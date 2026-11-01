બંગાળની ખાડીમાં હલચલ: એક ડઝન રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેની સાથે તેજ પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે.
Published : November 1, 2026 at 10:33 AM IST
નવી દિલ્હી: દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાઈ રહેલું ડિપ્રેશન 1 નવેમ્બર સુધીમાં ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ શકે છે. આના કારણે દક્ષિણ અને પૂર્વ ભારતના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદ, તેજ પવન અને સમુદ્રમાં ઊંચા મોજાં ઉછળવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને દક્ષિણ ઓડિશામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જ્યારે તમિલનાડુ, રાયલસીમા અને તેલંગાણામાં પણ આગામી દિવસોમાં વરસાદ પડી શકે છે.
આ હવામાન પ્રણાલી પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધશે અને 2 નવેમ્બરની સાંજ સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા નજીક પહોંચી શકે છે. પવનની ગતિ 100 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે ચેતવણી જારી કરી છે અને માછીમારોને સમુદ્રથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે.
કેવી રીતે સર્જાઈ રહ્યું છે આ 'ડિપ્રેશન'?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 29 ઓક્ટોબરે દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં હવાનું હળવું દબાણ તરીકે ઉદ્ભવ્યું હતું. તે ધીમે ધીમે પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી, વધુ સ્પષ્ટ 'લો પ્રેશર એરિયા'માં પરિવર્તિત થઈ અને ત્યારબાદ 31 ઓક્ટોબરે સવારે 11:30 વાગ્યે 'ડિપ્રેશન'માં ફેરવાઈ ગયું હતું.
હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, આગામી 12 કલાકમાં આ પ્રણાલી વધુ તીવ્ર બનીને 'ડીપ ડિપ્રેશન'માં અને ત્યારબાદના 12 કલાકમાં ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ શકે છે. ત્યારબાદ તે પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધશે અને 2 નવેમ્બરની સાંજ સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે પહોંચશે.
'ડિપ્રેશન' અને 'ચક્રવાતી તોફાન' વચ્ચે શું તફાવત છે?
'ડિપ્રેશન' એ એક એવી હવામાન પ્રણાલી છે, જેમાં વાતાવરણીય દબાણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. આના કારણે વાદળો બંધાય છે, વરસાદ પડે છે અને તેજ પવન ફૂંકાય છે. જેમ જેમ આ પ્રણાલી વધુ શક્તિશાળી બને છે, તેમ તે 'ડીપ ડિપ્રેશન' અને ત્યારબાદ 'ચક્રવાતી તોફાન'માં પરિવર્તિત થઈ શકે છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના અનુમાન મુજબ, આ પ્રણાલી નીચેના તબક્કાઓમાંથી પસાર થઈ શકે છે
- 31 ઓક્ટોબર: ડિપ્રેશન; પવનની ગતિ 40-50 કિમી પ્રતિ કલાક રહેશે.
- 31 ઓક્ટોબરની રાત્રિ: 'ડીપ ડિપ્રેશન'; પવનની ગતિ 50-60 કિમી પ્રતિ કલાક રહેશે.
- 1 નવેમ્બર: ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાવાની શક્યતા; પવનની ગતિ 60-70 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
- 2 નવેમ્બર: ચક્રવાતી તોફાન; પવનની ગતિ વધીને 80-90 કિમી પ્રતિ કલાક થઈ શકે છે.
- 3 નવેમ્બર: રાત સુધીમાં આ સિસ્ટમ નબળી પડીને 'ડીપ ડિપ્રેશન'માં ફેરવાઈ જવાની શક્યતા છે.
કયા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે?
આંધ્રપ્રદેશ: દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશમાં સૌથી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 1 નવેમ્બરે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 2 નવેમ્બરે અમુક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, અને કેટલીક જગ્યાએ અત્યંત ભારે વરસાદ થવાની પણ શક્યતા છે. 3 નવેમ્બરે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે, અને ત્યારબાદ 4 નવેમ્બરે પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
ઓડિશા: 2 નવેમ્બરે દક્ષિણ ઓડિશાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 3 અને 4 નવેમ્બરે વરસાદની તીવ્રતા વધી શકે છે, જેમાં અમુક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
તમિલનાડુ અને પુડુચેરી: તમિલનાડુમાં 2 અને 3 નવેમ્બરે ઘણા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર તમિલનાડુ–પુડુચેરીના દરિયાકાંઠે તોફાની હવામાન રહેવાની પણ શક્યતા છે.
રાયલસીમા: 2 અને 3 નવેમ્બરે અમુક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે અન્ય ઘણા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
તેલંગાણા: 2 અને 3 નવેમ્બરે અમુક સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે.
તેજ પવન શા માટે ચિંતાનો વિષય છે?
જેમ જેમ આ 'ડિપ્રેશન' વધુ તીવ્ર બનશે, તેમ બંગાળની ખાડી અને તેની આસપાસના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ વધવાની શક્યતા છે. 2 નવેમ્બરની સવારથી 3 નવેમ્બરની સવાર સુધી, બંગાળની ખાડીના પશ્ચિમ-મધ્ય ભાગમાં પવનની ગતિ 80-90 કિમી/કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જે વધીને 100 કિમી/કલાક સુધી પણ જઈ શકે છે.
2 નવેમ્બરની સાંજથી 3 નવેમ્બરની સવાર દરમિયાન આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ આવી જ ગતિએ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. તેજ પવનોને કારણે વૃક્ષો ઉખડી શકે છે, ડાળીઓ તૂટી શકે છે, નબળાં બાંધકામોને નુકસાન થઈ શકે છે, તેમજ વીજળી અને સંદેશાવ્યવહારની વ્યવસ્થાઓ ખોરવાઈ શકે છે.
IMDની ચેતવણીઓ શું સૂચવે છે?
સમુદ્રની સ્થિતિ જોખમી બની શકે છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે જેમ જેમ હવામાન પ્રણાલી વધુ તીવ્ર બનશે, તેમ બંગાળની ખાડીના વિવિધ વિસ્તારોમાં સમુદ્રની સ્થિતિ બગડશે. 1 નવેમ્બરની બપોરથી 3 નવેમ્બરની સવાર સુધી, પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડીમાં સમુદ્રની સ્થિતિ અત્યંત તોફાની રહેવાની શક્યતા છે.
આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અને તેની નજીકના દરિયામાં, 2 નવેમ્બરની બપોરથી 3 નવેમ્બરની સવાર સુધી સમુદ્રની સ્થિતિ ખૂબ જ તોફાની બની શકે છે. સમુદ્રમાં ફૂંકાતા તેજ પવનો અને ઊંચા મોજાં માછીમારી તેમજ અન્ય દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓને જોખમી બનાવી શકે છે.
માછીમારોને સમુદ્રથી દૂર રહેવાની સલાહ કેમ આપવામાં આવી છે?
હવામાન વિભાગે માછીમારોને સલાહ આપી છે કે, તેઓ આગામી દિવસોમાં બંગાળની ખાડીના વિવિધ ભાગો અને તેની નજીકના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળે.
- નીચેના વિસ્તારો માટે સૂચન:
- અંદામાન સમુદ્ર અને તેની નજીકના અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ: 1 નવેમ્બરની સવાર સુધી.
- દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી અને તેની નજીકનો પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડીનો વિસ્તાર: 1 અને 2 નવેમ્બરના રોજ.
- દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી: 1 નવેમ્બરથી 4 નવેમ્બરની સવાર સુધી.
- પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી: 1 નવેમ્બરથી 4 નવેમ્બરની બપોર સુધી.
- આંધ્રપ્રદેશનો દરિયાકાંઠો અને તેની નજીકનો દરિયાઈ વિસ્તાર: 2 નવેમ્બરથી 4 નવેમ્બરની બપોર સુધી.
- ઉત્તર તમિલનાડુ-પુડુચેરીનો દરિયાકાંઠો: 1 નવેમ્બરથી 4 નવેમ્બરની સવાર સુધી.
- ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ ઓડિશાનો દરિયાકાંઠો તથા તેની નજીકનો દરિયાઈ વિસ્તાર: 2 નવેમ્બરની સાંજથી 4 નવેમ્બરની બપોર સુધી.
શું અસર થઈ શકે છે?
ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે, શહેરી અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પૂર આવી શકે છે, માર્ગ અને રેલ વ્યવહાર ખોરવાઈ શકે છે, અને પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે ઊભા પાક, વાવેતર અને ફળોના બગીચાઓને નુકસાન થવાની પણ ચેતવણી આપી છે. તેજ પવનોને કારણે કાચાં કે કામચલાઉ મકાનોને નુકસાન થઈ શકે છે, વૃક્ષો મૂળમાંથી ઉખડી શકે છે, અને વીજળી તથા સંદેશાવ્યવહારની લાઈનો ખોરવાઈ શકે છે. મત્સ્યઉદ્યોગ વિભાગ અને માછીમારી બંદર સત્તાવાળાઓને માછીમારોને ચેતવણી આપવા અને ત્યારબાદ દરિયાઈ ચેતવણીઓનું નિરીક્ષણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
શિપિંગ, બંદર અને ઓફશોર ઓપરેટરોને તેમની ઓપરેશનલ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દરિયાઈ સત્તાવાળાઓ જહાજ-ટ્રેકિંગ, સંદેશાવ્યવહાર અને શોધ-અને-બચાવ વ્યવસ્થાની પણ સમીક્ષા કરી શકે છે. દરિયાકાંઠાના પ્રવાસન, માછીમારી, શિપિંગ, બંદર કામગીરી અને અન્ય દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધો હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ હવામાન આગાહી અને સલાહના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.
હવામાન વિભાગે સંવેદનશીલ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સત્તાવાર ચેતવણીઓ પર ધ્યાન આપવાની અને જરૂરી સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે કારણ કે હવામાન પ્રણાલી પૂર્વ કિનારાની નજીક આવી રહી છે.
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