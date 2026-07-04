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પત્નીએ પતિની હત્યા કરી, લાશ બાથરૂમમાં દાટી તેના પર ટાઇલ્સ લગાવી દીધી; આ રીતે રહસ્ય ખુલ્યું

18 મેના રોજ, પત્નીએ તેના પરિવારને કહ્યું કે તેનો પતિ અચાનક જતો રહ્યો છે. તેણે દોઢ મહિના સુધી તેના ગુમ થવાનો રાગ ચાલુ રાખ્યો.

મૃતકનું નામ સુરેન્દ્ર કુમાર શર્મા, આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.
મૃતકનું નામ સુરેન્દ્ર કુમાર શર્મા, આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે. (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 1:57 PM IST

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ભરતપુર: ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક પત્નીએ તેના પતિની હત્યા કરી અને તેના મૃતદેહને તેના ઘરના બાથરૂમમાં જ દાટી દીધો. એટલું જ નહીં, પરંતુ તેણે કોઈને શંકા ન થાય તે માટે સ્થળ પર પ્લાસ્ટર અને નવી ટાઇલ્સ પણ લગાવી. ત્યારબાદ, આરોપી પત્નીએ લગભગ 45 દિવસ સુધી તેના પતિના ગુમ થવાનો બહાનું ચાલુ રાખ્યું; તેણે સંબંધીઓ અને પડોશીઓને ગેરમાર્ગે દોર્યા અને પોલીસમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ પણ નોંધાવી. જોકે, પતિના મોટા ભાઈને શંકા ગઈ, જેના કારણે આરોપીએ આખરે કબૂલાત કરી. શુક્રવારે, પોલીસે બાથરૂમ ખોદ્યું, લાશ મળી અને આરોપી પત્નીને પૂછપરછ માટે કસ્ટડીમાં લીધી.

ગુમ થવા અંગે 45 દિવસનો બહાનું: મૃતકની ઓળખ 44 વર્ષીય સુરેન્દ્ર કુમાર શર્મા તરીકે થઈ છે, જે મૂળ ભરતપુરના રણજીત નગરનો રહેવાસી છે. તેના ભાઈ અનિલ શર્માએ જણાવ્યું કે સુરેન્દ્ર તેના પરિવાર સાથે આગ્રાના સિકંદરા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ દહતોરામાં રેણુકા ધામ કોલોનીમાં રહેતો હતો. તેના પરિવારમાં તેની પત્ની રૂબી, તેની માતા કમલા અને બે પુત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. 18 મેના રોજ, પત્નીએ પરિવારના સભ્યોને જાણ કરી કે તેનો પતિ અચાનક જતો રહ્યો છે. ત્યારબાદ 26 મેના રોજ સિકંદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી. લગભગ દોઢ મહિના સુધી, તેણીએ બધા સંબંધીઓ, પડોશીઓ અને પરિચિતોને જણાવ્યું કે સુરેન્દ્ર ગુમ છે અને તેના ઠેકાણા અંગે કોઈ કડી મળી નથી.

મોટા ભાઈને શંકા ગઈ: સુરેન્દ્રના મોટા ભાઈ અનિલ શર્માને મહિલાના નિવેદનો પર શંકા થવા લાગી ત્યારે કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો. આરોપી મહિલા સતત પોતાની વાત બદલતી રહી, જેનાથી તેની શંકા વધુ ઘેરી બની. અનિલ શર્માએ વ્યક્તિગત રીતે બેંક ખાતાઓ અને અન્ય વિગતોની તપાસ કરી. તેણે વારંવાર મહિલાને કહ્યું કે જો કોઈ ઘટના બની હોય તો સત્ય જાહેર કરે - તેણીને મદદ કરવાનું વચન આપીને, પરંતુ તેણી આ મુદ્દાને ટાળતી રહી.

પતિનો મૃતદેહ બાથરૂમમાં હતો: અનિલે જણાવ્યું કે મહિલાએ શુક્રવારે સવારે તેને ઘરે બોલાવ્યો હતો. જ્યારે તે પહોંચ્યો ત્યારે તેણે દાવો કર્યો કે સુરેન્દ્ર ઘરે હતો. પૂછપરછ કર્યા પછી, તે તેને બાથરૂમમાં લઈ ગઈ અને જાહેર કર્યું કે લાશ ફ્લોર નીચે દટાયેલી છે. શરૂઆતમાં, તેણે વિચાર્યું કે તે આઘાતમાં હશે, પરંતુ જ્યારે તેણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે લાશ બાથરૂમના ફ્લોર નીચે દટાયેલી છે, ત્યારે તેણે તરત જ પોલીસને જાણ કરી. ત્યારબાદ, સિકંદરા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. પોલીસે શરૂઆતમાં નિયમિત પૂછપરછ કરી, પરંતુ રૂબીના વર્તન અને પ્રતિભાવોથી તેમની શંકા વધુ ઘેરી બની. કડક પૂછપરછ દરમિયાન, તેણીએ હત્યા અને લાશ દફનાવી હોવાની કબૂલાત કરી.

લાશ પર પ્લાસ્ટર લગાવવામાં આવ્યું હતું: ACP હરિપર્વત (આગ્રા) અમીષાના જણાવ્યા અનુસાર, હત્યા બાદ, આરોપી મહિલાએ બાથરૂમમાં ખાડો ખોદીને લાશને દાટી દીધી હતી. વધુ શોધ ન થાય તે માટે, તેણે તે જગ્યા પર પ્લાસ્ટર લગાવ્યું અને નવી ટાઇલ્સ લગાવી. પોલીસે ટાઇલ્સ કાઢી અને તે જગ્યા ખોદી કાઢી, જ્યાં સુરેન્દ્ર કુમાર શર્માનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. લાશને પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ માટે મોકલવામાં આવી છે.

તેણે ફાંસી લગાવી, હું ગભરાઈ ગઈ: ભાઈ અનિલ શર્માએ જણાવ્યું કે શરૂઆતની પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપી મહિલાએ દાવો કર્યો હતો કે સુરેન્દ્રએ આત્મહત્યા કરી છે. તેણે ગભરાઈને ડરથી લાશને દાટી દીધી. પોલીસ આ નિવેદનને અંતિમ સત્ય તરીકે સ્વીકારી રહી નથી. પોલીસ કહે છે કે મૃત્યુનું વાસ્તવિક કારણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ફોરેન્સિક તપાસ પછી જ સ્પષ્ટ થશે. ACP અમીષાએ જણાવ્યું કે આરોપી પત્નીની હાલમાં વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ હત્યા કેવી રીતે થઈ, અન્ય કોઈ સામેલ હતું કે નહીં, હત્યા ક્યારે થઈ અને લાશને દફનાવવામાં કોણે મદદ કરી તે અંગે તપાસ કરી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ, ફોરેન્સિક પુરાવા અને ટેકનિકલ તપાસના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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