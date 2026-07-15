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બેંગલુરૂ NIA કોર્ટે ISIS ષડયંત્ર કેસમાં ગુનેગારને 7 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી, 20 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ

આ કેસમાં NIAએ ખુલાસો કર્યો કે આ સમગ્ર કાવતરાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દક્ષિણ ભારતમાં ISISને મજબૂત કરવાનો હતો.

બેંગલુરૂ NIA કોર્ટે ISIS ષડયંત્ર કેસમાં ગુનેગારને 7 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી
બેંગલુરૂ NIA કોર્ટે ISIS ષડયંત્ર કેસમાં ગુનેગારને 7 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 10:23 AM IST

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બેંગલુરૂ: કર્ણાટકમાં અલ-હિંદ આતંકી ષડયંત્ર કેસમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)ની વિશેષ અદાલતે મુખ્ય આરોપીને સજા સંભળાવી છે. બેંગલુરુની NIA સ્પેશિયલ કોર્ટે આ કેસના મુખ્ય આરોપીઓમાંના એક મોહમ્મદ હનીફ ખાનને દોષિત ઠેરવ્યો છે અને તેને 7 વર્ષની સખત કેદ અને 48,000 રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારી છે.

20 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ

હનીફ આ કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવેલો પહેલો આરોપી છે અને અત્યાર સુધીમાં NIAએ કુલ 20 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. હાલ તમામ 20 આરોપીઓ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. તપાસ મુજબ, તે ટીમનો ભાગ હતો જેણે કર્ણાટકના ચામરાજનગર જિલ્લાના શિવણસમુદ્ર અને ગુંડલુપેટ વિસ્તારોની રેકી કરી હતી. અલ-હિંદ સંગઠનના સભ્યો માટે તાલીમ અને ઠેકાણાઓ સ્થાપિત કરવા માટે યોગ્ય ગાઢ જંગલ વિસ્તારોને ઓળખવા માટે શોધ હાથ ધરી હતી. NIAએ ખુલાસો કર્યો છે કે આ સમગ્ર ષડયંત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દક્ષિણ ભારતમાં 'ISIS/દાએશ પ્રાંત' બનાવવાનો હતો.

મુખ્ય આરોપી મહેબૂબ પાશા આ ષડયંત્રનો માસ્ટર માઈન્ડ હતો. તેણે બેંગલુરુના ગુરપ્પનાપલ્યા સ્થિત પોતાના ઘરે અનેક ગુપ્ત બેઠકો કરી હતી. તે બેઠકોમાં, કોમી રમખાણો કરવા, રાષ્ટ્રવિરોધી એજન્ડા ફેલાવવા અને જાણીતા લોકોની હત્યાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું.

પાશા અને તેના સંબંધીઓ/સાથીઓએ ISISની પ્રવૃત્તિઓ વધારવા માટે વિસ્ફોટકો અને શસ્ત્રો ખરીદવાનો કરાર કર્યો હતો. પાશાએ જ હનીફને બે પિસ્તોલ અને 60 જીવતા કારતૂસ સપ્લાય કર્યા હતા. આ સિવાય હનીફે અન્ય આરોપીઓને ભાડાની કારમાં બેંગલુરુથી પશ્ચિમ બંગાળ ભાગી જવામાં મદદ કરી હતી, તેમ NIAના રિપોર્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે. બેંગલુરુ શહેર પોલીસે 10 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ કેસ નોંધ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, NIAએ થોડા દિવસોમાં અલગ તપાસ શરૂ કરી હતી.

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BENGALURU NIA COURT
ISIS CONSPIRACY CASE
BENGALURU ISIS CONSPIRACY CASE
NIA COURT
BENGALURU NIA COURT ISIS CASE

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