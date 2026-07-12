ETV Bharat / bharat

ટૉયલેટના બહાને એકલી મહિલાના ફ્લેટમાં ઘૂસીને ડિલીવરી બૉયે કરી ગંદી હરકત, પોલીસે ધરપકડ કરી

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરી મહિલાએ પોતાની સાથે બનેલી ભયાનક ઘટના વર્ણવી, પોલીસે આરોપીને પકડી લીધો

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરી મહિલાએ પોતાની સાથે બનેલી ભયાનક ઘટના વર્ણવી, પોલીસે આરોપીને પકડી લીધો
સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરી મહિલાએ પોતાની સાથે બનેલી ભયાનક ઘટના વર્ણવી, પોલીસે આરોપીને પકડી લીધો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 5:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

બેંગલુરુ: મરાઠાહલ્લી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, એક ડિલિવરી એજન્ટે એકલી રહેતી મહિલાના ફ્લેટમાં બળજબરીથી ઘૂસીને અશ્લીલ કૃત્ય કર્યું હોવાનો આરોપ છે. મહિલાની ફરિયાદ બાદ, પોલીસે આરોપી વિજય મલ્લિકાર્જુન કામત (22) ની ધરપકડ કરી છે અને તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઘટના શનિવારે સાંજે બની હોવાનું કહેવાય છે.

પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, ડિલિવરી એજન્ટે ટૉયલેટનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી માંગી હતી પરંતુ, મહિલાએ એક અજાણી વ્યક્તિને તેના ઘરમાં પ્રવેશવા દેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, તેના બદલે તેને ઈમરજન્સીમાં પુરુષ પાડોશીની મદદ લેવાનું સૂચન કર્યું હતું. તેના ઇનકાર છતાં, તે તેના ચપ્પલ બહાર છોડીને બળજબરીથી ફ્લેટમાં પ્રવેશ્યો હતો.

ત્યારબાદ, ટૉયલેટમાંથી બહાર નીકળી તેણે તેના ગુપ્ત મહિલાને દેખાડ્યા અને અશ્લીલ હરકત કર્યું. મહિલાએ જણાવ્યું કે, આ ઘટનાથી તે પોતાના જ ઘરમાં ખૂબ જ અપમાનિત અને અસુરક્ષિત અનુભવવા લાગી. આ ઘટનાથી ગભરાઈને, તેણે પોતાની સુરક્ષા માટે તેના ફોન પર આરોપીનો વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો.

સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરતા, તેણે જણાવ્યું કે દરરોજ મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓ વિશે સાંભળીને તેને ડર લાગતો હતો કે જો તેને આવી જ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે તો શું થશે. મહિલાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને ગંભીરતાથી લેતા, બેંગલુરુ શહેર પોલીસે તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી અને તેણીને ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગતો શેર કરવા કહ્યું.

વ્હાઇટફિલ્ડ ડિવિઝનના ડીસીપી સૈદુલુ અદાવતે જણાવ્યું હતું કે, "મહિલાની ફરિયાદ મળતાં, મરાઠાહલ્લી પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે અને આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 75, 79 અને 329 (2) હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BENGALURU DELIVERY BOY MOLEST
BENGALURU DELIVERY AGENT ARRESTED
BENGALURU WOMEN SAFETY NEWS
DELIVERY BOY MISBEHAVE LONE LADY
BENGALURU DELIVERY BOY MOLEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.