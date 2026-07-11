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બેંગલુરુના એક વ્યક્તિએ પોતાની માતા, દાદી અને જીજાજીની હત્યા કર્યા બાદ જીવન ટૂંકાવ્યું

આ મૃત્યુથી આઘાત પામેલા આરોપીના પિતાને આશ્ચર્ય થયું કે જો તેનો દીકરો ઘરે હોત તો શું તેને પણ મારી નાખત.

પ્રશાંત, જેણે પોતાની માતા અને બે અન્ય લોકોની હત્યા કરી અને પછી આત્મહત્યા કરી
પ્રશાંત, જેણે પોતાની માતા અને બે અન્ય લોકોની હત્યા કરી અને પછી આત્મહત્યા કરી (ETV Bharat/Special Arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 1:50 PM IST

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બેંગલુરુ: શનિવારે, બેંગલુરુમાં એક વ્યક્તિએ આત્મહત્યા કરતા પહેલા તેની માતા સહિત ત્રણ પરિવારના સભ્યોની હત્યા કરી હતી.

પ્રશાંત (34) એ તેની માતા મંગલમ્મા (55), દાદી નનજમ્મા (65) અને જીજાજી સતીષ (50) પર ઘાતક હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો, જે બાદ તેણે પણ આત્મહત્યા કરી હતી.

આ ઘટના કામાક્ષિપાલ્યા પોલીસ અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા કોટ્ટીગેપાલ્યામાં બની હતી. પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે પ્રશાંત, જે અપરિણીત હતો, તે તેના માતાપિતા, દાદી અને સાળા સાથે રહેતો હતો.

"તેની માતા કપડાની ફેક્ટરીમાં કામ કરતી હતી, અને તેની દાદી મ્યુનિસિપલ કર્મચારી હતી. તેના જીજાજી પ્લમ્બર તરીકે કામ કરતા હતા અને એક જ ઘરમાં રહેતો હતો," અધિકારીએ જણાવ્યું.

અધિકારીએ જણાવ્યું કે પ્રશાંતે શનિવારે સવારે જ્યારે તેના પિતા ઘરે ન હતા ત્યારે ઘાતક હથિયારથી ત્રણેયની હત્યા કરી હતી.

ચીસો સાંભળીને પડોશીઓ ઘરે દોડી આવ્યા, પ્રશાંતને પકડી લીધો અને તેને એક રૂમમાં બંધ કરી દીધો. અધિકારીએ જણાવ્યું કે પોલીસ આવે તે પહેલાં પ્રશાંતે કથિત રીતે તેના રૂમમાં આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

પ્રશાંતના પિતા, ચિક્કન્નાએ કહ્યું કે તેમના પુત્રને ઘણીવાર તેની માતા સાથે નાની-મોટી દલીલો થતી હતી, પરંતુ "આજે સવારે બધું બરાબર લાગતું હતું." તેમણે કહ્યું, "પ્રશાંતને ઘણીવાર તેની માતા સાથે નાની-મોટી દલીલો થતી હતી. પરંતુ ગઈકાલે રાત્રે કે આજે સવારે કોઈ ઝઘડો થયો ન હતો. જ્યારે હું આજે સવારે કામ પર ગયો ત્યારે બધું બરાબર હતું. મને ખબર નથી કે તેણે આવું કેમ કર્યું. મને ખબર નથી કે જો હું ઘરે હોત તો તેણે મને પણ મારી નાખ્યો હોત કે નહીં."

પડોશીઓનો ઉલ્લેખ કરતા, બેંગલુરુ પશ્ચિમ વિભાગના ડીસીપી યતીશે કહ્યું કે પ્રશાંત માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાથી પીડાતો હોઈ શકે છે. "અમે તેની ચકાસણી કરી રહ્યા છીએ," તેમણે કહ્યું.

TAGGED:

TRIPLE MURDER IN BENGALURU
BENGALURU CRIME
MENTAL HEALTH
KARNATAKA TRIPLE MURDER
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