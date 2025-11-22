ETV Bharat / bharat

RBIના અધિકારી બની ATM કેશ વાહનની ધોળા દિવસે કરી લૂંટ, કોન્સ્ટેબલ સહિત ત્રણની ધરપકડ

બેંગલુરુમાં, RBI અધિકારીઓના સ્વાંગમાં આવીને બદમાશોએ ATM મશીનોમાં પૈસા ભરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વાહનમાંથી 7.11 કરોડ રૂપિયા લૂંટી લીધા.

કોન્સ્ટેબલ સહિત ત્રણની ધરપકડ
કોન્સ્ટેબલ સહિત ત્રણની ધરપકડ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બેંગલુરુ : બેંગલુરુ પોલીસે ATM મશીનોમાં લોડ કરવા માટે લઈ જવામાં આવી રહેલી રુ.7.11 કરોડની લૂંટમાં ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે. આમાં CMS સિક્યોરિટીઝના કસ્ટોડિયન વાહન સુપરવાઇઝર રવિ, ભૂતપૂર્વ કર્મચારી ઝેવિયર અને ગોવિંદપુરા પોલીસ સ્ટેશનના કોન્સ્ટેબલ અન્નપ્પા નાઈકનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પાસેથી રુ.5.76 કરોડ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

શું છે સમગ્ર ઘટના

19 નવેમ્બરના રોજ બેંગલુરુના ડેરી સર્કલ ફ્લાયઓવર પર આ ધોળા દિવસે લૂંટ થઈ હતી. 5-6 માણસોનું એક જૂથ RBI અધિકારીઓ તરીકે પોતાને એક કારમાં આવ્યું અને કસ્ટોડિયન કંપનીના વાહનને રોક્યું, જે ATMમાં રોકડ ભરી રહ્યું હતું. આરોપીઓમાંથી એક કસ્ટોડિયન વાહનમાં ચઢી ગયો અને ડ્રાઇવરને ડેરી સર્કલ તરફ વાહન ચલાવવા કહ્યું.

કમિશનરે જણાવ્યું તપાસ ખૂબ મુશ્કેલ હતી

કારમાં લઈ જવામાં આવેલા સુરક્ષા ગાર્ડ અને કસ્ટોડિયન સ્ટાફના મોબાઈલ ફોન લૂંટી લેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસને આ ઘટનાની જાણ લગભગ દોઢ કલાક પછી થઈ. તપાસ દરમિયાન, તેમને જાણવા મળ્યું કે શંકાસ્પદોએ સીસીટીવી કેમેરા વગરના સ્થળોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, તેમણે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો અને ચોરાયેલી નોટોમાં સીરીયલ નંબરનો અભાવ હતો. પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે તપાસ મુશ્કેલ સાબિત થઈ રહી છે.

ઇનામ જાહેરાત

ગુનાની માહિતી મળતાં, બેંગલુરુની સરહદે આવેલા જિલ્લાઓના અધિક્ષકો અને પડોશી રાજ્યોના પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, બેંગલુરુ પોલીસ વિભાગના બે સંયુક્ત કમિશનરોના માર્ગદર્શન હેઠળ, બે ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (ડીસીપી) ના નેતૃત્વમાં આશરે 200 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની 11 ટીમો કેરળ, તમિલનાડુ અને તેલંગાણા ગઈ હતી. ત્યારબાદ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસ ટીમ માટે રુ.5 લાખનું રોકડ ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

સુરક્ષા એજન્સીની ભૂલ

રોકડ વાહનોમાં ડ્રાઇવર ઉપરાંત બે સુરક્ષા ગાર્ડ અને બે કસ્ટોડિયન હોવા જોઈએ. કસ્ટોડિયનના વાહનનો ઉપયોગ એક જ સમયે અથવા એક જ રૂટ પર વારંવાર ન થવો જોઈએ. સ્ટાફને રોકડ વ્યવસ્થાપનમાં તાલીમ આપવી જોઈએ અને પૃષ્ઠભૂમિ તપાસમાંથી પસાર થવું જોઈએ.

RBIના નિયમો અનુસાર, જો કસ્ટોડિયન કંપનીના કર્મચારીને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે, તો પોલીસને જાણ કરવી આવશ્યક છે. જો કે, સીએમએસ સિક્યોરિટીઝ તરફથી કેટલીક ભૂલો જોવા મળી હતી. કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે આ બાબતે RBIને પત્ર લખવામાં આવશે.

"આ કેસ નોંધાયાના 54 કલાકની અંદર ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ગુનામાં 6 થી 8 લોકો સંડોવાયેલા હોઈ શકે છે. બાકીના આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે. આરોપી ત્રણ મહિનાથી લૂંટનું આયોજન કરી રહ્યો હતો અને 15 દિવસ પહેલા જ ગુનાનું સ્થાન નક્કી કરી લીધું હતું." - સીમંત કુમાર સિંહ, પોલીસ કમિશનર, બેંગલુરુ શહેર

