં કેવી રીતે ટકી શકશે? સરકાર આ તરફ કોઈ ધ્યાન આપી રહી નથી, તેની સંભાળ રાખવા માટે કોઈ નથી." રશીદાએ કહ્યું, "હાલમાં ગેસ પીડિતો માટે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ છે. ગેસ રાહત હોસ્પિટલોમાં સારવાર ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે 90 ટકા ડોકટરો ગુમ છે. બધા યુનિટ ખાલી પડ્યા છે. કોઈ દવાઓ નથી. હલકી ગુણવત્તાવાળી કંપનીઓની દવાઓ ખરીદી અને વિતરણ કરવામાં આવી રહી છે, જેનો ઉપયોગ તમે થોડા રૂપિયામાં કરી શકો છો પરંતુ તેમ છતાં કોઈ અસર થતી નથી."

આનુવંશિક રોગ તરીકે વેશપલટો કરતી દુર્ઘટના

ગેસથી પીડિત માતાપિતાના પુત્ર શિફાન ખાને કહ્યું, "તે પગમાં વિકલાંગ છે અને મગજનો લકવો પણ ધરાવે છે." જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમને આ રોગ કેવી રીતે થયો, ત્યારે શિફાને કહ્યું, "તેના માતા અને પિતા બંનેને મિથાઈલ આઇસોસાયનેટ ગેસનો સંપર્ક થયો હતો. તેમને મગજનો લકવો છે. તેની માતાને સર્વાઇકલ અને અન્ય સમસ્યાઓ છે. ગેસથી પીડિત હોવાથી, તેના માતાપિતાને દરેકને 25,000 રૂપિયાનું વળતર મળ્યું હતું, પરંતુ સારવાર પર લાખો રૂપિયા ખર્ચ થઈ રહ્યા છે." તેને દર મહિને માત્ર 600 રૂપિયાનું અપંગતા પેન્શન પણ મળી રહ્યું છે. ગેસથી પીડિત વ્યક્તિ હોવાને કારણે, તેને આજ સુધી કોઈ સહાય મળી નથી.

"જે પડી ગયો તે પાછો ઊભો થયો નહીં."

આ ઘટનાના પ્રત્યક્ષદર્શીઓ હજુ પણ તે ભયાનક રાતને યાદ કરીને ધ્રુજી ઉઠે છે. ગેસ દુર્ઘટનાનો ભોગ બનેલા ફરીદ શેખે કહ્યું, "તે કાળી રાત અવિસ્મરણીય છે. મધ્યરાત્રિએ, મરચાંની તીવ્ર ગંધ હવામાં ફેલાઈ ગઈ, અને ગભરાટ ફેલાયો. લોકો સલામતી માટે દોડવા લાગ્યા. અમે અમારા પરિવાર સાથે જેપી નગર છોડી દીધું. નાદરા બસ સ્ટેન્ડ પહોંચતા જ, મારી પત્ની ત્રણ વખત બેભાન થઈ ગઈ. તેને બચાવવાને બદલે, હું બાળકોને બચાવવા માટે બોગડા પુલ તરફ દોડ્યો. જ્યારે અમે પહોંચ્યા, ત્યારે પોલીસ લોકોને દૂર ભગાડી રહી હતી. કોઈક રીતે, અમે હોશંગાબાદ પહોંચ્યા. આ દુર્ઘટનાએ અમારા પરિવારને વેરવિખેર કરી નાખ્યો. તે રાત્રે જે લોકો પડી ગયા તેઓ ક્યારેય પાછા ઉભા થયા નહીં. એવું લાગ્યું કે કોઈ મૃત્યુનો ખેલ રમી રહ્યું છે. લોકો પોતાના બાળકોને લઈને અહીં-ત્યાં દોડી રહ્યા હતા."

ભૂગર્ભજળના સ્ત્રોતોમાંથી આવતું ઝેરી પાણી

ગેસ પીડિતોને કેન્સર, કિડની, ફેફસાં, હૃદય અને અસ્થમા જેવા ખતરનાક રોગો થયા છે. જોકે, તેઓ સારવાર મેળવી શકતા નથી. પરિણામે, તેઓ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર લેવાની ફરજ પડે છે. દરમિયાન, દૂષિત ભૂગર્ભજળ અને માટીને કારણે આસપાસનું વાતાવરણ દૂષિત થયું છે. સરકારે યુનિયન કાર્બાઇડ ફેક્ટરીમાં દાટેલા 337 મેટ્રિક ટન કચરોનો નિકાલ કર્યો હોવા છતાં, 8,000-10,000 ટન ઝેરી કચરો ફેક્ટરીની બહાર ત્રણ તળાવોમાં દટાયેલો રહે છે. આ ઝેરી કચરામાંથી મળતા રસાયણો વરસાદી પાણીમાં ભળીને જમીનમાં ભળી રહ્યા છે. પરિણામે, ભૂગર્ભજળના સ્ત્રોતોમાંથી પાણી પણ ઝેરી બની ગયું છે.

