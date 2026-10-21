ભગવંત માનને એરપોર્ટ પર 3 કલાક સુધી રોકવામાં આવ્યા, 50 હજારનો દંડ પણ કર્યો: AAPનો દાવો
આમ આદમી પાર્ટીના પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સાથે કથિત રીતે ગેરવર્તન પર સવાલ ઉઠ્યા
Published : October 21, 2026 at 4:03 PM IST
ચંડીગઢ: આમ આદમી પાર્ટીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને પેરિસથી પરત ફર્યા બાદ સોમવાર (19 ઓક્ટોબર)એ મોડી રાત્રે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ત્રણ કલાક સુધી રોકવામાં આવ્યા. પાર્ટીએ દાવો કર્યો છે કે પંજાબના મુખ્યમંત્રીને 50 હજાર રુપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે અને અધિકારીઓએ 'ઉપરથી બહુ દબાણ' હોવાનો આક્ષેપ પણ કર્યો છે.
આમ આદમી પાર્ટીએ કેન્દ્ર પર પંજાબના વિકાસમાં અવરોધ નાખવા અને ભગવંત માનના વિદેશ પ્રવાસ માટે વારંવર પોલિટિકલ મંજૂરી ન આપવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. જો કે કથિત અટકાયત અને દંડનું કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી અને કેન્દ્રએ આ દાવો પર કઇ સત્તાવાર જવાબ આપ્યો નથી.
પંજાબ આમ આદમી પાર્ટીના મીડિયા ઇન્ચાર્જ બલતેજ પન્નુએ કેન્દ્ર સરકાર પર રાજ્યના વિકાસમાં જાણી જોઇને અડચણ પેદા કરવાનો આક્ષેપ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે પંજાબના વિકાસથી કેન્દ્ર ખુશ નથી.
પન્નુએ કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી માન 17થી 21 ઓક્ટોબર સુધી ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ ટ્રેડ પ્રદર્શન એસઆઇએએલ (SIAL) પેરિસ 2026માં પંજાબની પ્રોડક્ટસને પ્રમોટ કરવામા માટે પેરિસ ગયા હતા. માર્કફેડએ ઇવેન્ટમાં પંજાબી છોલે અને રાજમાને પ્રમોટ કર્યા હતા.
પન્નુના જણાવ્યા અનુસાર ભગવંત માન આ પ્રવાસ ત્યારે જ કરી શક્યા જ્યારે પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારની તે અરજીને મંજૂર કરી જેમાં કેન્દ્રએ પોલિટિકલ ક્લીયરન્સ આપવાથી ઇન્કારને પડકારવામાં આવ્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો કે કોર્ટે આદેશ આપ્યો હતો કે પ્રવાસ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીને સમગ્ર પ્રોટોક્રોલ આપવામાં આવે. જો કે પન્નુએ આક્ષેપ કર્યો કે પેરિસમાં તૈનાત કોન્સલ જનરલ પણ ભગવંત માનને મળ્યા નથી.
AAPનો આક્ષેપ છે કે માનને દિલ્હી એરપોર્ટ પર ત્રણ કલાક રોકવામાં આવ્યા
પન્નુએ દાવો કર્યો કે માનને ભારત પરત ફર્યા બાદ અધિકારીઓએ તેમના આવવા અને સામાનની તપાસમાં મોડું કર્યાનો હવાલો આપીને તેમને ત્રણ કલાક સુધી દિલ્હી એરપોર્ટ પર બેસાડી રાખ્યા. તેમણે એ વાતને ખોટી ગણાવી અને આ ઘટનાને પંજાબનું 'અપમાન' ગણાવ્યું.
પન્નુના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે અધિકારીઓએ ભગવંત માનને જવા દીધા અને તેમણે પોતાનો સામાન એક ગાડીમાં મુક્યો તો તેમણે તેમનો પીછો કર્યો. તેમણે દંડ કર્યો અને દાવો કરવામાં આવ્યો કે તેમને ઉપરના અધિકારીઓના આદેશ પર કામ કર્યું.
પન્નુએ સવાલ કર્યો કે શું કોઇ અન્ય કોઇ મુખ્યમંત્રીને એરપોર્ટ પર રોકવામાં આવ્યા હતા કે દંડ કરવામાં આવ્યો હતો? તમેણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની સરકાર પર પંજાબને 'નબળું' કરવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો અને કહ્યું કે કેન્દ્રએ ખેડૂતોના આંદોલન દરમિયાન રાજ્ય પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તેના કારણે ફંડ રોકી દીધું.
પન્નુએ દાવો કર્યો કે કેન્દ્રએ ભગવંત માનના વિદેશ પ્રવાસને ઓછામાં ઓછી ચાર વખત મંજૂરી આપવાથી ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્રને ડર હતો કે મુખ્યમંત્રી વિદેશ પ્રવાસ દ્વારા પંજાબ માટે મૂડીરોકાણ અને ફંડ મેળવી લેશે, જેથી રાજ્યને આર્થિક રીતે આગળ વધવામાં મદદ મળશે. આમ આદમી પાર્ટીએ કથિત એરપોર્ટ ઘટનાને વિદેશ યાત્રાની મંજૂરી અને પંજાબની સાથે કેન્દ્રના વર્તન પર મોટા વિવાદ સાથે જોડ્યો છે.
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