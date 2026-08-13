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'તમામ વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ લઈ શકશે': BCIએ NALSARના 2026ના ગ્રેજ્યુએટ્સના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકતા ચેરમેનના આદેશમાં ફેરફાર કર્યો

મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ નિર્દોષ હોવાનું સામે આવ્યા બાદ BCIએ આ ફેરફાર કર્યો

મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ નિર્દોષ હોવાનું સામે આવ્યા બાદ BCIએ આ ફેરફાર કર્યો
મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ નિર્દોષ હોવાનું સામે આવ્યા બાદ BCIએ આ ફેરફાર કર્યો (ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : August 13, 2026 at 10:40 PM IST

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નવી દિલ્હી: બાર કાઉન્સિલ ઑફ ઈન્ડિયા (BCI)એ ગુરુવારે ચેરમેન મનન કુમાર મિશ્રાના અગાઉના આદેશમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ આદેશમાં રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોને NALSAR યુનિવર્સિટી ઑફ લૉના 2026ના ગ્રેજ્યુએટ્સને વકીલ તરીકે નોંધણી આપવાથી રોકવામાં આવ્યા હતા.

BCIએ આ ફેરફાર ત્યારે કર્યો, જ્યારે જાણવા મળ્યું કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ નિર્દોષ હતા અને ચીફ જસ્ટિસ ઑફ ઈન્ડિયા સૂર્યકાંતની યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરીનો વિરોધ કરતી ઝુંબેશમાં ભાગ લેવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો નહોતો.

નવી સૂચનામાં મનન કુમાર મિશ્રાએ કહ્યું, “કાઉન્સિલે આજે BCIના ચેરમેન દ્વારા NALSAR યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર અને તમામ રાજ્ય બાર કાઉન્સિલના સચિવોને મોકલવામાં આવેલા પત્ર પર વિગતવાર ચર્ચા અને વિચારણા કરી છે. ચર્ચા બાદ સભ્યોનો સર્વસંમતિથી મત છે કે તાજેતરના અહેવાલ મુજબ NALSARના 2026માં પાસ થયેલા મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ નિર્દોષ છે અને તેઓ અનાદર કરવાના આ પ્રયાસમાં ભાગ લેવા ઇચ્છુક નહોતા.”

સૂચનામાં જણાવાયું છે કે આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને કાઉન્સિલે NALSARના વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય બાર કાઉન્સિલમાં નોંધણી આપવા પર મૂકવામાં આવેલા પ્રતિબંધ અંગે BCIના ચેરમેનના અગાઉના આદેશમાં ફેરફાર કર્યો છે.

“તમામ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પસંદગીની રાજ્ય બાર કાઉન્સિલમાં નોંધણી કરાવી શકશે. વિશ્વસનીય સૂત્રો દ્વારા એવી પણ માહિતી મળી છે કે કેટલાક શિક્ષકો અને બહારના લોકો નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓને ઉશ્કેરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા. કાઉન્સિલ માનનીય વાઇસ ચાન્સેલરના તપાસ અહેવાલની રાહ જોશે અને અહેવાલ મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે,” એમ સૂચનામાં જણાવાયું છે.

BCIએ કહ્યું કે કોઈપણ વિદ્યાર્થીની પોતાની કોઈ ભૂલ ન હોવા છતાં તેને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો ન પડે.

આ અગાઉ ગુરુવારે જ BCIએ તમામ રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોને હૈદરાબાદની NALSAR યુનિવર્સિટી ઑફ લૉના 2026ના ગ્રેજ્યુએટ્સની વકીલ તરીકેની નોંધણી આગામી આદેશ સુધી રોકવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં ચીફ જસ્ટિસ ઑફ ઈન્ડિયા સૂર્યકાંતની હાજરીનો વિરોધ કરતી વિદ્યાર્થીઓની ઝુંબેશ અંગે તપાસ ચાલી રહી હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

NALSARના વાઇસ ચાન્સેલર અને તમામ રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોને સંબોધિત સૂચનામાં BCIના ચેરમેન મનન કુમાર મિશ્રાએ કહ્યું હતું, “આગામી આદેશ સુધી 2026માં કાયદાની ડિગ્રી મેળવનાર NALSAR યુનિવર્સિટી ઑફ લૉના કોઈપણ વિદ્યાર્થીની કોઈપણ રાજ્ય બાર કાઉન્સિલ દ્વારા વકીલ તરીકે નોંધણી કરવામાં નહીં આવે.”

સૂચનામાં NALSAR યુનિવર્સિટી ઑફ લૉને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પ્રમાણિત તથ્ય આધારિત અહેવાલ રજૂ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું.

તેમાં વધુમાં જણાવાયું હતું કે “તમામ રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ આ સૂચનાને પોતાના ચેરમેન, વાઇસ ચેરમેન, સચિવ અને એનરોલમેન્ટ કમિટી સમક્ષ રજૂ કરે અને તેમાં આપવામાં આવેલા નિર્દેશો અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરે.”

સૂચનામાં એમ પણ જણાવાયું હતું કે વાઇસ ચાન્સેલરનો અહેવાલ મળ્યા બાદ 19 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ આ મામલે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.

આ સૂચના ગયા સપ્તાહે આવેલા એવા અહેવાલો બાદ આપવામાં આવી છે, જેમાં જણાવાયું હતું કે વિદાય લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓના એક વર્ગે દીક્ષાંત સમારોહ માટે ચીફ જસ્ટિસ ઑફ ઈન્ડિયાને આમંત્રણ આપવાનો વિરોધ કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ આ વિરોધ માટે દિલ્હીમાં થયેલા વિદ્યાર્થી આંદોલન અંગે CJIની ટિપ્પણીઓને કારણ ગણાવ્યું હતું.

સૂચનામાં NALSAR યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલરને ત્રણ દિવસની અંદર BCI સમક્ષ પ્રમાણિત અહેવાલ રજૂ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.

સૂચનામાં જણાવાયું છે કે અહેવાલમાં ચીફ જસ્ટિસ ઑફ ઈન્ડિયાની સંભવિત હાજરી અથવા તેમને આપવામાં આવેલા આમંત્રણ અંગે યુનિવર્સિટી સત્તાવાળાઓને સોંપવામાં આવેલી રજૂઆત, અરજી, મેમોરેન્ડમ અથવા અન્ય કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારની સંપૂર્ણ નકલ સામેલ હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, યુનિવર્સિટીના સત્તાવાર રેકોર્ડમાં ઉપલબ્ધ તમામ હસ્તાક્ષર કરનારાઓની સંપૂર્ણ યાદી પણ રજૂ કરવાની રહેશે.

સૂચનામાં વધુમાં જણાવાયું છે, “યુનિવર્સિટીને એ પણ નિર્દેશ આપવામાં આવે છે કે ચકાસી શકાય તેવી સામગ્રીના આધારે અલગથી એવા વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવામાં આવે, જેમણે આ ઝુંબેશ અથવા રજૂઆત શરૂ કરવામાં, તેનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં, મીડિયામાં તેને પ્રસારિત કરવામાં, તેને લગતી બેઠકોનું આયોજન કરવામાં, ભાગીદારીનું સંકલન અથવા લોકોને એકત્ર કરવામાં તથા જૂથ વતી પ્રેસ કે મીડિયા સાથે વાતચીત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી...”

સૂચનામાં જણાવાયું છે કે અહેવાલમાં સ્ટુડન્ટ બાર કાઉન્સિલ, સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન, સ્ટુડન્ટ કમિટી અથવા અન્ય કોઈ માન્ય વિદ્યાર્થી સંગઠનના એવા હોદ્દેદારોના નામ અને હોદ્દા પણ દર્શાવવા પડશે, જેમણે આ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં, તેને મંજૂરી આપવામાં, તેનું સંકલન કરવામાં અથવા તેને પ્રસારિત કરવામાં ભાગ લીધો હતો.

તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે જો કોઈ ફેકલ્ટી સભ્ય, રિસર્ચ સ્કોલર, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અથવા બહારની કોઈ વ્યક્તિએ આ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં, તેનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં, સંકલન કરવામાં, સલાહ આપવામાં અથવા તેને આગળ વધારવામાં મદદ કરી હોય, તો યુનિવર્સિટીએ તેમની સંડોવણીનું સ્વરૂપ પણ સ્પષ્ટ કરવું પડશે.

સૂચનામાં જણાવાયું છે, “કેટલાક વિશ્વસનીય સૂત્રો અનુસાર, કેટલાક શૈક્ષણિક સ્ટાફમાં જૂથવાદ અને ગંદી રાજનીતિ ચાલી રહી છે અને તેમણે વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરવામાં, ઉશ્કેરવામાં અને ગેરમાર્ગે દોરવામાં ખૂબ સક્રિય ભૂમિકા ભજવી છે. આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. શિક્ષકો શિક્ષણ કાર્યમાં જોડાવાને બદલે કેમ્પસમાં ગંદી રાજનીતિ કરી રહ્યા છે. બાર કાઉન્સિલ ઑફ ઈન્ડિયા કાનૂની શિક્ષણના નિયમનકાર તરીકે આવી ગંભીર પરિસ્થિતિનો મૂકદર્શક બનીને રહી શકે નહીં.”

સૂચનામાં જણાવાયું છે કે BCI હાલના તબક્કે એવું માનતું નથી કે ઉપરોક્ત રજૂઆત અથવા ઝુંબેશમાં ભાગ લેવા માત્રના આધારે કોઈ વ્યક્તિ બાર કાઉન્સિલ ઑફ ઈન્ડિયાના નિયમો હેઠળ કલમ 24A મુજબ નોંધણી માટે અયોગ્ય ઠરે છે.

સૂચનામાં વધુમાં જણાવાયું છે, “જોકે, જ્યાં કોઈ ચોક્કસ અરજદારના વર્તનને લગતી સામગ્રી BCI દ્વારા કાયદા હેઠળ સક્રિય રીતે તપાસવામાં આવી રહી હોય અને આવી તપાસની વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં પ્રવેશને નિયંત્રિત કરતી બાબતો પર અસર પડી શકે તેમ હોય, ત્યાં આવી તપાસ ચાલુ હોય તે દરમિયાન નોંધણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાથી ‘ફેઈટ અકૉમ્પ્લી’ (પહેલેથી જ અમલમાં આવી ગયેલી સ્થિતિ) ઊભી થઈ શકે છે અને કાયદેસરની તપાસને બિનઅસરકારક બનાવી શકે છે.”

સૂચનામાં જણાવાયું છે કે NALSAR યુનિવર્સિટી ઑફ લૉ પાસેથી પ્રમાણિત અહેવાલ મળ્યા બાદ અને તેની પ્રાથમિક તપાસ પૂર્ણ થયા પછી, BCI રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોને અલગથી એવા વ્યક્તિઓના નામની જાણ કરશે, જો કોઈ હોય, જેમની વ્યક્તિગત ભૂમિકા અંગે કાયદા હેઠળ વધુ તપાસ અથવા વિચારણા જરૂરી જણાશે.

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TAGGED:

BAR COUNCILS
NALSAR UNIVERSITY
CJI SURYAKANT
BAR COUNCIL OF INDIA
BCI FREEZES NALSAR 2026

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