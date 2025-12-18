ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સીનું નવું ઠેકાણું, મુંબઈની આર્થર રોડ જેલ બેરેક નંબર 12
બેલ્જિયમની ટોચની અદાલતે ભાગેડુ હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા તમામ વાંધાઓને ફગાવી દેતા પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી.
Published : December 18, 2025 at 2:58 PM IST
નવી દિલ્હી : બેલ્જિયમ કોર્ટ ઓફ કેસેશનએ ભાગેડુ હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સીની ભારત પ્રત્યાર્પણ સામેની અપીલને ફગાવી દીધી છે, અને તેમના વાંધાઓને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે અને કહ્યું છે કે તેઓ તેમના શરણાગતિને મંજૂરી આપતા અગાઉના આદેશોમાં દખલ કરવા માટે કોઈ કાનૂની અથવા તથ્યપૂર્ણ આધાર સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે.
બેલ્જિયમની સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં, એન્ટવર્પ કોર્ટ ઓફ અપીલના ચેમ્બર ઓફ ઈન્ડિક્ટમેન્ટના 17 ઓક્ટોબર, 2025ના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું, અને તારણ કાઢ્યું કે પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી સ્થાનિક કાયદા તેમજ યુરોપિયન માનવ અધિકારના ધોરણો અનુસાર સંપૂર્ણપણે વાજબી હતી. કોર્ટે ચોક્સી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પડકારના ત્રણેય આધારોને નકારી કાઢ્યા, જેમાં ન્યાયી ટ્રાયલના અધિકારના કથિત ઉલ્લંઘન, અપહરણના દાવા અને ભારતમાં જેલની સ્થિતિ અંગે ચિંતાનો સમાવેશ થાય છે.
ચોક્સીના દાવા પર કે પ્રારંભિક તબક્કે કોર્ટ સમક્ષ અમુક દસ્તાવેજો રજૂ ન કરવામાં આવ્યા હોવાથી તેમના બચાવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયું હતું, કોર્ટ ઓફ કેસેશનએ કહ્યું કે અપીલ સ્તરે આવી ચિંતાઓનો યોગ્ય રીતે ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો હતો.
તેમાં જણાવાયું હતું કે ચેમ્બર ઓફ ઈન્ડિક્ટમેન્ટ સંપૂર્ણ અધિકારક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરે છે અને વિરોધી પ્રક્રિયાનું પાલન કરે છે, જે વિનંતી કરાયેલ વ્યક્તિને બધા જરૂરી પુરાવા સબમિટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. પરિણામે, કોર્ટે ઠરાવ્યું કે માનવ અધિકારો પર યુરોપિયન કન્વેન્શનની કલમ 6 હેઠળ ચોક્સીના ન્યાયી ટ્રાયલના અધિકારનું ઉલ્લંઘન થયું નથી.
કોર્ટે ચોક્સીના એ દાવાને પણ ફગાવી દીધો કે ભારતીય અધિકારીઓની મિલીભગતથી એન્ટિગુઆથી તેનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું, અને આ દાવાને સમર્થનમાં ઇન્ટરપોલ કમિશન ફોર ધ કંટ્રોલ ઓફ ફાઇલ્સ (CCF) ના નિર્ણય પર આધાર રાખ્યો હતો.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે નીચલી અદાલતે ફક્ત CCF ના નિર્ણયના પુરાવા મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું, જે કાળજીપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો અને શબ્દોમાં જણાવવામાં આવ્યો હતો. પુરાવાનું મૂલ્યાંકન નીચલી અદાલતના સાર્વભૌમ ક્ષેત્રની અંદર આવતું હોવાથી, બેલ્જિયમ સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે તે તે તારણોનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરી શકશે નહીં.
ભારતમાં ત્રાસ અને અમાનવીય વર્તનના કથિત જોખમના મુદ્દા પર, કોર્ટ ઓફ કેસેશન ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા સ્પષ્ટ ખાતરીઓ પર આધાર રાખતી હતી. ચુકાદામાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે ભારતે બેલ્જિયમના અધિકારીઓને ખાતરી આપી હતી કે ચોક્સીને મુંબઈની આર્થર રોડ જેલમાં, ખાસ કરીને બેરેક નંબર 12 માં, બે સેલ અને ખાનગી સ્વચ્છતા સુવિધાઓ સાથેનો સુરક્ષિત વોર્ડ રાખવામાં આવશે.
કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તે તપાસ એજન્સીઓના નહીં, પરંતુ ન્યાયિક અદાલતોના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ રહેશે. તેણે સ્વીકાર્યું કે ચોક્સી એ બતાવવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો કે જો પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવે તો તેને વાસ્તવિક, વર્તમાન અને વ્યક્તિગત જોખમનો સામનો કરવો પડશે, અને અન્ય કેસો અને જેલ સાથે સરખામણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
બધી કાનૂની ઔપચારિકતાઓ યોગ્ય રીતે પૂર્ણ થઈ હોવાનું જણાતાં, કેસેશન કોર્ટે અપીલ ફગાવી દીધી અને ચોક્સીને EUR-104.01 નો ખર્ચ ઉઠાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
ચોક્સી, તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી સાથે મળીને, પંજાબ નેશનલ બેંક સામે લગભગ $2 બિલિયનનું કૌભાંડ આચરવાનો આરોપ છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ભારતમાં તેની વિરુદ્ધ અનેક ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, અને આ કેસના સંદર્ભમાં ઘણા બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ હજુ પણ પેન્ડિંગ છે.
આ પણ વાંચો...