ભરતનાટ્યમ કરતા-કરતાં નૃત્યાંગના 575 પગથિયાં વાળી ટેકરી ચડી ગઈ, 9 મિનિટથી ઓછા સમયમાં ચઢાણ કર્યુ પૂર્ણ
અંજનાદ્રી ટેકરીના 575 પગથિયાં ચઢ્યા, અને સમગ્ર ચઢાણ દરમિયાન સતત ભરતનાટ્યમનું પ્રદર્શન કર્યું.
Published : December 8, 2025 at 2:41 PM IST
કર્ણાટક : કોપ્પલ જિલ્લામાં આવેલા અંજનાદ્રી ટેકરીની મુલાકાત દરરોજ હજારો ભક્તો લે છે, જેમાં ઘણા પ્રતિજ્ઞાઓ સાથે હોય છે. એક ભક્તે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. ભરતનાટ્યમ કલાકાર અને શિક્ષિકા હર્ષિતા એન. એ 8 મિનિટ અને 54 સેકન્ડના રેકોર્ડ સમયમાં 200 ફૂટથી વધુ ઊંચા અંજનાદ્રી ટેકરીના 575 પગથિયાં ચઢ્યા, અને સમગ્ર ચઢાણ દરમિયાન સતત ભરતનાટ્યમનું પ્રદર્શન કર્યું.
સામાન્ય ભક્તોને ટેકરી પર ચઢવામાં 15-20 મિનિટ લાગે છે, પરંતુ હર્ષિતાએ તેને પડકારજનક નૃત્ય મૂવ્સ સાથે જોડીને તેને વધુ ખાસ અને યાદગાર બનાવ્યું.
ટેકરીની તળેટીમાં ખાસ પૂજા કર્યા પછી, તેઓએ આખા રસ્તે પંડનલુર અને તંજાવુર શૈલીના ભરતનાટ્યમ રજૂ કર્યા, ભગવાન હનુમાનના પ્રિય ભગવાન રામના નામનો જાપ કર્યો.
પોતાની સિદ્ધિ વિશે વાત કરતા, હર્ષિતાએ કહ્યું કે તે લગભગ બે દાયકાથી ભરતનાટ્યમ નૃત્યનો અભ્યાસ કરી રહી છે, તેણે સાત વર્ષની ઉંમરે તાલીમ શરૂ કરી હતી. તેણીએ આંધ્રપ્રદેશમાં કુચીપુડી કલા પણ શીખી હતી.
