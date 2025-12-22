ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ બંગાળમાં SIRને લઈને CM મમતા બેનર્જીએ બોલાવી બેઠક, કોલકાતામાં TMC બૂથ-સ્તરના એજન્ટો સાથે કરશે ચર્ચા

TMC સહિત વિપક્ષી પક્ષો સતત SIRનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. તેમણે આ મુદ્દા પર રસ્તાઓથી લઈને સંસદ સુધી વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા છે.

મમતા બેનર્જી (ફાઈલ તસ્વીર) (PTI)
Published : December 22, 2025 at 9:44 AM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી આજે સોમવારે કોલકાતાના નેતાજી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બૂથ-લેવલ એજન્ટો (BLA) સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરશે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના એક વરિષ્ઠ નેતાના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્યમંત્રી કોલકાતા અને આસપાસના જિલ્લાઓના પસંદગીના BLO સાથે મુલાકાત કરશે.

કોલકાતાના 11 વિધાનસભા મતવિસ્તારો તેમજ ઉત્તર 24 પરગણા, દક્ષિણ 24 પરગણા, હાવડા અને હુગલી જિલ્લાઓના પસંદગીના મતવિસ્તારોના BLO ને આ બેઠક માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. આ બેઠકમાં મુખ્ય ચર્ચા પશ્ચિમ બંગાળ મતદાર યાદીમાં ચૂંટણી પંચના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કવાયતથી ઉદ્ભવતી પરિસ્થિતિ પર હશે.

SIRના પ્રથમ તબક્કામાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીના પ્રકાશન પછી, રાજ્યભરમાં આશરે 5.85 મિલિયન મતદારોને દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ કોલકાતાના 11 વિધાનસભા મતવિસ્તારો સૌથી વધુ સંખ્યામાં મતદારોને કાઢી નાખવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.

મુખ્યમંત્રીનો પોતાનો મતવિસ્તાર, ભવાનીપુર પણ આ યાદીમાં સામેલ છે. જોકે, મમતા બેનર્જીએ ગયા અઠવાડિયે તેમના કાલીઘાટ નિવાસસ્થાને ભવાનીપુરના બીએલઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. તે સમયે, તેમણે બીએલઓ સાથે મોટા સ્તરે વધુ ચર્ચા કરવાનો સંકેત આપ્યો હતો.

કેટલાક રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, મુખ્યમંત્રી સોમવારની બેઠકમાં બંગાળમાં એસઆઈઆર ચલાવવામાં ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા અંગે ચૂંટણી પંચને નિશાન બનાવી શકે છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું એક જૂથ સોમવારની બેઠક પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે કે તેઓ બીએલઓને શું સંદેશ આપે છે.

દરમિયાન, રાજ્ય વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા સુવેન્દુ અધિકારી પણ સોમવારે લગભગ તે જ સમયે વિધાનસભા પરિસરમાં હાજર રહેશે.

ભાજપના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ સોમવારે રાજ્ય વિધાનસભામાં ઘણા ભાજપ નેતાઓને આમંત્રણ આપ્યું છે. ભાજપ ધારાસભ્ય દળ સોમવારે નેતાજી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના ભાષણ પર નજીકથી નજર રાખશે.

