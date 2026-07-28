સ્માર્ટ શહેરોની નવી વૈશ્વિક રેન્કિંગમાં ભારતનો ડંકો, ટોપ લિસ્ટમાં દેશના આ 3 મેટ્રો સિટીનો સમાવેશ
વિશ્વના સૌથી બુદ્ધિશાળી શહેરોની યાદીમાં લંડન ટોચ પર છે, જ્યારે આ ક્રમમાં ભારતના દિલ્હી, બેંગલુરુ અને મુંબઈનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Published : July 28, 2026 at 1:56 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે, કોઈ પણ શહેર ફક્ત તેની મોટી ઇમારતો અથવા રસ્તાઓને કારણે સ્માર્ટ નથી બનતું. ખરેખર સ્માર્ટ સિટી એ છે જે તેના લોકોનું જીવન સરળ બનાવવા માટે ટેકનોલોજી અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરે છે. પ્રખ્યાત બોસ્ટન કન્સલ્ટિંગ ગ્રુપ (BCG)એ આ વિષય પર "ઇન્ટેલિજન્ટ સિટીઝ ઇન્ડેક્સ 2026" નામનો એક નવો રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં વિશ્વભરના 39 દેશોના 61 મુખ્ય શહેરોનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે.
આ નવી વૈશ્વિક યાદીમાં, બ્રિટનની રાજધાની લંડનને વિશ્વના સૌથી બુદ્ધિશાળી શહેર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. લંડન પછી, દુબઈ, ન્યુ યોર્ક, વોશિંગ્ટન ડીસી અને એમ્સ્ટરડેમ વિશ્વના ટોચના પાંચ શહેરોમાં સામેલ છે. આ બધા શહેરોએ તેમના નાગરિકોની સુવિધા માટે ડિજિટલ ટેકનોલોજીને ઊંડાણપૂર્વક અપનાવી છે.
ભારતીય શહેરોનું પ્રદર્શન: દિલ્હી ટોચ પર
ભારતના ત્રણ સૌથી અગ્રણી શહેરોને આ વૈશ્વિક યાદીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, જે દેશ માટે ખૂબ જ સકારાત્મક સંકેત છે.
દિલ્હી (43મું સ્થાન): ભારતીય શહેરોમાં, રાજધાની દિલ્હી યાદીમાં ટોચ પર છે. દિલ્હીએ 100માંથી 59 ગુણ મેળવ્યા છે. દિલ્હીએ સરકારી સેવાઓને ઓનલાઈન લાવવા અને વીજળી અને પાણી જેવી મૂળભૂત સેવાઓમાં નવી ટેકનોલોજી ઉમેરવામાં નોંધપાત્ર સુધારા કર્યા છે.
બેંગલુરુ (46મું સ્થાન): ભારતની "આઈટી રાજધાની" તરીકે ઓળખાતા બેંગલુરુને પણ 59 પોઈન્ટ મળ્યા છે, પરંતુ કેટલીક ટેકનિકલ સમસ્યાઓના કારણે, તે દિલ્હીથી ત્રણ સ્થાન પાછળ 46મા ક્રમે રહ્યું. બેંગલુરુ તેના મજબૂત સ્ટાર્ટઅપ વાતાવરણ અને તેની યુવા ટેક પ્રતિભાને કારણે આ યાદીમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યું.
મુંબઈ (51મું સ્થાન): ભારતની આર્થિક રાજધાની, મુંબઈ, 57 પોઈન્ટ સાથે 51મા ક્રમે છે. જોકે મુંબઈનું એકંદર રેન્કિંગ અન્ય બે ભારતીય શહેરો કરતા થોડું પાછળ છે, તેણે એક ખાસ બાબતમાં વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કર્યું.
મુંબઈની મુખ્ય સફળતા: ટેકનોલોજી અપનાવવામાં વિશ્વમાં અગ્રણી
આ રિપોર્ટમાં મુંબઈ શહેરની પ્રશંસા એક ચોક્કસ કારણસર કરવામાં આવી છે. વાસ્તવિક જીવનમાં ટેકનોલોજીના અમલીકરણની દ્રષ્ટિએ મુંબઈ વિશ્વના સૌથી ગતિશીલ શહેરોની યાદીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે મુંબઈએ તેના નાગરિકો માટે નવી ટેકનોલોજી લાવવામાં માન્ચેસ્ટર અને બોસ્ટન જેવા અત્યંત વિકસિત શહેરો સાથે કદમ મિલાવ્યું છે. તેની વિશાળ વસ્તી હોવા છતાં, મુંબઈએ બસો, લોકલ ટ્રેનો, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને ઈમર્જન્સી સેવાઓમાં AI અને સ્માર્ટ એપ્લિકેશનોનો નોંધપાત્ર ઉપયોગ કર્યો છે.
વિશ્વના ટોચના 5 શહેરોનો સ્કોર
|શહેર
|સ્કોર
|લંડન
|85
|દુબઈ
|80
|ન્યૂ યોર્ક
|80
|વોશિંગ્ટન ડીસી
|80
|એમ્સ્ટરડેમ
|80
કયા 5 પરિબળોના કારણે કરાયું આંકલન
BCG એ શહેરોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પાંચ મુખ્ય માપદંડો વિકસાવ્યા, અને દરેક ક્ષેત્રમાં એક અલગ શહેર ચેમ્પિયન તરીકે ઉભરી આવ્યું:
- પરિણામો: લંડન આ ક્ષેત્રમાં આગળ રહ્યું કારણ કે તેની ટેકનોલોજી લોકોની આવક અને જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવામાં સીધી રીતે ફાળો આપી રહી છે.
- વ્યૂહરચના: મેડ્રિડ, સ્પેન, આ ક્ષેત્રમાં પ્રથમ ક્રમે છે. તેની ભાવિ યોજનાઓ ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને સચોટ છે.
- ટેકનોલોજી વિકસાવવી: દુબઈએ આ ક્ષેત્રમાં વિશ્વનું નેતૃત્વ કર્યું, અને ભારતના મુંબઈ શહેરે પણ આ ક્ષેત્રમાં બાજી મારી છે.
- કાર્યશૈલી: સરકારી વિભાગોમાં AI અને ચપળતાનો ઉપયોગ કરવામાં ન્યૂ યોર્ક સૌથી અગ્રેસર રહ્યું છે.
- અનુકૂળ વાતાવરણ: એમ્સ્ટરડેમ આ ક્ષેત્રમાં આગળ રહ્યું. તેની ઓછી વસ્તી હોવા છતાં, તે નવા વ્યવસાયો (સ્ટાર્ટઅપ્સ) માટે મજબૂત સમર્થન પૂરું પાડે છે.
રિપોર્ટમાંથી ત્રણ મુખ્ય બાબતો
પૈસા જ બધું નથી: રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે એક સારું સ્માર્ટ સિટી બનવા માટે મોટા પ્રારંભિક બજેટ અથવા અબજો રૂપિયાની જરૂર નથી. કોઈપણ શહેર જ્યાં ઉભું છે, ત્યાંથી નાની શરૂઆત કરીને પોતાના લોકોનું જીવન ધોરણ બદલી શકે છે.
એશિયા અને આફ્રિકામાં AIનો ક્રેઝ: વિકસિત દેશોની તુલનામાં, એશિયા, આફ્રિકા અને મધ્ય પૂર્વના લોકો AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે સૌથી વધુ અગ્રેસર અને ઉત્સાહી છે.
ફક્ત મશીનો પૂરતા નથી: કોઈ શહેર ફક્ત મોંઘા ગેજેટ્સ અથવા કમ્પ્યુટર્સ ઇન્સ્ટોલ કરીને સ્માર્ટ બનતું નથી. ટેકનોલોજીની સાથે, સારી પ્રતિભા કેળવવી, યોગ્ય તાલીમ આપવી અને નવા વિચારોને પ્રોત્સાહન આપવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.