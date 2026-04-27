ભારતમાલા કૌભાંડ: છત્તીસગઢના પૂર્વ મંત્રીના ભાઈના ઘરે EDના દરોડા

ત્રણ વાહનોના કાફલામાં પહોંચીને, અધિકારીઓ સીધા ઘરની અંદર ગયા અને તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 6:53 PM IST

છત્તીસગઢ: છત્તીસગઢના કુરુડમાં આજે સવારે ત્યારે ખળભળાટ મચી ગયો હતો જ્યારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની એક ટીમે કથિત ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ કૌભાંડની તપાસના સંદર્ભમાં ભૂપેન્દ્ર ચંદ્રાકરના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા. ત્રણ વાહનોના કાફલામાં પહોંચીને, અધિકારીઓ સીધા ઘરની અંદર ગયા અને તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી. સ્થળ પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. રાયપુર અને અભાનપુરમાં સમાન કાર્યવાહી બાદ, આ કામગીરી હવે ધમતરી સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

વરદીધારી કર્મચારીઓની તૈનાતી વચ્ચે, ઘરને સંપૂર્ણપણે સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે, અને કોઈપણ વ્યક્તિના અંદર જવા કે બહાર નીકળવા પર સખત પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. જેથી કરીને તપાસ પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ બાહ્ય દખલ ન થાય તે માટે ઘરને અંદરથી તાળું મારી દેવામાં આવ્યું છે.

અજય ચંદ્રાકરના ભાઈના નિવાસસ્થાને દરોડા
ભૂપેન્દ્ર ચંદ્રાકર પૂર્વ મંત્રી અજય ચંદ્રાકરના પિતરાઈ ભાઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે; પરિણામે, આ કામગીરીને લઈને રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં ચર્ચાનું કારણ બની છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ હેઠળ જમીન સંપાદન અને વળતર વિતરણમાં કથિત ગેરરીતિઓની તપાસના ભાગ રૂપે ED ની આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

ભારતમાલા પ્રોજેક્ટમાં વળતર વિતરણ કૌભાંડ
ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, અભાનપુર સહિત અનેક તાલુકામાં વળતર વિતરણના નામે કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું. એવો આરોપ છે કે સ્થાપિત નિયમોને અવગણીને ચોક્કસ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓની નજીકના વ્યક્તિઓને અનુચિત લાભો પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન, એ પણ સામે આવ્યું છે કે આ કથિત કૌભાંડની કડીઓ દુર્ગ, પાટણ, રાજનાંદગાંવ અને મગરલોડ જેવા અન્ય તાલુકાઓ સુધી વિસ્તરે છે.

એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ બાબત અંગે સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે વિગતવાર ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેના આધારે તપાસ એજન્સીઓએ તેમની કામગીરી વધુ ઝડપી બનાવી દીધી છે. હાલમાં સ્થળ પર ED ની ટીમ દસ્તાવેજોની તપાસ, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોની તપાસ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ પુરાવા એકત્રિત કરવામાં રોકાયેલી છે.

