બારામતી પેટાચૂંટણી: કોંગ્રેસે ઉમેદવાર પાછા ખેંચ્યા, સુનેત્રા પવારની જીતનો માર્ગ મોકળો

કોંગ્રેસે શરૂઆતમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવાર સામે આકાશ મોરેને ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કર્યા હતા.

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવાર 6 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે, એનસીપી નેતા પ્રફુલ્લ પટેલ અને અન્ય નેતાઓની હાજરીમાં બારામતી વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી માટે પોતાનું ઉમેદવારીપત્ર ભરતા. (@mieknathshinde/X via PTI Photo)
Published : April 9, 2026 at 5:29 PM IST

પુણે/બારામતી: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં સૌથી ચર્ચિત ચૂંટણીઓમાંની એક, બારામતી વિધાનસભા પેટાચૂંટણીએ હવે એક નવો વળાંક લીધો છે. ઘણી ચર્ચા પછી, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આખરે ચૂંટણીમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો છે. શરૂઆતમાં, કોંગ્રેસે નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવાર સામે આકાશ મોરેને ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કર્યા હતા, પરંતુ ગુરુવારે, 9 એપ્રિલ, નામાંકન પાછું ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે, પાર્ટીએ સત્તાવાર રીતે પોતાની ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લીધી.

કોંગ્રેસ યુ-ટર્ન અને રોહિત પવારની માફી

કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ હર્ષવર્ધન સપકલે એક પત્રકાર પરિષદમાં નામાંકન પાછું ખેંચવાની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શરદ પવાર જૂથના ધારાસભ્ય રોહિત પવારે બિનહરીફ ચૂંટણીની વિનંતી કરી હતી. કોંગ્રેસે પોતાનો ઉમેદવાર ઉતાર્યા બાદ રાજકીય વાતાવરણ ખૂબ ગરમ થઈ ગયું હતું, અને પાર્થ પવારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. ઉમેદવારી પાછી ખેંચતા પહેલા, રોહિત પવારે વ્યક્તિગત રીતે હર્ષવર્ધન સપકલને મળ્યા અને કોંગ્રેસ વિરુદ્ધના તેમના અગાઉના નિવેદનો બદલ માફી માંગી.

આ અંગે સુપ્રિયા સુલેએ કહ્યું, "રોહિત પવારે હર્ષવર્ધન સપકલને મળ્યા અને કોંગ્રેસ વિરુદ્ધના તેમના નિવેદનો બદલ માફી માંગી. કાકી તરીકે, મારે રોહિતને જે કંઈ કહેવું છે, તે હું ઘરે ખાનગીમાં કહીશ. હાલ પૂરતું, રોહિતે, એક મોટા ભાઈ તરીકે, પોતાની ભૂલ સ્વીકારી છે અને દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે."

અજિત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટણી પહેલ

આ પેટાચૂંટણી NCP નેતા અને તત્કાલીન નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનામાં થયેલા દુ:ખદ મૃત્યુને કારણે યોજાઈ રહી છે. પુણેમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા, સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેમની પાર્ટી (NCP-શરદ ચંદ્ર પવાર) એ પહેલા દિવસથી જ અજિત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે ઉમેદવાર ન ઉભા રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સુલેએ કહ્યું, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ ચૂંટણી બિનહરીફ થાય જેથી મહારાષ્ટ્રના એક સક્ષમ નેતાને યોગ્ય સન્માન મળી શકે."

પવાર પરિવારમાં વણઉકેલાયેલા પ્રશ્નો

સુનેત્રા પવાર માટે ચૂંટણી મેદાન હવે સાફ થતું દેખાઈ રહ્યું છે, તેમ છતાં સુપ્રિયા સુલેએ તેમના ભાઈના મૃત્યુ અંગે કેટલાક ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. તેણીએ કહ્યું, "અજીત પવારના અવસાન પછી, રોહિત પવારે જ આ મુદ્દો સૌથી વધુ જોરશોરથી ઉઠાવ્યો હતો. કમનસીબે, વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન તેની ચર્ચા થઈ ન હતી જે રીતે થવી જોઈતી હતી. કર્ણાટકમાં અજિત પવાર જ્યારે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમની સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેઓ જે સરકારે ભાગ હતા તેમણે આ મામલાની તાત્કાલિક તપાસ કેમ ન કરી?"

બિનહરીફ ચૂંટણીઓ વધુ યોગ્ય હોત: શરદ પવાર

શરદ પવારે પણ બિનહરીફ ચૂંટણીઓ માટે અપીલ કરી હતી. કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી લડવા અંગે તેમણે કહ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસ એક રાષ્ટ્રીય પક્ષ છે. તેઓ ચૂંટણી લડવા માંગે છે કે નહીં તે સંપૂર્ણપણે તેમનો સ્વતંત્ર નિર્ણય છે. અમે તેમને આદેશ આપી શકતા નથી. જોકે, આ બેઠક ખૂબ જ દુઃખદ પરિસ્થિતિઓ (અજીત પવારના અવસાન) ને કારણે ખાલી પડી છે. આવી સ્થિતિમાં, જો આ ચૂંટણી બિનહરીફ યોજવા દેવામાં આવે તો તે વધુ યોગ્ય હોત. જો હું મારો અંગત અભિપ્રાય આપું, તો હું કોંગ્રેસને બિનહરીફ ચૂંટણી પસંદ કરવાની સલાહ આપીશ."

