ફાઈવ સ્ટાર હોટલના સ્વિમિંગ પુલમાં કરન્ટ લાગવાથી IBMના પ્રોજેક્ટ મેનેજર સહિત 2 વિદેશીઓના મોત
બેંગલુરુ પોલીસે જણાવ્યું છે કે હોટેલ વ્યવસ્થાપન વિરુદ્ધ બેદરકારીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે
Published : October 31, 2026 at 10:47 PM IST
બેંગલુરુ: બેંગલુરુના હલાસુરુ વિસ્તારમાં આવેલી એક ફાઈવ-સ્ટાર હોટેલમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં હોટેલના સ્વિમિંગ પૂલમાં તરતી વખતે બે વિદેશી નાગરિકોના દુઃખદ મૃત્યુ થયા છે. મૃતકોમાંના એક વ્યક્તિ IBMમાં પ્રોજેક્ટ મેનેજર હતા. એવી શંકા છે કે સ્વિમિંગ પૂલમાં વીજળીનો કરંટ (ઇલેક્ટ્રિક કરંટ) ઉતરી આવવાને કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે.
આ ઘટના શુક્રવારે મોડી રાત્રે લગભગ 11;30 વાગ્યે બની હતી. સ્વિમિંગ પૂલમાં રહેલા વિદેશી મહેમાનોને બચાવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે હોટેલના એક કર્મચારી અને અન્ય એક મહેમાનને વીજળીના ઝટકાને કારણે ગંભીર ઈજાઓ (બર્ન્સ) થઈ હતી. પોલીસે જણાવ્યું છે કે હોટેલ મેનેજમેન્ટ સામે બેદરકારીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.
મૃતકોની ઓળખ સ્લોવાક રિપબ્લિક (સ્લોવાકિયા)ના જુરાજ હોવોરવાથ (45) અને જર્મનીના નાગરિક એલેક્ઝાન્ડર મેક્સિમિલિયન (57) તરીકે થઈ છે. બંનેના મૃતદેહોને મણિપાલ હોસ્પિટલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનામાં મેથ્યુ ડી સેન્ટિસ (અમેરિકાના રહેવાસી) અને રાહુલ ત્રિપાઠી પણ ઘાયલ થયા છે. પોલીસે પુષ્ટિ કરી છે કે મૃતક એલેક્ઝાન્ડર મેક્સિમિલિયનની પત્ની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદ અનુસાર, પીડિતો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ હોટલમાં રોકાયા હતા. જુરાજ હોવોરવાથ IBMમાં પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે કામ કરતા હતા. ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 11:30 વાગ્યે, જ્યારે તેઓ સ્વિમિંગ પૂલમાં તરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક પૂલમાં વીજપ્રવાહ (ઇલેક્ટ્રિક કરંટ) પ્રસરી ગયો, જેના પરિણામે એલેક્ઝાન્ડર અને હોવોરવાથના મૃત્યુ થયા. તેમને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે પૂલના કર્મચારી રાહુલ ત્રિપાઠી અને મેથ્યુ નામના હોટલના એક મહેમાન ઘાયલ થયા હતા.
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