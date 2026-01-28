વિમાન દુર્ઘટનાઓમાં અજિત પવાર પહેલા દેશની આ અગ્રણી હસ્તીઓએ ગુમાવ્યા છે જીવ
છ વખત મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂકેલા 66 વર્ષીય અજિત પવાર ચૂંટણી પ્રચાર માટે બારામતી જતા હતા ત્યારે તેમનું વિમાનમાં ક્રેશ થયું હતું.
Published : January 28, 2026 at 5:58 PM IST
હૈદરાબાદ: બુધવાર સમાચાર જગત માટે એક અશુભ સવાર હતી. લોકો તેમની સામાન્ય દિનચર્યા શરૂ કરી રહ્યા હતા ત્યારે NCP નેતા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા. તેઓ શક્તિશાળી રાજકારણી શરદ પવારના ભત્રીજા હતા અને તેમણે પોતાના પરિવાર અને પક્ષ સામે બળવો કરીને મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી હતી.
અજિત બુધવારે જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી માટે પ્રચાર કરવા માટે ચાર્ટર્ડ પ્લેન દ્વારા બારામતી જઈ રહ્યા હતા ત્યારે સવારે 8:45 વાગ્યે વિમાન ક્રેશ થયું. વિમાનમાં આગ લાગી ગઈ અને બચાવ કાર્ય થાય તે પહેલાં જ તે સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું. આ અકસ્માતમાં, બે ક્રૂ સભ્યો સહિત પાંચેય લોકોના અકાળે મૃત્યુ થયા.
66 વર્ષીય અજિત પવાર છ વખત મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. પૃથ્વીરાજ ચવ્હાણ અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસના કાર્યકાળ દરમિયાન બે વાર અને ઉદ્ધવ ઠાકરે અને એકનાથ શિંદેના કાર્યકાળ દરમિયાન એક-એક વાર. આ પહેલી વાર નથી કે કોઈ અગ્રણી નેતા, મુખ્યમંત્રી કે અગ્રણી વ્યક્તિએ આવા વિમાન દુર્ઘટનામાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હોય. ભૂતકાળમાં ઘણી આઘાતજનક ઘટનાઓ બની છે... ચાલો તેમના પર એક નજર કરીએ.
1. વિજય રૂપાણી, ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી: અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ થયા પછી તરત જ લંડન જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ ક્રેશ થઈ ગઈ. 12 જૂન, 2025ના રોજ થયેલા આ અકસ્માતે બધાને ખૂબ જ હચમચાવી દીધા. આ ભયાનક અકસ્માતમાં રૂપાણી સહિત 260 અન્ય લોકોનું મૃત્યુ થયું. ફક્ત એક જ મુસાફર બચી ગયો.
2. દેશના પ્રથમ સીડીએસ, જનરલ બિપિન રાવત: ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે જેણે આ હૃદયદ્રાવક અકસ્માત પછી આંસુ ન પાડ્યા હોય. 8 ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ, જનરલ રાવત, અન્ય 13 લોકો સાથે વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા. જનરલ રાવત તમિલનાડુના કુન્નુરમાં ડિફેન્સ સર્વિસીસ સ્ટાફ કોલેજમાં ભાષણ આપવા માટે લશ્કરી હેલિકોપ્ટરમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. અન્ય ઘણા લશ્કરી અધિકારીઓ સાથે, જનરલ રાવતના પત્ની પણ વિમાનમાં હતા. વિડંબના એ છે કે 8 ડિસેમ્બર બુધવાર પણ હતો.
3. અરુણાચલ પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન દોરજી ખાંડુ: 30 એપ્રિલ, 2011 ના રોજ, અરુણાચલ પ્રદેશના તત્કાલીન મુખ્ય પ્રધાન દોરજી ખાંડુ સહિત પાંચ લોકો હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેઓ તવાંગથી ઇટાનગર જઈ રહ્યા હતા, અને ટેકઓફ કર્યાના લગભગ 20 મિનિટ પછી વિમાનનો સંપર્ક તૂટી ગયો. ખાંડુનો મૃતદેહ બાદમાં ચીન સરહદ નજીકના જંગલોમાં મળી આવ્યો.
4. આંધ્ર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન વાયએસઆર રેડ્ડી: આંધ્ર પ્રદેશના તત્કાલીન મુખ્ય પ્રધાન વાયએસઆર રેડ્ડીનું મૃત્યુ 2-3 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચિત્તૂરના ગાઢ જંગલોમાં તેમનું બેલ 430 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું ત્યારે આઘાતજનક હતું. હેલિકોપ્ટરના કાટમાળ અને મુખ્ય પ્રધાનના મૃતદેહને શોધવા માટે એક વિશાળ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય પોલીસ, કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો અને વાયુસેના પણ શોધમાં સામેલ હતા.
5. ઓ.પી. જિંદાલ, હરિયાણાના મંત્રી અને ઉદ્યોગપતિ: હરિયાણાના ઉર્જા મંત્રી અને પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ, ઓ.પી. જિંદાલ અને રાજ્યના કૃષિ મંત્રી સુરેન્દ્ર સિંહે 31 માર્ચ, 2005ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. સુરેન્દ્ર સિંહ હરિયાણાના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બંસીલાલના પુત્ર હતા. બંને મુખ્યમંત્રી ભૂપિન્દર હુડાના મંત્રીમંડળના સભ્યો હતા.
6. સૌંદર્યા, ફિલ્મ અભિનેત્રી: 17 એપ્રિલ, 2004ના રોજ તેલંગાણાના કરીમનગર (વિભાજન પહેલા આંધ્ર પ્રદેશ)માં ભાજપ-ટીડીપી માટે પ્રચાર કરતી વખતે હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા. તે સમયે તે માત્ર ૩૧ વર્ષની હતી. બિગ બી અભિનીત સૌંદર્યાની ફિલ્મ સૂર્યવંશમ ખૂબ જ હિટ રહી હતી.
7. જી.એમ.સી. બાલયોગી, ભૂતપૂર્વ લોકસભા અધ્યક્ષ: તેલુગુ દેશમ નેતા અને ભૂતપૂર્વ લોકસભા અધ્યક્ષ જી.એમ.સી. 3 માર્ચ, 2002 ના રોજ આંધ્રપ્રદેશમાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં બાલયોગીનું અવસાન થયું.
8. માધવરાવ સિંધિયા, કોંગ્રેસ નેતા, ભૂતપૂર્વ મંત્રી: પૂર્વ મંત્રી અને કોંગ્રેસ નેતા માધવરાવ સિંધિયાનું ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં પાર્ટી રેલી માટે જતી વખતે વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું. તે દુ:ખદ દિવસ 30 સપ્ટેમ્બર, 2001 નો હતો.
9. ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીના પુત્ર સંજય ગાંધી: સંજય ગાંધીનું ગ્લાઇડર દિલ્હીના સફદરજંગ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યા પછી ક્રેશ થયું. આ અકસ્માતમાં ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીના નાના પુત્રનું અવસાન થયું.
10. નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝ: અંગ્રેજો સામે લડનાર આઝાદ હિંદ ફોજના સ્થાપક, બોઝ 18 ઓગસ્ટ, 1945 ના રોજ તાઇવાનમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તે જ દિવસે તેમનું અવસાન થયું હતું.
