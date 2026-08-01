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બંગાળ STFએ સાહિબગંજમાં દરોડા પાડ્યા; શંકાસ્પદ આતંકવાદી હામિદ મંડલની ગર્લફ્રેન્ડની ધરપકડ

બંગાળ એસટીએફએ ઝારખંડના સાહિબગંજમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદી હામિદ મંડલની ગર્લફ્રેન્ડની ધરપકડ કરી અને તેને કસ્ટડીમાં લીધી.

શંકાસ્પદ પોલીસ કસ્ટડીમાં
શંકાસ્પદ પોલીસ કસ્ટડીમાં (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 2:19 PM IST

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સાહિબગંજ: પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જેમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદી હામિદ મંડલની પ્રેમિકાની સફળતાપૂર્વક ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 22 વર્ષીય મહિલા, અર્પિતા સરકાર, બરહરવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના બેબતપુર ગ્વાલખોર ગામથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ બાદ, STF ટીમ તેને પશ્ચિમ બંગાળ લઈ ગઈ.

STF અનુસાર, અર્પિતા સરકાર પર હમીદ મંડલ સાથે જોડાયેલા શંકાસ્પદ આતંકવાદી મોડ્યુલના સંપર્કમાં હોવાનો આરોપ છે. બર્ધમાન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસ નંબર 1096/26 ના સંદર્ભમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેને શનિવારે બર્ધમાન પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવશે અને જરૂરી કાનૂની ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. વધુમાં, આતંકવાદ સાથે સંબંધિત કડીઓ શોધવા માટે વધુ પૂછપરછ માટે પોલીસ રિમાન્ડ (કસ્ટડી) માંગવામાં આવશે.

આ કેસ આતંકવાદ સાથે જોડાયેલો છે. STF દ્વારા મહિલાની ઓળખ શંકાસ્પદ આતંકવાદી હમીદ મંડલની ગર્લફ્રેન્ડ તરીકે કરવામાં આવી છે. બંગાળ પોલીસે મહિલાની ધરપકડ કરી છે અને તેને કસ્ટડીમાં લીધી છે. — નીતિન ખંડેલવાલ, બરહરવા SDPO

શુક્રવારે મોડી સાંજે STFના કર્મચારીઓ બરહરવા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા. સ્થાનિક પોલીસની મદદથી દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો, જે દરમિયાન ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મોડી રાત્રે હોવાને કારણે તેની ઓળખ તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થઈ શકી ન હતી, પરંતુ શનિવારે ખુલાસો થયો કે તે મહિલા કથિત આતંકવાદી હમીદ મંડલની ગર્લફ્રેન્ડ છે. નોંધનીય છે કે પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે આ કેસમાં મુખ્ય આરોપીને બર્ધમાનથી ધરપકડ કરી લીધી છે. અર્પિતા સરકારની ધરપકડ હવે તપાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ કડી માનવામાં આવે છે.

STF શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓમાં તેની ભૂમિકા અને મોડ્યુલના અન્ય સભ્યો સાથેના તેના સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે. હાલમાં તપાસ ચાલુ છે, અને સુરક્ષા એજન્સીઓ આ સમગ્ર નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓને સક્રિય રીતે શોધી રહી છે.

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