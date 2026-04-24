બંગાળ ચૂંટણી: પ્રથમ તબક્કામાં રેકોર્ડ મતદાન બાદ અમિત શાહનો મોટો દાવો,કહ્યું -દીદીનો સમય સમાપ્ત
કોલકાતામાં પત્રકાર પરિષદમાં અમિત શાહે કહ્યું કે રેકોર્ડ 92.58 ટકા મતદાન બતાવે છે કે લોકોએ દીદીને અલવિદા કહી દીધુ છે.
Published : April 24, 2026 at 1:32 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં રેકોર્ડ મતદાન બાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શુક્રવારે દાવો કર્યો કે રાજ્યમાં ભાજપને ભારે જીત મળશે. અમિત શાહે કહ્યું કે અંદરના આંકલનથી ખબર પડે છે કે પાર્ટી પ્રથમ તબક્કામાં જે 152 બેઠક પર મતદાન થયું છે તેમાંથી 110 બેઠક પર જીત મેળવશે.
કોલકાતામાં પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા અમિત શાહે કહ્યું કે, રેકોર્ડ 92.58 ટકા મતદાન બતાવે છે કે લોકોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વમાં વિકાસને પસંદ કર્યો છે અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીને અલવિદા કહી દીધુ છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, "જે મતદાનની ટકાવારી સામે આવી છે, તે સમગ્ર દેશના લોકશાહીમાં વિશ્વાસ રાખનારા તમામ લોકો માટે ખુશીની વાત છે. હું બંગાળના તમામ મતદારોને શુભકામના અને આભાર માનવા માંગુ છું જેમણે પ્રથમ તબક્કામાં મત આપ્યો કે તમે ડરથી વિશ્વાસ સુધીની સફર સારી રીતે શરૂ કરી છે અને બીજા તબક્કામાં મતદારો ડરથી વિશ્વાસ સુધીની સફરને આગળ વધારશે. મતદારોએ વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્ત્વમાં વિકાસને પસંદ કર્યો છે. આ દર્શાવે છે કે મમતા દીદીનો સમય સમાપ્ત થઇ ગયો છે."
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " i would like to congratulate the election commission, capfs, the entire system working with the election commission and the bengal police. because after a long period in bengal, not a single person has died (during the… pic.twitter.com/rEWOtL0meo— ANI (@ANI) April 24, 2026
અમિત શાહે કહ્યું, "ભાજપની બંગાળ ટીમે પોતાનું અકલન કરી લીધુ છે, તેના આધાર પર હું કહી શકું છું કે 152 બેઠકમાંથી ભાજપના 110 કરતા વધુ બેઠક પર જીતવાની સંભાવના છે. બીજા તબક્કાને પણ ધ્યાનમાં રાખીએ તો ભાજપ બંગાળમાં સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે."
અમિત શાહે સુરક્ષાદળોનો આભાર માનતા કહ્યું કે, આ લાંબા સમયમાં પ્રથમ ચૂંટણી છે જેમાં એક પણ વ્યક્તિનો જીવ ગયો નથી. હું ચૂંટણી પંચ, કેન્દ્રીય દળો અને બંગાળ પોલીસનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું, કારણ કે લાંબા સમય બાદ આ પ્રથમ ચૂંટણી હતી જેમાં એક પણ વ્યક્તિનો જીવ ગયો નથી. ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ સમાપ્ત થઇ છે.
બીજા તબક્કા માટે મતદારોમાં વિશ્વાસ બતાવતા અમિત શાહે જણાવ્યું, "અહીં એક મોટી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે જનતાનું સમર્થન છે પરંતુ શું આ પોલિંગ બુથ સુધી પહોંચશે? તે આશંકાઓ હવે સમાપ્ત થઇ ગઇ છે અને મને પુરો વિશ્વાસ છે કે બીજા તબક્કામાં મતદાનમાં વધુ જોશ આવશે. બીજા તબક્કાના મતદારોની પણ જવાબદારી છે કે તે બદલાવને આગળ વધારશે."
ચૂંટણી પંચ અનુસાર, પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં 91.83 ટકા મતદાન થયું હતું. બીજા તબક્કાનું મતદાન 29 એપ્રિલે યોજાશે અને મતની ગણતરી 4 મેએ થશે.
