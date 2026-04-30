બેંગલુરુમાં ભારે વરસાદ દરમિયાન હોસ્પિટલની દિવાલ ધરાશાયી, 1 બાળકી સહિત 7 લોકોના મોત

ભારે વરસાદ દરિયાન બોવરિંગ એન્ડ લેડી કર્ઝન હોસ્પિટલમાં દિવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં 1 બાળકી સહિત સાત લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 6:57 AM IST

Updated : April 30, 2026 at 7:11 AM IST

બેંગલુરુ: બુધવારે સાંજે શહેરના કેટલાક ભાગોમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે બોવરિંગ એન્ડ લેડી કર્ઝન હોસ્પિટલમાં દિવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટના બની છે, જેમાં 6 વર્ષની એક બાળકી સહિત સાત જેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. જીવ ગુમાવનારમાં 4 પુરૂષ, 2 મહિલા અને 1 બાળકી મળીને કુલ 7 લોકોનાં મૃત્યું થયા છે.

પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, કેટલાક ભોગ બનેલા લોકો હોસ્પિટલ નજીક ફૂટપાથ પર લારીઓ ચલાવતા છૂટક વિક્રેતાઓ હતા. દિવાલના કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોમાં અહીંથી દુર્ઘટના દરમિયાન પસાર થતા લોકો પણ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારે વરસાદના કારણે વિક્રેતાઓ અને રાહદારીઓએ એક જૂની દિવાલ પાસે આશરો લીધો હતો, અને મોટી તાડપત્રી શીટનો ઉપયોગ કરીને ઢાંકણ માટે ઉપયોગ કર્યો હતો. એક સાક્ષીએ જણાવ્યું."જેમ જેમ વરસાદ અને પવન અચાનક તીવ્ર બન્યો તો લોકો તાડપત્રી નીચે ભેગા થઈ ગયા. થોડીવારમાં જ દિવાલ ધરાશાયી થઈને તૂટી પડી જેમાં લોકો દબાયા હતાં"

ઘટના પછી સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને રાહદારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા અને બચાવ કાર્ય શરૂ કર્યું, કાટમાળમાંથી કેટલાક લોકોને બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યા. રાહત-બચાવ ટીમોને બાદમાં માહિતી આપવામાં આવી હતી અને તેઓની ટીમ પણ દુર્ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી.

હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે કેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે, તેની પુષ્ટિ થઈ નથી, પરંતુ દુર્ઘટના દરમિયાન સ્થળ પર હાજર લોકોની સંખ્યાને કારણે અધિકારીઓને અનેક લોકોના મોતની આશંકા છે.

શહેર પોલીસ કમિશનર સહિત વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. બચાવ અને તપાસના પ્રયાસો ચાલી રહ્યાં હોવાથી વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.

પીએમ મોદીએ દુર્ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કરતા એક્સ પર લખ્યું, "કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં દિવાલ પડવાથી સર્જાયેલી દુર્ઘટના અત્યંત દુ:ખદ છે. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઘાયલો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય. મૃતકોના નજીકના સંબંધીઓને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી દરેકને 2 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે.

