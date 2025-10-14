ETV Bharat / bharat

બેંગલુરુ પોલીસે અમેરિકી નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં 16 આરોપીઓની ધરપકડ

બેંગલુરુમાં પોલીસે 16 લોકોની ધરપકડ કરી છે. તેઓ અમેરિકામાં તેમની ઓફિસમાંથી ફોન કરીને લોકોને છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા.

બેંગલુરુ પોલીસે અમેરિકી નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં 16 આરોપીઓની ધરપકડ
બેંગલુરુ પોલીસે અમેરિકી નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં 16 આરોપીઓની ધરપકડ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 6:46 PM IST

બેંગલુરુ: દક્ષિણ પૂર્વ વિભાગ પોલીસે એક રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે જે બેંગલુરુથી અમેરિકા અને અન્ય દેશોમાં લોકોને ડિજિટલી છેતરપિંડી કરી રહ્યું હતું. આરોપીઓ 27મા મેઈન રોડ પર HSR લેઆઉટમાં આવેલી તેમની ઓફિસમાંથી ફોન કરીને લોકોને છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા.

માહિતી એકત્રિત કરનારા ઇન્સ્પેક્ટર હરીશ કુમારે સુઓ મોટો કેસ દાખલ કરીને આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં 16 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દરોડા દરમિયાન પોલીસે 40 થી વધુ કમ્પ્યુટર અને અન્ય સાધનો જપ્ત કર્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ પૂર્વ વિભાગ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આ કેસની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

બે વર્ષ પહેલા BPO કંપનીની સ્થાપના

તેમણે જણાવ્યું હતું કે છેતરપિંડી કરનારાઓએ બે વર્ષ પહેલા શહેરમાં સાયબિટ્સ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામથી એક BPO કંપની શરૂ કરી હતી. બિલ્ડિંગના બે માળ પર કુલ 20 થી 25 કર્મચારીઓ કામ કરતા હતા. તેઓ ઓનલાઈન નોકરીઓ માટે લોકોને ભરતી કરતા હતા અને તેમને જનતા સાથે છેતરપિંડી કરવા માટે તાલીમ આપતા હતા. પછી, રાત્રે, તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત વિવિધ દેશોના નાગરિકોને ફોન કરતા હતા, પોલીસ સહિત વિવિધ તપાસ એજન્સીઓના અધિકારીઓ તરીકે પોતાને રજૂ કરતા હતા.

તેઓ અધિકારીઓના નામનો ઉપયોગ કરતા હતા

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ ગુનાહિત કેસોમાં પોતાની સંડોવણીનો ખોટો દાવો કરીને લોકોને છેતરતા હતા અને, તેમને મદદ કરવાના બહાને, તેમને નિશાન બનાવતા હતા. તેઓ યુએસ બોર્ડર પેટ્રોલ, યુએસ પોસ્ટલ સર્વિસ અને યુએસ કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શનના અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાવીને તેમને ફોન કરીને છેતરપિંડી કરવા માટે ડિજિટલ ધરપકડનો ઉપયોગ કરતા હતા.

આ કરવા માટે, તેઓ યુએસ નાગરિકોના ફોન નંબર અને અન્ય માહિતી ઓનલાઈન એકત્રિત કરતા હતા. પછી, તેઓ લાઈવ સર્વરનો ઉપયોગ કરીને કોલ કરતા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તેઓ નકલી ધરપકડ વોરંટ અને નકલી પોલીસ આઈડી રજૂ કરીને ધરપકડથી બચવા માટે લોકો પાસેથી પૈસા માંગતા હતા, અને પછી પૈસા કંપનીના વોલેટ/એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરતા હતા.

આ કેસમાં 16 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે

આશરે 20-25 યુવાનો અને મહિલાઓને સાયબર છેતરપિંડીની તાલીમ મળી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ગુનામાં આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલી 41 કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અને અન્ય સાધનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં કુલ 16 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમાંથી આઠ મહારાષ્ટ્રના, બે મેઘાલયના અને એક-એક ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ગુજરાતના છે.

