ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં દોડશે ભારત ગૌરવ ટૂરિસ્ટ ટ્રેન, આધ્યાત્મિક અને હેરિટેજ સ્થળોને જોવાનો અદભૂત લ્હાવો
જાન્યુઆરી 2026માં, રેલ્વે બે ખાસ સર્કિટ "ગરવી ગુજરાત" અને "પધારો રાજસ્થાન" માટે ભારત ગૌરવ પ્રવાસી ટ્રેનો દોડાવશે.
Published : November 26, 2025 at 7:56 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 9:21 AM IST
નવી દિલ્હી: દેશભરમાં હેરિટેજ, યાત્રાધામ અને સાંસ્કૃતિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી, રેલ્વે જાન્યુઆરીથી ગુજરાત અને રાજસ્થાનના શહેરોમાં ફરવા માટે બે ખાસ સર્કિટ ટૂરિસ્ટ ટ્રેનો દોડાવશે. આ ટ્રેનોમાં 10 દિવસ માટે યુનેસ્કો સ્થળોથી લઈને પ્રાચીન મંદિરો અને હેરિટેજ સ્થળોને જોવાનો અદભૂત લ્હાવો મળશે.
આ ટ્રેનોમાં સુરક્ષા સુવિધાઓ હશે જેમ કે કોમન વિસ્તારોમાં CCTV કેમેરા અને દરેક કોચમાં નિઃશસ્ત્ર સુરક્ષા ગાર્ડ. IRCTC ના એક અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "રેલ્વે મંત્રાલયની ભારત ગૌરવ નીતિને અનુસરીને, ટુરિસ્ટ ટ્રેનોમાં સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. આ ટ્રેનો ટુરિસ્ટ ટ્રેનો છે, અને લોકો 6 થી 10 દિવસ માટે સામાન સાથે મુસાફરી કરે છે, તેમનો સામાન ટ્રેનમાં છોડી દે છે અને પછી ફરવા માટે મુસાફરી કરે છે. આ સુરક્ષા સુવિધાઓ તે સમય દરમિયાન તેમના સામાન અને કિંમતી વસ્તુઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે."
રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત ગૌરવ પ્રવાસી ટ્રેનો જાન્યુઆરી 2026 થી બે ખાસ સર્કિટ, 'ગરવી ગુજરાત' અને 'પધારો રાજસ્થાન' પર દોડાવાશે, અને આ પ્રવાસ દિલ્હીના સફદરજંગ રેલ્વે સ્ટેશનથી શરૂ થશે.
બંને ટ્રેનોનું સંચાલન કરતા એક અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "પ્રવાસીઓ બંને સ્થળોની મુલાકાત લેવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, અને દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટની કોઈ અસર થઈ નથી. જોકે ઘટના પછી કેટલાક પ્રવાસીઓએ અમારો સંપર્ક કર્યો હતો અને સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, પરંતુ કોઈએ પણ તેમની ટ્રિપ બુકિંગ રદ કરી નથી. પ્રવાસીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમારી પાસે ટ્રેનોમાં સુરક્ષા સુવિધાઓ છે."
પ્રવાસન નિષ્ણાતો શું કહે છે?
પર્યટન નિષ્ણાત સુભાષ ગોયલે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "રેલ્વે દ્વારા ચલાવવામાં આવતી આ પ્રવાસી ટ્રેનો વિવિધ ટ્રાવેલ સર્કિટ સુધી પહોંચ પૂરી પાડે છે, જે ઘણીવાર સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપે છે, કારણ કે લોકોને એક જ સમયે હેરિટેજ અને પ્રખ્યાત સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળે છે."
અન્ય એક પ્રવાસન નિષ્ણાત, સમીર બક્તુએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ભારત ગૌરવ પ્રવાસી ટ્રેનો હંમેશા સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટનમાં મદદ કરે છે, પરંતુ તેમને વિદેશી દેશોની વિભાવનાની જેમ વધુ સુધારવા જોઈએ, જ્યાં તેઓ પ્રવાસીઓ માટે યુરોરેલ ચલાવે છે અને છ મહિના માટે પાસ પૂરા પાડે છે. હાલમાં, ભારતમાં પ્રવાસી ટ્રેનો મર્યાદિત રૂટને આવરી લે છે, જેનો સમગ્ર ભારતમાં વિસ્તરણ કરવાની જરૂર છે."
ગરવી ગુજરાત સાઇટસીઇંગ ટુરિસ્ટ ટ્રેન
ગરવી ગુજરાત ટુરિસ્ટ ટ્રેન રાજ્યના શાહી મહેલોથી લઈને આધ્યાત્મિક સ્થળોને આવરી લેશે, જે અંતર્ગત રાજ્યની સાંસ્કૃતિક રાજધાની વડોદરા, UNESCOના ખજાનારૂપી સ્થળ ચાંપાનેર-પાવાગઢ પુરાતત્વીય ઉદ્યાન, રાજ્યનું ગૌરવ ગણાતું સ્થળ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ, રમણિય દરિયાકિનારે વસેલું અને ઐતિહાસિક કિલ્લાઓ અને સ્મારકો ધરાવતું દીવ, ભગવાન કૃષ્ણની નગરી દેવભૂમિ દ્વારકા, રાજયનું આર્થિક પાટનગર અને હેરિટેજ સિટી અમદાવાદ, ગુજરાતનું ધબકતુ હૃદય મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, રાણીની વાવની ભૂમિ પાટણ અને છેલ્લે ઐતિહાસિક વિરાસતના વારસાનો તાલમેલ ધરાવતું પ્રાચીન શહેર વડનગર જેવા સ્થળોનો સમાવેશ થશે.
રાજસ્થાન દર્શન
"પધારો રાજસ્થાન" પ્રવાસ સાથે, પ્રવાસીઓ ભારતના શાહી હૃદયમાં પ્રવેશ કરી શકશે. રાજ્યની ગુલાબી શાન જયપુર, જેસલમેરની સોનેરી ચમક અને જોધપુરની વાદળી ચમકનો જોવાનો લ્હાવો મળશે. સાથે જ રાજસ્થાનના ભવ્ય કિલ્લાઓ, ભવ્ય મહેલો અને રણના અદભૂત દ્રશ્યો રોમાંચિત કરી દેશે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાનની શાહી સંસ્કૃતિ, જીવંત પરંપરાઓ અને કલાના આકર્ષણમાં ઓતપ્રોત થઈ જશો.
પ્રવાસી ટ્રેનની વિશેષતાઓ
ભારત ગૌરવ ડિલક્સ એસી ટૂરિસ્ટ ટ્રેનમાં ઘણી આકર્ષક સુવિધાઓ છે, જેમાં બે ફાઇન-ડાઇનિંગ રેસ્ટોરન્ટ, આધુનિક ફ્લેમલેસ કિચન, અને કોચમાં શાવર ક્યુબિકલ્સ, સેન્સર-આધારિત વોશરૂમ ફંક્શન્સ અને ફૂટ મસાજનો સમાવેશ થાય છે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થા
ટ્રેનમાં કોમન એરિયામાં સીસીટીવી કેમેરા અને દરેક કોચ માટે નિઃશસ્ત્ર સુરક્ષા ગાર્ડ સહિત ઉન્નત સુરક્ષા સુવિધાઓ છે. સંપૂર્ણ વાતાનુકૂલિત ટ્રેન ત્રણ ક્લાસથી સજ્જ છે. જેમાં ફર્સ્ટ એસી, સેકન્ડ એસી અને થર્ડ એસી.
પ્રવાસી ભાડું
ગરવી ગુજરાત ટ્રેન 1AC માટે પ્રતિ વ્યક્તિ ₹95,805, સેકન્ડ એસી માટે ₹88,230 અને થર્ડ એસી માટે ₹69,085ના ખાસ ભાવે શરૂ કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, પધારો રાજસ્થાન ટ્રેનનું ભાડું ફર્સ્ટ એસી માટે પ્રતિ વ્યક્તિ ₹67,900, સેકન્ડ એસી માટે ₹59,180 અને થર્ડ એસી માટે ₹52,480 છે.
પેકેજની કિંમતમાં સંબંધિત એસી ક્લાસમાં ટ્રેન મુસાફરી, 3 સ્ટાર હોટલમાં રહેવાની વ્યવસ્થા, બધું ભોજન (માત્ર શાકાહારી), એસી ગાડીઓમાં બધા ટ્રાન્સફર અને જોવાલાયક સ્થળો, અકસ્માત મુસાફરી વીમો અને IRCTC સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.