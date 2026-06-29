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પશ્ચિમ બંગાળમાં OBC સંશોધન બિલ પસાર: અનામત યાદીમાંથી 113 જાતિઓ દૂર; જાણો હવે કોને લાભ મળશે

'પછાત વર્ગ સુધારા બિલ 2026' બંગાળ વિધાનસભામાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે પસાર થયું છે. તેના પક્ષમાં 164 મત અને વિરોધમાં 17 મત મળ્યા છે.

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની કાર્યવાહી દરમિયાન વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી બોલી રહ્યા છે.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની કાર્યવાહી દરમિયાન વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી બોલી રહ્યા છે. (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 4:40 PM IST

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કોલકાતા: 'પશ્ચિમ બંગાળ પછાત વર્ગો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાય) (સુધારા) બિલ, 2026' રાજ્ય વિધાનસભામાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે પસાર થયું. પછાત વર્ગ કલ્યાણ મંત્રી ગૌરી શંકર ઘોષે ગૃહમાં સુધારા બિલ રજૂ કર્યું. સરકારે બિલને સરળતાથી 164 મતો સાથે મંજૂરી આપી, જ્યારે તેની વિરુદ્ધમાં ફક્ત 17 મતો પડ્યા.

સરકારે સ્પષ્ટતા કરી કે આ બિલ મુખ્યત્વે કોલકાતા હાઇકોર્ટના તાજેતરના ચુકાદાનું પાલન કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ચર્ચા શરૂ કરતા, શાસક પક્ષના ધારાસભ્ય અરિજિત બક્ષીએ અગાઉની સરકારની આકરી ટીકા કરતા બિલને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે 2010 અને 2012 ની વચ્ચે, કોઈ પણ અંતર્ગત માળખાગત સુવિધાઓ અથવા વૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણ વિના, ફક્ત વોટ બેંકો સુરક્ષિત કરવા માટે OBC યાદીમાં અમુક વર્ગોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

વિપક્ષના ધારાસભ્ય વિશ્વનાથ દાસે આરોપ લગાવ્યો કે 2012 ના કાયદા હેઠળ વિધાનસભા પાસે રહેલ OBC વર્ગીકરણ અંગેનો અધિકાર આ સુધારા દ્વારા રાજ્ય સરકારને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે તેમણે મૌખિક રીતે બિલને ઉતાવળમાં પસાર કરવાને બદલે પસંદગી સમિતિને મોકલવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, પરંતુ પ્રક્રિયાગત ખામીઓને કારણે તેમની માંગણી નકારી કાઢવામાં આવી હતી.

ધારાસભ્ય નૌશાદ સિદ્દીકીએ બિલની આકરી ટીકા કરતા કહ્યું કે, "રાજકીય હેતુઓ માટે ચોક્કસ સમુદાયને નિશાન બનાવીને સમાજના પછાત વર્ગોને તેમના અધિકારોથી વંચિત રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે." રંગનાથ મિશ્રા કમિશન અને ઇન્દિરા સાહની કેસના ચુકાદાને ટાંકીને, તેમણે દલીલ કરી હતી કે કોઈપણ વૈજ્ઞાનિક અથવા પ્રયોગમૂલક ડેટા વિના અનામત ક્વોટા 17 ટકાથી ઘટાડીને 7 ટકા કરવો સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે.

ધારાસભ્ય બાબર અલીએ સમાન લાગણીઓ વ્યક્ત કરી. સચ્ચર સમિતિના અહેવાલને ટાંકીને, તેમણે ગૃહને યાદ અપાવ્યું કે વણકર, કસાઈ અને માછીમારો જેવા હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા વ્યવસાયોમાં રોકાયેલા મુસ્લિમ સમુદાયોનું પછાતપણું કલ્પનાની કલ્પના નથી પરંતુ એક કડવી સામાજિક વાસ્તવિકતા છે. ધારાસભ્ય મુસ્તફિઝુર રહેમાને 2011 થી OBC યાદી તૈયાર કરવામાં પારદર્શિતાનો અભાવ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે સરકારને વિનંતી કરી કે આ નવા બિલ દ્વારા રોજગાર મેળવનારા અથવા હાલમાં કામ કરી રહેલા વ્યક્તિઓનું ભવિષ્ય જોખમમાં ન આવે.

વિપક્ષની ચિંતાઓનો જવાબ આપતા, પછાત વર્ગ કલ્યાણ મંત્રી ગૌરી શંકર ઘોષે સ્પષ્ટતા કરી કે આ બિલ અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિની યાદીમાં કોઈ ફેરફાર કરતું નથી. તેમણે કહ્યું, "અમે આ સુધારો રાજકીય લાભ માટે નહીં, પરંતુ કોલકાતા હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા ચુકાદાનો આદર કરવા માટે રજૂ કર્યો છે."

મંત્રીએ ગૃહને ખાતરી આપી કે સરકાર ફક્ત તે 113 સમુદાયોને OBC યાદીમાંથી દૂર કરી રહી છે જેમને અગાઉની સરકારે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને, રાજકીય હિતો દ્વારા પ્રેરિત કરીને સમાવિષ્ટ કર્યા હતા. 1993ના કાયદા હેઠળ, મૂળ રીતે સમાવિષ્ટ 66 સમુદાયોને આ અનામતનો લાભ મળતો રહેશે.

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BACKWARD CLASSES AMENDMENT BILL
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BC AMENDMENT BILL 2026

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