ETV Bharat / bharat

વિજય ચોક ખાતે બીટિંગ રીટ્રીટ સમારોહ: પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીનો ઔપચારિક સમાપન

બીટિંગ રીટ્રીટ ભારતમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીનો સમાપનનું પ્રતીક છે. આ સમારોહ પ્રજાસત્તાક દિવસ પછીના દિવસે 29 જાન્યુઆરીએ યોજાય છે.

વિજય ચોક ખાતે બીટિંગ રીટ્રીટ સમારોહ: પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીનો ઔપચારિક સમાપન
વિજય ચોક ખાતે બીટિંગ રીટ્રીટ સમારોહ: પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીનો ઔપચારિક સમાપન (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 6:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ચાર દિવસીય પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીના સમાપન તરીકે, દિલ્હીના વિજય ચોક ખાતે ગુરુવારે સાંજે બીટિંગ રીટ્રીટ સમારોહ શરૂ થયો. સેનાએ રાષ્ટ્રપતિને રાષ્ટ્રીય સલામી આપી. રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો અને રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું. ત્રિ-સેવા બેન્ડે "કદમ કદમ બધાયે જા" ધૂન વગાડીને સમારોહની શરૂઆત કરી.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના વડાઓ, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને અન્ય લોકો સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને, વિજય ચોકમાં મુખ્ય ઇમારતોને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવી હતી.

બીટિંગ રીટ્રીટ શું છે?

બીટિંગ રીટ્રીટ ભારતમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીના સમાપનનું પ્રતીક છે. આ સમારોહ પ્રજાસત્તાક દિવસના ત્રણ દિવસ પછી, 29 જાન્યુઆરીની સાંજે, નવી દિલ્હીના વિજય ચોક ખાતે યોજવામાં આવે છે. ભારતીય સેના, નૌકાદળ, વાયુસેના, દિલ્હી પોલીસ અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPF) ના બેન્ડ સંગીતમય પ્રદર્શન કરે છે. આ સમારોહની અધ્યક્ષતા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કરે છે, જે સશસ્ત્ર દળોના સર્વોચ્ચ કમાન્ડર છે.

બીટિંગ રીટ્રીટ શા માટે યોજવામાં આવે છે?

બીટિંગ રીટ્રીટ એ સેનાના બેરેકમાં પાછા ફરવાની ઉજવણી છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન હોય છે. આગમન પર, રાષ્ટ્રપતિને રાષ્ટ્રીય સલામી આપવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રગીત શરૂ થાય છે અને ત્રિરંગો ફરકાવવામાં આવે છે. આ પછી, ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના બેન્ડ પરંપરાગત સૂર પર એકસાથે કૂચ કરે છે. ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના બેન્ડ વાગી ગયા પછી, રીટ્રીટ બ્યુગલ વગાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બેન્ડમાસ્ટર રાષ્ટ્રપતિ પાસે જાય છે અને બેન્ડ પાછા ખેંચવાની પરવાનગી માંગે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BEATING THE RETREAT CEREMONY
PM NARENDRA MODI
RAJNATH SINGH
CP RADHAKRISHNAN
PRESIDENT DROUPADI MURMU

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.