પ્રતિબંધિત સંગઠન SFJ એ CJP ના વિરોધ પ્રદર્શનને સમર્થન આપવા માટે $1 મિલિયનની જાહેરાત કરી
ખાલિસ્તાન સમર્થક સંગઠને 15 ઓગસ્ટ સુધી વિરોધ પ્રદર્શનનું આહ્વાન કર્યું છે અને CJP ના આંદોલનને આર્થિક રીતે ટેકો આપવાનો દાવો કર્યો છે.
Published : July 22, 2026 at 8:56 PM IST
નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના નેતૃત્વ હેઠળ ચાલી રહેલા આંદોલને બુધવારે એક નવો વળાંક લીધો. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ ભારતમાં પ્રતિબંધિત ખાલિસ્તાન સમર્થક સંગઠન, શીખ્સ ફોર જસ્ટિસ (SFJ) એ જાહેરમાં વિદ્યાર્થી આંદોલનને નાણાકીય સહાયની જાહેરાત કરી અને સ્વતંત્રતા દિવસ સુધી વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાનું આહ્વાન કર્યું.
SFJ ના વડા ગુરપતવંત સિંહ પન્નુના સંદેશમાં જણાવાયું છે કે નાણાકીય સહાય બે શરતો પર પૂરી પાડવામાં આવશે: CJP ના વિરોધીઓએ કેન્દ્ર સરકાર સાથે કોઈપણ વાટાઘાટોનો ઇનકાર કરવો જોઈએ અને સ્વતંત્રતા દિવસ સુધી તેમનો વિરોધ ચાલુ રાખવો જોઈએ.
પોતાના સંદેશમાં, પન્નુએ વિરોધીઓને સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનો વિરોધ કરવા પણ હાકલ કરી હતી અને દાવો કર્યો હતો કે SFJ 15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લા ખાતે યોજાનારા કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ કરતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રોકવાનો પ્રયાસ કરશે. સંગઠને 16 ઓગસ્ટના રોજ ઇન્ડિયાનાપોલિસમાં "ખાલિસ્તાન લોકમત" કાર્યક્રમની જાહેરાત કરીને આ વિરોધ પ્રદર્શનોને તેના અલગતાવાદી એજન્ડા સાથે પણ જોડ્યા છે.
ભારતે SFJ ને ગેરકાયદેસર સંગઠન જાહેર કર્યું છે, જ્યારે પન્નુને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ વ્યક્તિગત આતંકવાદી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓએ વારંવાર સંગઠન પર અલગતાવાદને પ્રોત્સાહન આપવા અને ઓનલાઈન ઝુંબેશ અને વિદેશી નેટવર્ક દ્વારા લોકોને કટ્ટરપંથી બનાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ખાલિસ્તાન તરફી નેતાએ પોતાના સંદેશમાં CJP સમર્થકોને કેન્દ્ર સરકાર સાથેની વાતચીતને નકારી કાઢવા અને ભાજપ વિરુદ્ધ તેમના અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવવા અપીલ કરી. તેમણે તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન દિલ્હીના બાંગ્લા સાહિબ ગુરુદ્વારામાં આશ્રય લેનારા વિરોધીઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં શીખ સમુદાયને વિદ્યાર્થી ચળવળ સાથે ઉભા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું.
આ ઘટનાક્રમે સુરક્ષા એજન્સીઓનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે કારણ કે SFJ એ આંદોલનને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો દાવો કર્યો હતો. અધિકારીઓ પાસેથી આ ઘોષણાની સત્યતાની તપાસ કરવાની અને વિરોધ ચળવળ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓને ખરેખર કોઈ વિદેશી ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું કે કેમ તે નક્કી કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.
દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસે CJPની 'ચલો સંસદ' કૂચ દરમિયાન થયેલી હિંસાની તપાસનો વિસ્તાર કર્યો છે. પોલીસે અનેક FIR નોંધી છે અને તપાસ કરી રહી છે કે શું અશાંતિ કોઈ મોટા, પૂર્વ-આયોજિત કાવતરાનો ભાગ હતી.
આ ઘટનાક્રમથી વાકેફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસકર્તાઓ સોમવારના વિરોધ દરમિયાન પથ્થરમારો, તોડફોડ, સુરક્ષા કર્મચારીઓ પર હુમલા અને જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવામાં કથિત રીતે સંડોવાયેલા લોકોની ઓળખ કરવા માટે સીસીટીવી ફૂટેજ, મોબાઇલ ફોન રેકોર્ડિંગ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ ઇટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે ગુપ્તચર એજન્સીઓએ મેળાવડાના પ્રમાણને ઓછો અંદાજ આપ્યો હતો, જેના કારણે વહીવટીતંત્ર આટલા મોટા ધસારો માટે તૈયાર નહોતું.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હજારો વિરોધીઓના અચાનક ધસારાને પગલે, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે છેલ્લા બે દિવસમાં ઘણી ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકો યોજી હતી. આ બેઠકો દરમિયાન, અધિકારીઓએ ગુપ્તચર માહિતીની સમીક્ષા કરી અને વિરોધ પ્રદર્શન પહેલાં ખોટી ગણતરીઓના કારણોની તપાસ કરી.