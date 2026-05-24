ટ્વિશા શર્મા મૃત્યુ કેસ: હાઈકોર્ટેના આદેશ બાદ ટ્વિશાનું ફરી પોસ્ટમોર્ટમ, હવે તેના મૃત્યુનું રહસ્ય ખુલશે!
જબલપુર હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ, ટ્વિશા શર્માનું પોસ્ટમોર્ટમ ફરીથી ભોપાલ એઈમ્સ ખાતે કરવામાં આવી રહ્યું છે. આબિદ મુમતાઝ ભોપાલથી રિપોર્ટ કરે છે.
Published : May 24, 2026 at 1:22 PM IST
ભોપાલ : ભોપાલમાં હાઈપ્રોફાઇલ ટ્વિશા શર્મા મોત કેસમાં આજે રવિવારે ટ્વિશા શર્માનું ફરી પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભોપાલ દિલ્હી એઈમ્સની મેડિકલ ટીમ અને ટ્વિશાના પરિવારજનો એઈમ્સ ભોપાલ પહોંચી ગયા છે. સૌથી પહેલા પરિવારે મૃતદેહની ઓળખ કરી. ત્યારબાદ ટ્વિશાનું બીજું પોસ્ટમોર્ટમ શરૂ થયું. પરિવારનું કહેવું છે કે બીજા પોસ્ટમોર્ટમથી ઘણી આશા છે. જે વાતો છુપાવવામાં આવી રહી છે તે હવે સામે આવશે. અંતિમ સંસ્કાર અંગેનો નિર્ણય પણ આ પછી લેવામાં આવશે.
પીએમ પહેલા AIIMS શબઘરમાં સુરક્ષા કડક
પોસ્ટમોર્ટમ પહેલા એઈમ્સની મોર્ચ્યુરીમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે અને બેરિકેડિંગ કરવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં એઈમ્સના ગાર્ડ્સ પણ હાજર છે. ટ્વિશા શર્મા કેસમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે દિલ્હી એઈમ્સની 4 સભ્યોની ટીમ આધુનિક સાધનો સાથે ભોપાલ પહોંચી છે. જબલપુર કોર્ટના આદેશ બાદ ફરી પોસ્ટમોર્ટમ થઈ રહ્યું છે. પરિવારજનોએ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેને કોર્ટએ મંજૂરી આપી હતી.
ત્વિષાનો મૃતદેહ 12 મેના રોજ તેના સાસરિયાના ઘરેથી મળી આવ્યો હતો
12 મેના રોજ ટ્વિશા શર્માનું સંદિગ્ધ પરિસ્થિતિમાં મોત થયું હતું. તેનો મૃતદેહ તેના સાસરિયામાં મળ્યો હતો. પહેલા પોસ્ટમોર્ટમમાં મોતનું પ્રાથમિક કારણ આત્મહત્યા હોવાનું જણાવાયું હતું. પરંતુ પરિવારજનોએ પતિ સમર્થ અને તેની માતા પૂર્વ જજ ગિરિબાલા પર ટ્વિશાને હેરાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પરિવારજનોએ છેલ્લા 12 દિવસથી અંતિમ સંસ્કાર કર્યા નથી. તેમનું કહેવું છે કે બીજા પોસ્ટમોર્ટમથી મોતનું સાચું કારણ સ્પષ્ટ થશે.
પોસ્ટમોર્ટમ પછી મૃતકના અંતિમ સંસ્કાર
ટ્વિશા શર્માનું પોસ્ટમોર્ટમ ભોપાલ એઈમ્સમાં શરૂ થઈ ગયું છે. દિલ્હી એઈમ્સની એક વિશેષ તબીબી ટીમ પોસ્ટમોર્ટમ કરી રહી છે. ટ્વિશા શર્માનો પરિવાર શબઘરની બહાર હાજર છે. ટ્વિશા શર્માના પિતા નવનિધિ શર્માએ કહ્યું, "અમને બીજા વડા પ્રધાન પાસેથી ન્યાયની આશા ફરી જાગી છે." તેમણે મીડિયાનો આભાર માન્યો અને કહ્યું, "લોકશાહીના ચોથા સ્તંભે અમારી સાથે લડેલી લડાઈ જીતી ગઈ છે."
તેમણે કહ્યું, "મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવ સમગ્ર મામલા પ્રત્યે સંવેદનશીલ રહ્યા છે. તેમણે CBI તપાસનો આદેશ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેઓ વિનંતી કરી રહ્યા છે કે કેસ શક્ય તેટલી વહેલી તકે CBIને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે." તેમણે ઉમેર્યું કે આરોપીઓને સાત દિવસની માંગણી પર લેવામાં આવ્યા છે. જો આ સાત દિવસ સુધી મર્યાદિત રહેશે, તો CBI પાસે તપાસ માટે સમય ખતમ થઈ જશે, તેથી કેસ શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમને ટ્રાન્સફર કરવો જોઈએ.
