લગ્નપ્રસંગની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ, બેકાબુ કારે જાનૈયાઓને અડફેટે લીધા, 5 લોકોના મોત

બિહારના બેતિયામાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. એક બેકાબુ કાર રોડની સાઈડમાં ઉભેલા જાનૈયાઓને અડફેટે લીધા હતાં.

બેકાબુ કારે જાનૈયાઓને અડફેટે લીધા (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 9:12 AM IST

1 Min Read
બેતિયા: બિહારના બેતિયા જિલ્લામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયાં છે, જ્યારે કેટલાંક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ અકસ્માત લૌરિયા-બેતિયા મુખ્ય માર્ગ, NH-227 પર બિશુનપુરવા ગામ પાસે થયો હતો, જ્યાં એક પુરપાટ આવતી કારે રસ્તા પર ઉભેલા લગ્નની સરઘસના સભ્યોને કચડી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે એક ડઝન અન્ય ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે.

બેતિયામાં લગ્નની સરઘસના સભ્યો પર કાર ચડી ગઈ

સ્થાનિક લોકોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે લૌરિયાના બિશુનપુરવા નજીક, નરકટિયાગંજના ધુમનગરથી લગ્નની સરઘસ આવી રહી હતી. જાનૈયાઓ બધા રસ્તાની સાઈડમાં ઉભા હતા, અને કન્યાના ઘરે જાન લઈ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે અચાનક એક પુરપાટ આવતી કારે કાબુ ગુમાવ્યો અને જાનૈયાઓને અડફેટે લીધા.

અકસ્માત સર્જીને કાર ચાલક ફરાર, લોકોએ કરી કારમાં તોડફોડ
અકસ્માત સર્જીને કાર ચાલક ફરાર, લોકોએ કરી કારમાં તોડફોડ (Etv Bharat)

અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી મચી ગઈ. નજીકના વિસ્તારના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં પાંચ લોકોના મોત થઈ ગયા હતા, જ્યારે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. થોડીવાર પેલા જ્યાં લગ્નના ગીતો ગવાતા હતા ત્યાં લોકોની મરણચીસો સંભળાવા લાગી અને લગ્નપ્રસંગની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ ગઈ. બીજી તરફ આ અકસ્માત સર્જીને કાર ચાલક ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો, બીજી તરફ ગુસ્સે ભરાયેલા લોકોએ કારમાં તોડફોડ કરી હતી.

ઈજાગ્રસ્તો સારવાર હેઠળ

ઘટનાની માહિતી મળતાં, સ્થાનિક પોલીસ અને ડાયલ 112 ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ અને રાહત કાર્ય શરૂ કર્યું. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ઘણા લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ, તેમને બેતિયા GMCH રિફર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ હાલમાં સારવાર હેઠળ છે.

