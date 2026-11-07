હાથીના બચ્ચાને કેરળથી 'વનતારા'માં કેમ લવાયું? વન વિભાગે ઈચ્છામૃત્યુની કરી હતી ભલામણ, આ દુર્લભ રોગની થશે સારવાર!
18 મહિનાના હાથીના બચ્ચાને ડોક્ટરો દ્વારા મુસાફરી માટે યોગ્ય ગણાવ્યા બાદ, જામનગરમાં આવેલા 'વનતારા' (Vantara) ખાતે ખસેડવામાં આવ્યું છે.
Published : November 7, 2026 at 10:43 AM IST
એર્નાકુલમ: એક અસાધારણ આંતર-રાજ્ય વન્યજીવ બચાવ કામગીરી અંતર્ગત, ગંભીર ઈજાને કારણે પથારીવશ બનેલા 18 મહિનાના હાથીના બચ્ચાને વિશેષ તબીબી સારવાર માટે કેરળથી ગુજરાતના વનતારામાં એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી આ બીમાર બચ્ચાને સાજા થવાની તક મળશે.
હાથીને નેદુમ્બાસરી એરપોર્ટથી જામનગરના રિલાયન્સ ગ્રીન્સ (જામનગર રિફાઇનરી સંકુલ) માં સ્થિત વનતારા પ્રાણી સંભાળ સુવિધામાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને ચાર થી છ મહિનાની તબીબી સારવારમાંથી પસાર થવાની અપેક્ષા છે. બચ્ચાની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થયા પછી અને વન વિભાગની આરોગ્ય દેખરેખ સમિતિએ ઈચ્છામૃત્યુની ભલામણ કર્યા પછી આ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
આશરે 125 કિલો વજન ધરાવતા આ બચ્ચાને 10 થી 12 કર્મચારીઓની ટીમે સાવચેતીપૂર્વક એક પ્લેટફોર્મ પર મૂક્યું અને ત્યારબાદ ક્રેનની મદદથી તેને પ્રાણીઓ માટે ખાસ તૈયાર કરવામાં આવેલી એમ્બ્યુલન્સમાં ચઢાવવામાં આવ્યું. આ એમ્બ્યુલન્સ લગભગ ૩૦ મિનિટમાં એરપોર્ટ પહોંચી ગઈ હતી, અને સમગ્ર પ્રક્રિયા સઘન તબીબી દેખરેખ હેઠળ પાર પાડવામાં આવી હતી.
નેચર સ્ટડી સેન્ટરના આસિસ્ટન્ટ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ્સ, જ્યોતિષ જે.એ જણાવ્યું હતું કે, કસ્ટમ્સ પ્રક્રિયાઓ સહિતની જરૂરી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થયા બાદ તમામ વ્યવસ્થાઓ કરી લેવામાં આવી હતી. 'વનતારા' (Vantara) ના તબીબોની એક ટીમ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કોડનાડ ખાતે હાથીના બચ્ચા પર દેખરેખ રાખી રહી હતી અને તેની મુસાફરી કરવાની ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ તેને પ્રવાસ માટે મંજૂરી આપી હતી.
રમતી વખતે ઈજા થઈ
આ બચ્ચાની મુશ્કેલીઓ તેના જન્મના દિવસથી જ શરૂ થઈ ગઈ હતી, જ્યારે તેના ટોળાએ તેને ત્યજી દીધું હતું. વન વિભાગે તેને બચાવી લીધું અને કોડનાડ અભયારણ્યમાં ખસેડ્યું, જ્યાં તેને માનવીય દેખરેખ હેઠળ ઉછેરવામાં આવ્યું.
આ હાથીના બચ્ચાને 'ઓસ્ટિઓપેનિયા' (osteopenia) હોવાનું નિદાન થયું હતું, એક એવી સ્થિતિ જેમાં હાડકાંની ઘનતા ઘટી જાય છે. ચાર દિવસ પહેલા તેની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની ગઈ, જ્યારે તે રમતી વખતે પડી ગયું અને તેના ખભા પર ગંભીર ઈજા થઈ.
"ઈજાને કારણે બચ્ચુ ઊભા રહેવા કે ચાલવા માટે અસમર્થ થઈ ગયું હતું. તે માત્ર તેના ધડને જ હલાવી શકતું હતું,"- જ્યોતિષે
તેની સ્થિતિ ગંભીર બનતા, સ્વાસ્થ્ય દેખરેખ સમિતિએ તેને દયા-મૃત્યુ (euthanasia) આપવાની ભલામણ કરી. ત્યારબાદ, જામનગરમાં રિલાયન્સ દ્વારા સંચાલિત પ્રાણી સંભાળ કેન્દ્ર 'વનતારા'એ તેને વિશેષ સારવાર પૂરી પાડવાની તૈયારી દર્શાવી. મુખ્ય વન્યજીવ વોર્ડન દ્વારા જારી કરાયેલા એક વિશેષ આદેશ દ્વારા તેને ત્યાં લઈ જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી.
ચારથી છ મહિનાની પુનર્વસન પ્રક્રિયા
Vantara ખાતેની સારવાર યોજનામાં અદ્યતન તબીબી સંભાળ, હોર્મોન થેરાપી અને હાઇડ્રોથેરાપીનો સમાવેશ થવાની અપેક્ષા છે. આ સંસ્થાએ સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવવાની તૈયારી દર્શાવી છે.
આ હાથીના બચ્ચાની સંભાળ રાખનાર મહાવત અને વન વિભાગના સહાયક પશુચિકિત્સા અધિકારી પણ તેની સાથે ગુજરાત આવ્યા છે, જેથી મુસાફરી દરમિયાન તેની સારવારમાં સાતત્ય જળવાઈ રહે અને તેને જાણીતા વ્યક્તિઓનો સહારો મળી રહે.
વન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સ્વસ્થ થયા બાદ બચ્ચાને કેરળ પાછું લાવવામાં આવશે. તેના સ્વાસ્થ્ય અને સારવારની પ્રગતિ પર દેખરેખ રાખવા માટે એક સમિતિની પણ રચના કરવામાં આવી છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હાથીના બચ્ચાને વિશિષ્ટ તબીબી સારવાર માટે હવાઈ માર્ગે બીજા રાજ્યમાં લઈ જવાની આ એક દુર્લભ ઘટના છે. કોડનાડ ખાતે, જ્યારે આ નાનકડો હાથી જામનગર જવા માટે રવાના થયો, ત્યારે વન વિભાગના કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ભાવુક થઈને તેને વિદાય આપી.
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