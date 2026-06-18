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ભગવંત માનના વીડિયો વિવાદ: AAPનો દાવો ‘વીડિયો સાથે છેડછાડ, 1191 એંગલથી તપાસ’

ચીમાએ આરોપ લગાવ્યો કે મુખ્યમંત્રીની વધતી જતી લોકપ્રિયતાથી ગભરાયેલા શિરોમણી અકાલી દળે તેમને બદનામ કરવા માટે નકલી વીડિયોનો આશરો લીધો.

પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન (ફાઈલ ફોટો - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 2:52 PM IST

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ચંદીગઢ: પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનના કથિત વિવાદાસ્પદ વીડિયોને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં વિવાદ ચાલુ છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ આ મામલે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જ્યાં નાણામંત્રી હરપાલ ચીમા અને AAP પ્રવક્તા બલતેજ પન્નુએ બે લેબના રિપોર્ટ રજૂ કર્યા હતા.

પાર્ટીના દાવા

"1,191 અલગ અલગ એંગલથી તપાસ"

હરપાલ ચીમાએ દાવો કર્યો હતો કે આ રિપોર્ટ્સમાં કુલ 1,191 અલગ અલગ એંગલથી મુખ્યમંત્રીના શરીરનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. આમાં તેમના ચહેરા, શરીર અને તેમની ચાલની પણ તપાસ શામેલ છે. બંને લેબ સ્વતંત્ર છે, ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત છે અને પંજાબની બહાર સ્થિત છે. ફોરેન્સિક પરીક્ષણોમાં જાણવા મળ્યું છે કે વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિના ચહેરાના લક્ષણો, બાજુની પ્રોફાઇલ અને પાછળની પ્રોફાઇલ મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સાથે મેળ ખાતી નથી. તપાસ ટીમને બંનેની ઓળખ અંગે ઘણા મુખ્ય તફાવતો જોવા મળ્યા.

હરપાલ ચીમાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "AAP નેતાઓના મતે, રિપોર્ટ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે વીડિયોમાં દેખાતો વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન નથી, પરંતુ એક અભિનેતા છે." આ મામલે આજે (ગુરુવારે) AAP પંજાબના DGP સાથે પણ મુલાકાત કરશે.

તેમણે કહ્યું, "પંજાબના લોકો તરફથી મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને મળી રહેલા ભારે સમર્થનથી હતાશ થઈને, શિરોમણી અકાલી દળ (SAD) એ તેમને બદનામ કરવા માટે એક નકલી વીડિયોનો આશરો લીધો. અકાલી દળનો ધાર્મિક અપમાન, શીખ વિરોધી અને સાંપ્રદાયિક વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ સહિતનો કલંકિત ઇતિહાસ છે."

AAP ની પ્રેસ કોન્ફરન્સના મુખ્ય મુદ્દાઓ

તપાસ ટીમને બંનેની ઓળખમાં ઘણા નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળ્યા, જેમાં ઊંચાઈનો નોંધપાત્ર તફાવત પણ સામેલ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ અનુસાર, વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિની ઊંચાઈ આશરે 5 ફૂટ 10 ઇંચ હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન આશરે 5 ફૂટ 8 ઇંચ છે. રિપોર્ટમાં બંને વચ્ચે ઊંચાઈનો તફાવત સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોને આ બધા પાસાઓમાં નોંધપાત્ર વિસંગતતાઓ જોવા મળી, જેના કારણે વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિની ઓળખ મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન તરીકે થઈ શકી નથી.

સંપ્રદાય વિરુદ્ધ એક મોટું ષડયંત્ર, ગુનેગારોને બક્ષવામાં આવશે નહીં

આગેવાનોએ કહ્યું, "મુખ્યમંત્રીને બદનામ કરવા અને સંપ્રદાયની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવા માટે એક નકલી વિડિઓ ફેલાવવામાં આવ્યો હતો." તેમણે તેને સંપ્રદાય વિરુદ્ધ એક ગંભીર ષડયંત્ર ગણાવ્યું અને કહ્યું કે આમાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિને બક્ષવામાં આવશે નહીં. "ગુનેગારોને તેઓ દુનિયાના કોઈપણ ખૂણામાં હોય ત્યાંથી ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે."

હરપાલ ચીમા અને બલતેજ પન્નુએ દાવો કર્યો હતો કે તપાસ એજન્સીઓ ગુનેગારોને ઓળખવા માટે કામ કરી રહી છે. જો આ ષડયંત્રમાં સામેલ લોકો વિદેશમાં હોય, તો તેમને શોધી કાઢવામાં આવશે અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા દ્વારા ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે.

અફવાઓથી સાવધ રહેવાની અપીલ

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, લોકોને સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી અપ્રમાણિત અને ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટ્સથી સાવધ રહેવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી. નેતાઓએ કહ્યું કે પંજાબમાં અફવાઓને રોકવા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ જાળવવા માટે કોઈપણ સામગ્રી શેર કરતા પહેલા તેની સત્યતા ચકાસવી મહત્વપૂર્ણ છે.

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